Заперли в костеле: как в Минске задерживают протестующих

На площади Независимости в Минске вновь прошли акции протеста оппозиции. За последние 18 дней это стало привычным явлением. Митингующие не согласны с результатами выборов, по которым победил Александр Лукашенко. На этот раз у Дома правительства собрались около 200 человек.

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На месте находились также сотрудники милиции. Поначалу они не мешали проведению акции. Но они требовали от собравшихся прекратить несанкционированные выступления. С прибытием на площадь 10 автозаков с ОМОНом протестующие стали понемногу ретироваться.

Некоторые из них — примерно половина — решили скрыться в расположенном поблизости костеле. Как отмечают местные СМИ, правоохранители заперли бастующих в здании. Корреспондент «Известий» сообщает, что их уже выпустили.

При этом силовики задержали гражданских активистов (как отмечает издание — только мужчин). При этом женщин и журналистов оттесняли в сторону, не выпуская с площади.

В милиции Минска подтвердили в разговоре с РИА «Новости», что задержания белорусов, участвовавших в акции протеста, действительно были. «Да, факты задержаний подтверждаем», — сказали в ГУВД Мингорисполкома. Число задержанных не уточнялось.

Тем временем в белорусском МВД заявили, что в минувший вторник, 25 августа, число сторонников Лукашенко, которые участвовали в митингах, было больше, чем его оппонентов. В ведомстве отметили, что их было в 3,5 раза больше, чем сторонников оппозиции.

В министерстве заверили, что только во вторник в нем приняли участие свыше 16 тыс. человек. Как отмечают в МВД, сторонников оппозиции было не более 4800 человек. По всей стране в этот день задержали 51 человека.

Акции протеста проходят уже 18-й день — с вечера 9 августа, после оглашения предварительных результатов выборов президента республики, когда стало известно, что Лукашенко лидирует с большим отрывом. По всей стране прошли митинги и манифестации. Одна из самых многочисленных акций прошла 16 августа, тогда на марш «За свободу» вышли более 100 тыс. человек только в Минске.

По утверждению Deutsche Welle, самая массовая акция прошла 23 августа, когда сторонники проведения новых выборов двинулись к резиденции главы государства. По данным издания, в «Марше новой Беларуси» приняли участие свыше 200 тыс. человек. В то же время МВД Белоруссии заявило, что в Минске в акции протеста приняли участие 20 тыс. В Бресте и Гродно — не более 3 тыс. манифестантов.

Глава государства уверен, что за всеми акциями протеста, митингами и демонстрациями стоит Запад. Ранее он называл США в качестве основного зачинщика. Лукашенко убежден, что белорусами управляют «иностранные кукловоды». По его мнению, они хотят пододвинуть западные границы страны к Минску. В настоящее время они проходят под Брестом.

Он же отмечал, что «выборы состоялись». По словам Лукашенко результаты не могли быть фальшивкой, потому что нельзя набрать 80,1% голосов (именно с таким отрывом он победил уже в шестой раз) при помощи фальсификаций.

Основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская ранее заявила в эфире американского телеканала Fox News, что граждане страны «хотят жить в демократической стране». По ее словам, только от белорусов зависит «воля». «Я думаю, ни одна страна не должна влиять на решение нашего народа», — отметила она.

В МИД России ранее заявили, что у Москвы есть доказательства того, что во внутренние дела Белоруссии вмешивались как США, так и некоторые европейские страны. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».