День независимости: как прошел 17-й день протестов в Белоруссии

В Белоруссии 17-й день общенациональных протестов выпал на 25 августа — дату неофициального празднования Дня независимости республики. Официально этот день отмечается 3 июля — в день освобождения Белорусской ССР от немецкой оккупации. Это — одно из идеологических нововведений, которое было принято в 1996 году на инициированном Александром Лукашенко референдуме.

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Как и в случае с бело-красно-белым флагом, оппозиция принципиально отвергает символы, вошедшие в обиход при действующем главе государства. Протестующие отмечают главный для страны праздник в день, когда Белорусская ССР провозгласила свою независимость.

Несмотря на дождь, по неофициальным подсчетам, в этот день на площади Независимости в центре Минска собрались от двух до пяти тысяч человек. Акция проходила мирно под уже стандартными для оппозиции лозунгами. Сотрудники правоохранительных органов призывали ее участников разойтись, чтобы заглушить выступления оппозиционеров, в административных зданиях громко включалась музыка.

К вечеру в белорусской столице вновь начались задержания протестующих.

«Производятся задержания в рамках административного процесса» — заявила официальный представитель городской милиции. Однако число задержанных неизвестно.

Протестные акции прошли не только в Минске, но и в других городах республики. По информации телеканала «Белсат», в некоторых из них также проходили одиночные задержания, а в Гродно силовики даже применили против протестующих слезоточивый газ.

В противовес оппозиционным митингам на улицы снова вышли и сторонники действующей власти. В Минске точкой сбора для них стала площадь у Комаровского рынка. Акцию посетили более тысячи человек, скандировавших: «За батьку!».

Еще одной крупной уличной акцией 25 августа стал протест учителей, возмущенных сделанной накануне Александром Лукашенко угрозой увольнять несогласных с государственным курсом педагогов. Около 500 человек собрались у здания Министерства образования в Минске, держа в руках плакаты с протестными лозунгами в поддержку «честных учителей».

Через полчаса после начала пикета на улицу к протестующим подъехала колонна спецтехники, использующейся для разгона демонстраций.

Тем не менее, ОМОН не применял силу для разгона акции — спустя час после появления силовиков протестующие разошлись добровольно.

Пока на улицах проходили протестные акции, продолжал развиваться и политический процесс. Суд в Минске принял решение арестовать на 10 суток двух членов Координационного совета оппозиции — доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и главы стачкома Минского тракторного завода Сергея Дылевского. Им были предъявлены обвинения в нарушении порядка организации массовых мероприятий.

Их коллега, глава штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова назвала их задержание «попыткой давления» и «попыткой остановить работу Координационного совета».

Власти, впрочем, не скрывают своего негативного отношения к созданному оппозицией представительному органу. Так, председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич назвал учреждение совета неконституционным, объяснив, что

в основном законе не предусмотрено создание органов, способных пересмотреть итоги президентских выборов.

В связи с этим Миклашевич призвал соблюдать «режим конституционной законности», чтобы не дать дестабилизировать ситуацию в стране.

Еще одно решение, касающееся выборов, принял Верховный суд республики. Судебный орган отказался рассматривать жалобы на некорректность итогов выборов президента, поданные кандидатами Андреем Дмитриевым, Анной Канопацкой и Светланой Тихановской. Там сочли, что по закону суд может лишь рассматривать жалобы на признание выборов недействительными.

Кандидаты, впрочем, ищут и другие способы пересмотра итогов голосования, в том числе и международное давление. 25 августа Светлана Тихановская выступила в Европарламенте, заявив, что прошедшие 9 августа выборы были несвободными и несправедливыми.

Она объяснила европейским политикам, что протестующие хотят проведения новых «честных и свободных выборов». «Это требование протестующих на улицах, это лозунг бастующих на многочисленных заводах по всей стране. Это желание всего народа», — подчеркнула она. Достичь свою цель они намерены мирным путем и через диалог с властями страны.

Таким образом Тихановская выразила готовность к переговорам.

«Мы больше не оппозиция, мы сейчас большинство. Происходит мирная революция. Революция в Белоруссии не геополитическая революция. Это ни пророссийская революция, ни антироссийская... Это революция ни против ЕС, ни проевропейская. Это демократическая революция», — отметила Тихановская. Она добавила, что призывает иностранные государства уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии. Кроме того, политик поблагодарила Европарламент за поддержку.

Также Тихановская заявила о как минимум шестерых погибших участниках протестов и десятках пропавших без вести. В обращении к Европарламенту она заявила, что участников мирных акций запугивают физической силой и угрозой тюрьмы.

Еще одной крупной новостью дня стало решение Синода РПЦ освободить от с должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла.

Ранее отстраненный митрополит обращался к президенту Лукашенко с просьбой остановить насилие в республике. Он также посещал в больницах пострадавших от действий силовиков людей, призывая их не падать духом.

На его место назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией. Также Синод отметил важность «сохранения церковного единства исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов».