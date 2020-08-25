«Наручники и карантин»: как Китай сражается со вспышкой COVID-19

Жители города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) уже более месяца живут в условиях «военного времени» из-за вспышки пандемии COVID-19. По информации The Guardian, в городе действует особо жесткий комплекс мер по борьбе с эпидемией — людей приковывают наручниками в домах, заставляют принимать различные препараты и не разрешают покидать здания.

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К середине августа в Урумчи зафиксировали более 530 случаев заражения коронавирусом, однако с 17 числа сообщений о новых заболевших не поступало. В китайских соцсетях люди жалуются на последовательное продление карантина и сопутствующую изоляцию целых домов. При этом сотрудники правоохранительных органов якобы приковывают наручниками именно тех граждан, кто пытается выйти из зданий.

Для лечения или профилактики коронавируса используется традиционная китайская медицина, отмечает The Gurdian. Ряд жителей утверждают, что принимать лекарства их заставляют насильно, хотя официального подтверждения этой информации нет.

Данных из региона поступает не очень много. С точки зрения издания, это объясняется тем, что местные власти требуют от людей удалять свои аккаунты в социальных сетях. К тому же, на платформе Weibo активно блокируют посты с хештегами #Xinjiang и #Urumqi.

Одно из просочившихся через блокировку сообщений было написано местным жителем, заявлявшим, что власти не смогут долго «подавлять голос публики». Он также подчеркнул, что память людей стереть невозможно, и рано или поздно способ обхода блокировки будет найден.

Китайская государственная газета Global Times рисует несколько другую картину по ситуации в Урумчи. В материалах издания сообщается, что некоторым жителям города уже разрешили покидать свои дома для занятий спортом, а власти активно контактируют с жителями, дабы помочь им решить все возможные проблемы.

Издание не отрицает наличие жестких мер по борьбе с вирусом в регионе, но и не конкретизирует их. Закрытие людей на карантин китайские журналисты объясняют тем, что жители города «любят гулять на свежем воздухе и собираться вместе».

«В Пекине были приняты точные противоэпидемические меры, чтобы большинство жителей могло жить нормально. Но для Синьцзяна эти меры не подходят»,

— цитирует слова сотрудника антиэпидимелогической группы в Синьцзяне Чжан Юэсиня Global Times.

При этом в западных СМИ «секретность» вокруг китайского района и отсутствие четкой информации по ситуации в Урумчи связывают с жесткой политикой Пекина в отношении мусульман уйгуров — этнического меньшинства, компактно проживающего в СУАР. Это точка зрения по большей части опирается на позицию США, которые обвиняют КНР в содержании уйгуров «в концлагерях» и последовательном нарушении их прав на территории Китая.

В Вашингтоне настаивают, что в китайском районе якобы находятся секретные лагеря для интернированных уйгуров. По некоторым оценкам, там содержится более миллиона человек. Однако Пекин официально опровергает все подобные подозрения, а когда США решили ввести санкции против КНР по уйгурскому вопросу — Китай ответил практически зеркально.

Впрочем, наличие определенных мест, в которых могут находиться представители уйгурского этнического меньшинства, в целом Китай не отрицает. Пекин называет их «центрами по перевоспитанию», где люди получают необходимые для поиска хорошей работы и получения устойчивости от влияния идей фундаментального исламизма навыки. Но непосредственное содержание уйгуров в лагерях, в том числе насильно, Китай опровергает.

Если рассматривать жесткие меры борьбы с коронавирусом в Синьцзяне с учетом этой информации, можно предположить, что вирус может затронуть «центры по перевоспитанию», и власти пытаются избежать подобного развития событий.

Как говорил профессор колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета Майкл Кларк, в регионе наблюдается высокий процент заражений и скорее всего есть несколько мест с потенциальными очагами COVID-19.

«Это создает опасность для распространения вируса в лагерях, этому могут поспособствовать охранники или местные руководители. В таком случае здоровье жителей «лагерей перевоспитания» будет подвергнуто серьезному риску», — отмечал Кларк.

С точки зрения профессора, вероятное сокрытие информации вокруг лагерей может привести к тому, что передача вируса не будет замечена или данные по зараженным будут сильно занижены. Кларк утверждает, что обстановка в центрах крайне негативная, что лишь повышает возможность наиболее тяжелого течения COVID-19 для зараженных.