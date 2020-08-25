За Крым: партнеры ЕС поддержали продление санкций против России

Шесть стран-партнеров Евросоюза присоединились к решению Совета ЕС продлить на год санкции против России, введенные в рамках стратегии по непризнанию вхождения в ее состав Крыма, говорится в опубликованном 24 августа заявлении внешнеполитической службы ЕС.

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Как уточнили в Евросоюзе, решение поддержали страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия. Эти государства присоединились к европейскому санкционному режиму в отношении Москвы, еще когда его сформировали в 2014 году. Они подтверждают свое решение при каждом продлении санкций.

Евросоюз ранее рассчитывал и на поддержку ограничительных мер по меньшей мере еще одной страной-кандидатом — Турцией, но Анкара сразу же отказалась от этого.

Европейские санкции по Крыму главным образом направлены на жителей полуострова и действующие там предприятия. Физическим лицам, проживающим в Крыму, запрещено въезжать на территорию ЕС с российскими загранпаспортами, страны Евросоюза готовы давать им визы только при наличии у них украинских паспортов.

Кроме того, Евросоюз запретил все контакты с крымскими предприятиями, судам ЕС нельзя заходить в крымские порты, а самолетам — совершать посадки в аэропортах Крыма. Исключения возможны только при экстренных ситуациях.

Ограничительные меры будут продлены до 23 июня 2021 года. ЕС принял такое решение еще в июне.

Глава республики Сергей Аксенов назвал пролонгацию санкций «данью традиции». Он написал на своей странице в Facebook, что антироссийские санкции за присоединение Крыма с РФ сделали крымчан сильными и самодостаточными.

Аксенов подчеркнул, что нагнетание антироссийской истерии вокруг «крымского вопроса» давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем, способом переместить фокус общественного внимания.

«Лживые обвинения, подлые подстрекательства и безрассудные санкции — вот весь арсенал внешнеполитических инструментов Евросоюза», — заявил он.

Глава республики признал, что без санкций у полуострова были бы более благоприятные условия для экономического развития, в том числе для привлечения инвестиций, но это можно компенсировать иными способами.

«Крым сегодня — территория перспективного развития. Все глобальные инфраструктурные и социальные проекты в Крыму за последние шесть лет были реализованы в условиях санкций», — обратил внимание Аксенов.

Свое отношение к санкциям он иллюстрировал пословицей «Собака лает, караван идет».

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Михаил Шеремет назвал продление санкций ЕС в отношении крымского региона предательством демократии. «Крымчане уже привыкли к санкциям. Эти санкции нас только сплачивают и укрепляют в правильности сделанного исторического выбора. Со стороны западных стран неконструктивно продолжать политику, которая никак не влияет на общественное мнение, экономику и развитие Крыма. Со стороны европейских стран это своего рода предательство. Они везде декларируют и выставляют себя в роли защитников демократических принципов, а сами на практике эту демократию душат и наказывают людей санкциями за их демократический выбор», — сказал он РИА «Новости».

США, Евросоюз и ряд других государств ввели антироссийские санкции из-за вхождения Крыма в состав России в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения, которые на Москву наложил Брюссель, регулярно продлеваются. В очередной раз они были пролонгированы на полгода в декабре 2019-го.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове, в ходе которого, по официальным данным, более 96% избирателей поддержали идею присоединения к РФ.

Украина по-прежнему отвергает результаты референдума и называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В этом ее поддерживают многие страны Запада. Тем не менее, в Москве заявляют, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.