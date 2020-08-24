«Вы за войну или нет?»: как 10-летняя американка изменила США и СССР

Письмо мира

Саманта Смит родилась 29 июня 1972 года в Хоултоне, штат Мэн. Ее отец работал преподавателем английского языка и литературы, мать — социальный работник.

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Имя десятилетней Саманты прогремело на весь Советский Союз после того, как осенью 1982 года она написала письмо руководителю СССР, председателю Президиума Верховного Совета, генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Юрию Андропову.

На это ее вдохновила статья в журнале Time, посвященная только что пришедшему к власти главе Советского Союза. В материале говорилось, что Андропов может быть опасен для США и что в его правление не исключена новая война.

«Это было днем в воскресенье. Я читала свежий номер журнала Time с фотографией Андропова на обложке. Я сказала Саманте, как было бы здорово, если у него есть какие-то новые идеи, как Америке и Советскому Союзу жить в мире. Мне пришлось подобрать очень простые слова, чтобы объяснить ей, что такое «холодная война», — рассказывала мать Саманты Джейн в интервью Русской службе Би-би-си.

По ее словам, тогда Саманта предложила ей написать письмо Андропову, а мать посоветовала девочке сделать это самостоятельно. «Она ушла, а через некоторое время вернулась — с письмом», — говорила Джейн Смит.

В своем послании десятилетняя американка выражала озабоченность тем, что между ее страной и Советским Союзом может начаться ядерная война.

«Уважаемый господин Андропов! Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашим новым назначением. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на этот вопрос, но я хотела бы знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Господь сотворил землю, чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевали. Искренне Ваша, Саманта Смит», — писала она.

Это письмо опубликовали в советской газете «Правда», но ответа на него не последовало. Тогда Саманта написала второе письмо, но адресовала его советскому послу в США Анатолию Добрынину. Она спросила, собирается ли Андропов ответить на ее вопросы, отметив, что ее возраст при этом не имеет значения.

В итоге 26 апреля 1983 года она все же получила ответ от Юрия Андропова.

Письмо было напечатано на русском языке и сопровождалось английским переводом. Оно было датировано 19 апреля 1983 года.

«Мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на Земле. Так хочет каждый советский человек. Так учил нас великий основатель нашего государства Владимир Ленин», — писал Андропов.

Но одним лишь ответом на вопросы Саманты он не ограничился. Генсек ЦК КПСС пригласил ее приехать в СССР, познакомиться со страной, встретиться со сверстниками и побывать в лагере «Артек» на море.

«И сама убедишься: в Советском Союзе все — за мир и дружбу между народами», — подчеркнул глава Советского Союза.

Поездка в СССР

Саманта приняла приглашение и в июле 1983 года вместе с родителями приехала в СССР. За две недели своего пребывания в этой стране она посетила Москву, Ленинград (ныне Санкт‑Петербург) и побывала в «Артеке».

В столице ей организовали экскурсию по Кремлю. Она возложила цветы к месту погребения Юрия Гагарина и могиле Неизвестного солдата, посетила мавзолей Ленина, побывала на спектакле в Большом театре и на представлении в Московском цирке.

В Ленинграде она встретилась с детьми во Дворце пионеров, посетила театр оперы и балета. Ей рассказали о блокаде города во время Второй мировой войны и показали дневник Тани Савичевой. Она также ездила в Петергоф.

Тяжело больной Андропов не смог встретиться с Самантой, но они поговорили по телефону. Глава СССР подарил ей фотоальбом о ее путешествии по стране.

Именно после этих событий появилось выражение «детская дипломатия».

Этот визит широко освещала советская и американская пресса, поэтому о Саманте часто говорят, что она приоткрыла «железный занавес». Как говорила позже мать Саманты, даже если государства пытались использовать ее дочь в психологической войне, народы обоих государств от этого только выиграли.

«Благодаря поездке Саманты, по телевизору в США впервые показали, как играют советские дети. До этого нам показывали сплошные парады с танками и солдатами. А советские люди впервые увидели, что у американцев тоже есть семьи», — отмечала она.

Авиакатастрофа

После возвращения из СССР Саманту стали приглашать в различные шоу и сериалы. 25 августа 1985 года она возвращалась домой со своим отцом Артуром после съемок в телесериале Lime Street в Лондоне. Они летели на небольшом двухмоторном пассажирском самолете Beechcraft 99 американской авиакомпании Bar Harbor Airlines, следовавшем по маршруту Бостон — Бангор, штат Мэн, с промежуточными посадками в Оберне, Уотервилле и Огасте.

Полет проходил в сложных метеоусловиях и в темное время суток. Когда самолет заходил на посадку в районе аэропорта Оберн-Льюистон, он столкнулся с деревьями и сгорел в 1 км от торца взлетно-посадочной полосы.

Погибли оба пилота и шесть пассажиров, в числе которых были Саманта и Артур Смит.

Самолет не был оборудован бортовым магнитофоном и самописцем. В советских СМИ предполагали, что ЧП могло быть связано с международной миротворческой деятельностью Саманты. Выдвигались теории, что катастрофу могло организовать Центральное разведывательное управление США.

Согласно отчету о расследовании катастрофы, опубликованному 30 сентября 1986 года национальным советом по безопасности на транспорте США, вероятной причиной ЧП стали действия летчика, который опустил самолет ниже посадочной глиссады и не ушел на второй круг. Ситуацию усугубил сбой в работе наземного радара.

Мать Саманты обвинила в гибели своих близких Bar Harbor Airlines. Спор урегулировали во внесудебном порядке, авиаперевозчик выплатил денежную компенсацию, но ее объем не разглашался.

Память

В октябре 1985 года Джейн Смит основала в честь дочери фонд, который организовывал поездки школьников из СССР и, впоследствии, России в США. Он был закрыт в 1995 году.

В 1986 году в Огасте, штат Мэн, был открыт памятник Саманте, выпускающей из рук «голубя мира».

В первый понедельник июня в этом штате отмечают День памяти Саманты Смит.

В СССР в 1987 году открыли Центр детской дипломатии имени Саманты Смит, где хранится ее бронзовый бюст. Четыре года спустя под эгидой этого центра учредили школу иностранных языков «Саманта».

В интервью газете «Московский комсомолец» Джейн Смит говорила, какой могла бы стать Саманта сегодня.

«Мне часто задают этот вопрос. Дети вырастают и меняются с годами, трудно что-либо предположить. Однако Саманта уже тогда была сформировавшейся личностью. У нее было много планов — помимо всего прочего она хотела быть актрисой, и опыт поездки в СССР только пошел бы ей на пользу. Отец хотел, чтобы она стала политиком, а точнее, сенатором от штата Мэн. Кто знает…», — говорила мать Саманты.