Лукашенко в бронежилете: как прошел 15-й день протеста в Белоруссии

На 15-й день митингов в Белоруссии протест вернулся на улицы многотысячным шествием. В Минске 23 августа прошел марш, который собрал, по разным оценкам, несколько десятков тысяч человек. Портал Tut.by, в частности, насчитал более 100 тыс. участников.

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Минчане собиралсь на проспекте Независимости и одноименной площади и колонной направились к гостинице «Планета». Она расположена напротив стелы «Минск — город-герой», возле которой неделей ранее прошла самая крупная акция протеста в истории современной Белоруссии (тогда, по некоторым данным, на митинг вышли 200 тыс. человек).

Вероятно, стела должна была стать символом белорусского сопротивления действующим властям, и на этот раз участники планировали провести акцию возле нее, однако ее оцепили военные, вооруженные автоматами. Сама территория была обнесена колючей проволокой.

Толпа скандировала «Убийцы!», «Позор!», «Выйди, посчитай!» и «Трибунал!», «Уходи!», «Свободу!» Позже собравшиеся пошли в направлении резиденции президента.

Некоторое время спустя вышедшие на улицы протестующие видели, как на территории Дворца Независимости приземлился вертолет, на котором прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Примечательно, что до этого Telegram-канал NEXTA утверждал о якобы готовящейся эвакуации президента. Тем не менее, Лукашенко, наоборот, прибыл в резиденцию.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт пояснила, что Лукашенко вылетел после того, как митингующие пошли на «своеобразный» штурм Дворца Независимости. Президент хотел осмотреть ситуацию, сложившуюся в городе, с высоты птичьего полета. Судя по видеокадрам, он требовал подлететь ближе к проспекту Независимости, чтобы оценить масштаб митинга.

«Ближе к вечеру митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства находился во дворце», — так сообщила о «штурме» Эйсмонт, добавив, что митингующим не хватило смелости, и они побежали.

Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видеокадры, как Лукашенко выходит из вертолета: он был в бронежилете, а в руках он держал автомат, как пишет РБК, похожий на АК, без рожка.

Президента, предположительно, сопровождал его 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и также с автоматом в руках, пишет NEXTA.

К слову, митингующие не смогли дойти до резиденции — силовики перекрыли им дорогу. Площадь Государственного флага, рядом с которой расположен дворец, была оцеплена, к этому месту были стянуты омоновцы со щитами и спецтехника для разгона людей, в том числе водометы, сообщали очевидцы.

Член координационного совета, сформированного из представителей белорусской оппозиции, Мария Колесникова также прибыла на акцию протеста 23 августа. Она призвала участников митинга не подходить к военным и не провоцировать агрессию. Таким образом, она пыталась увести людей от стелы.

В то же время, когда Лукашенко шел уже по территории дворца, он у кого-то из сопровождающих уточнил: «Там никого не осталось, да?»

23 августа появился и новый элемент сопротивления центра акциям протеста. Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что армия берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, расположенные в Белоруссии. При этом заявление, которое опубликовал портал Tut.by, звучит, можно сказать, даже угрожающе: Хренин пообещал, что в случае нарушений около взятых под охрану военными объектов, протестующие будут иметь дело с армией.

«В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего. Практически Беларусь была стерта с лица земли. В знак памяти. Скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников, и они для нас священны. Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и других национальностей – в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем.

Категорически предупреждаем. В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией», — так звучало обращение главы белорусского минобороны.

Видео было снято на фоне стелы «Минск — город-герой», что наталкивает на мысль, что в его обращении подразумевалась как раз акция, прошедшая накануне.

При этом как именно армия будет взаимодействовать с митингующими в случае нарушения правопорядка, Хренин уточнять не стал.

В целом, подобная риторика вполне укладывается в заявления Лукашенко, которые тот делал на протяжении последних нескольких дней. В Гродно он дал силовикам два дня на то, чтобы навести порядок в регионе, митинги он называл «своей проблемой», с которой планирует разобраться в ближайшее время.

Вся совокупность действий белорусского руководства последнее время указывает, что акции протеста становятся остаются самым серьезным раздражителей для властей, и они планируют предпринять ряд шагов, чтобы купировать уличные проявления недовольства итогами выборов 9 августа, которые и спровоцировали акции в белорусских городах.

Несколько с иной интонацией к тем, кто планирует принимать участие в акциях протеста, обратилось МВД республики. Днем 23 августа министерство опубликовало призыв не поддаваться на провокации.

«Некоторые граждане и интернет-ресурсы активно призывают принять <…> участие [в акциях протеста]. Напоминаем, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность. Уважаемые граждане, проявите благоразумие! Не поддавайтесь на призывы к нарушению буквы закона!» — написала официальные представитель министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова.

При этом видеоролики, которые публикует Telegram-канал «Пул первого», свидетельствуют, что сотрудники силовых структур, в целом, поддерживают Лукашенко. После того как президент вышел за линию оцепления Дворца независимости в сопровождении вооруженной охраны, он поблагодарил омоновцев, которые стояли в оцеплении: «Молодцы! Вы красавцы». «Мы с вами до конца», — выкрикнули ему несколько омоновцев.

«Мы с ними разберемся!» — пообещал Лукашенко.

Из-за событий в Минске власти даже потребовали ограничить мобильный интернет «в связи с обеспечением национальной безопасности», сообщили на сайте провайдера А1.

Вечером 23 августа МВД республики заявило, что акции в Минске прошли без задержаний.