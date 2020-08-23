Сбитый украинский Boeing: в Иране огласили новые данные

Экипаж украинского лайнера, сбитого в январе этого года в Иране, до последнего контролировал самолет. По переговорам внутри кабины, которые были записаны на бортовые самописцы после взрыва первой ракеты, можно сказать, что двигатели Boeing работали. Об этом рассказал глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.

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«Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты», — отметил он, добавив, что вторая ракета достигла самолета спустя 25 секунд.

Глава иранского ведомства отметил, что расшифровка бортовых самописцев, которая состоялась в июле во Франции, прошла в соответствии с международными стандартами. В процессе приняли участие представители нескольких сторон: США (страна-производитель самолета), Украины (ей принадлежало воздушное судно), Франции (представитель услуги расшифровки) и Международной организации гражданской авиации (ИКАО). По словам иранского чиновника, при расшифровке не возникало технических проблем.

Дехгани Зангане призвал отказаться от политизации вопроса. Он добавил, что полученные с самописцев данные переданы представителям всех сторон, вовлеченных в процесс.

Самолет был сбит иранскими военными 8 января. Рано утром этого дня Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» вылетел из Тегерана в Киев. В это время конфликт между Ираном и США был в острой фазе. Иранские военные ожидали атаки со стороны США и были приведены в полную боевую готовность. ПВО Ирана восприняли гражданский самолет как вражескую цель, в связи с этим он был сбит. Власти заявили, что это было случайностью, а виной всему стал человеческий фактор.

В результате трагедии погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Ранее иранская организация гражданской авиации выпустила отдельный доклад. В документе говорилось о том, что катастрофа произошла после «цепочки событий». В частности расчет ПВО был перемещен в другое место. После этого комплекс не был перенастроен с учетом нового географического положения.

Эта «человеческая ошибка» привела к тому, что военные Ирана посчитали, что самолет летел с юго-запада в сторону Тегерана. Хотя на самом деле он следовал в северо-западном направлении от Тегерана. Кроме того, оператор комплекса запустил ракеты, не дождавшись разрешения высших должностных лиц.

В новых деталях расшифровки бортовых самописцев украинского самолета технический эксперт Юрий Антипов увидел подсказку для расследования другой трагедии. Специалист обратил внимание, что в случае с крушением в 2014 году в Донбассе малазийского Boeing бортовые самописцы обрывают свою запись сразу.

«Как так получилось, что на рейсе МН17 все записи оборвались одномоментно и в один миг после ЧП? Думаю, ответ очевиден. В случае с МН17 не было никакой ракеты», — констатировал Антипов на своей странице в Facebook.

Он уверен, что малазийский Boeing никто не сбивал. Трагедия, в которой погибли 298 человек, произошла из-за внутреннего взрыва. По его словам, эта теория объясняет, почему черные ящики прекратили свою запись сразу.

Этот пассажирский самолет летел в июле 2014 года над Донецком, когда отношения между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса были очень напряженными. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, но потерпел крушение.

Международное следствие считает, что самолет был сбит ракетой. При этом обвиняют в произошедшем Россию: якобы Москва поставила оружие на территорию Донбасса. Но российские власти неоднократно отвергали обвинения.

Ранее Министерство обороны России обнародовало секретные документы. В них сказано, что ракета, которой якобы было сбито воздушное судно, была произведена в 1986 году. Ее отправили в воинскую часть Украинской ССР, после этого ракета не возвращалась в Россию.