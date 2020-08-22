«Сейчас нас, потом – Россию»: Лукашенко вспомнил о Путине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с 24 августа остановить работу предприятий, коллектив которых бастует. Выступая на митинге своих сторонников в Гродно, глава государства выразил уверенность, что страна переживет данный шаг.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим <…> Но если предприятие не работает, с понедельника [24 августа] замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — объявил Лукашенко.

Забастовки на ряде крупных белорусских предприятий продолжаются уже более 10 дней, большинство бастующих отказываются признавать итоги президентских выборов и требуют отставки главы государства. Работники выступают за проведение нового голосования, что поддерживают участники массовых протестов по всей стране.

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С точки зрения Лукашенко, рабочих государственных предприятий подталкивают к забастовкам, в частности, это делают частные заводы. Делают они это для того, чтобы отвоевать рынок, занятый госкомпаниями.

При этом говоря о протестах, президент с уверенностью заявил, что координаторы беспорядков в республике находятся за рубежом, а участники волнений получают оттуда финансовую помощь.

«Зачинщики — не гродненцы, не белорусы. Они там сидят — под Варшавой, под Вильнюсом. И вы видите, куда эти альтернативщики (представители оппозиции — «Газета.Ru») побежали, их же никто не гнобил и не выгонял из Беларуси», — сказал Лукашенко.

Текущая ситуация вынуждает власти республики держать солдат на улицах городов, продолжил глава государства, — это необходимо для обеспечения безопасности из-за чего страдает защита границ Белоруссии.

Однако, по словам Лукашенко, Минск не остается один на один с внешними врагами, так как белорусская граница также относится к Союзному государству и ОДКБ — Белоруссию на поругание не отдадут, — но пока республика может сама справиться с давлением.

«На западной границе неспокойно, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства. Кто-то даже, потирая руки, вспоминает про Восточные кресы (так запад Белоруссии называют в Польше), где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом. А свою землю мы должны защищать!» — уверен президент.

Против Белоруссии ведется гибридная война, сконцентрированная на СМИ, добавил белорусский лидер, имеют место случаи запугивания и травли военных, госслужащих и журналистов — «это будет пресекаться самым жестким образом».

Особый акцент в своем выступлении президент сделал на русском языке, по его мнению, оппозиция предлагает народу его «ползучее уничтожение».

«В этом прекрасном регионе (Гродненской области) люди разговаривают на русском, на белорусском, на польском, на литовском, на украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят нам том языке, на котором они хотят», — объявил Лукашенко.

Опять-таки, говоря о протестах, президент удивился тому, что в демонстрациях принимают участие даже некоторые религиозные деятели. По его словам, в храмах стоит воздержаться от политической деятельности, там люди должны просто молиться.

«Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы должны быть вне политики», — подчеркнул Лукашенко.

Люди встречали каждое заявление главы государства радостными криками и аплодисментами. Над толпой развивались белорусские и даже советские флаги, активисты стояли с шариками, а перед появлением президента громко скандировали: «Беларусь не отдадим».

Формальным ответом на этот лозунг стали слова Лукашенко, что МВД и КГБ поручено выявить зачинщиков беспорядков в Гродненской области. Президент заверил собравшихся, что порядок на улицах будет обеспечен.

«Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки», — добавил белорусский лидер.

В ходе своего выступления Лукашенко не оставил без внимания тему о насилии силовиков в отношении участников протестных акций. С его точки зрения, большая часть фото пострадавших от действий милиции являются постановочными.

«60% показывали синяки. 60% постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей. Держите всегда голову на плечах <…> сравнивайте и думайте. Не будете этого делать, нас всех не под плетку поставят, а по колено загонят в чужую землю», — отметил президент.

В то же время Лукашенко призвал граждан страны простить силовиков за ошибки, допущенные на акциях протеста, хотя и не уточнил, какие именно.

«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их», — сказал президент под одобрительные крики толпы.

В завершении своего выступления Лукашенко заявил, что Белоруссия — единая страна, которую необходимо сохранить и передать будущим поколениям. Под конец президент поблагодарил гродненцев за поддержку, подчеркнул, что уезжает из города воодушевленным и вдохновленным.

«Я этого никогда не забуду», — резюмировал глава государства и покинул митинг под крики толпы, скандировавшей его фамилию.

Впрочем, после выхода с митинга Лукашенко также обменялся парой слов с российскими журналистами, которые поджидали президента Белоруссии недалеко от сцены. Они напомнили ему, что ранее он звал их в республику вместо бастующих работников белорусских СМИ. Корреспондент телеканала RT спросил у главы государства, почему он так долго не выходил на публику.

«Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они к этому готовились: если выйдут лукашенковцы, то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали. Должен сказать спасибо [президенту России Владимиру] Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали», — ответил Лукашенко.

Общение с Россией у Белоруссии проходит хорошо, добавил президент, а он с Путиным сошлись во мнении, что нас давят и травят. «Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным», — подчеркнул Лукашенко.