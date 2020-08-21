«Ревизионистская стратегия»: Эрдоган сделает мечетью еще одну церковь

В Турции заявили о планах превратить еще один важный для христиан объект на территории Стамбула в мечеть. На этот раз речь идет о Монастыре Хора, также известном как Церковь Христа Спасителя в Полях. Как передает греческий телеканал ERT, правительство Турции разместило соответствующий указ в своей официальной газете.

По информации СМИ, решение по церкви в Анкаре приняли еще в прошлом году и теперь собираются скрыть византийские фрески и мозаики на ее территории — так же, как и в соборе Святой Софии, ставшем мечетью по указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в июле.

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В ERT отдельно отмечают, что Монастырь Хора является одним из объектов всемирного культурного наследия. Церковь в наибольшей степени сохранила свой первозданный вид после захвата Константинополя турками, на ее территории находятся «уникальные по своей красоте мозаики».

При этом профессор европейской политики в университете «Пантеон» Костас Лавдас в эфире телеканала заявил, что действия Анкары носят символических характер. По его мнению, оно вписывается в контекст ревизионистской стратегии Османской империи, которой придерживается турецкое руководство.

Если говорить об истории монастыря, то он был построен почти 1500 лет назад и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Как и Святая София, он стал мечетью после падения Константинополя в 1453 году: византийские фрески были замазаны штукатуркой, а в храмах начали проходить мусульманские богослужения. Однако по окончанию Второй мировой войны в 1945 году мечеть преобразовали в музей Карие, что нынешнее правительство Турции считает незаконным шагом.

Прецедент с Софией

Монастырь Хора стал уже вторым за это лето важным для христиан объектом, который турецкие власти решили преобразовать в мечеть. Первым стал собор Святой Софии, изменение статуса которого вызвало немало недовольства по всему миру. Главным критиком действий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стала Греция, что не удивительно из-за трепетного отношения руководства страны к православным объектам по всему миру. Константинополь, в целом, — больная тема для греков, в республике до сих пор используют именно это название города вместо Стамбула.

Греция попыталась надавить на Турцию при поддержке христианских организаций и ряда других государства, однако в Анкаре призвали не вмешиваться во внутренние дела страны. При этом Эрдоган по Святой Софии сделал важное обещание — доступ для туристов в собор сохранится, проход станет бесплатным, а все христианские фрески и мозаики будут скрываться лишь на время богослужений.

То есть турецкий лидер пообещал, что для людей и тех же христиан ничего не изменится, они так же смогут посещать Святую Софию, как и раньше, когда она официально пребывала в статусе музея. Однако на деле происходит несколько иначе, и обещания Эрдогана отчасти не выполняются.

Как заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, свободного доступа к христианским шедеврам на практике нет.

«Бесценные мозаики остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Женщины имеют ограниченный доступ в помещение храма, обращенного в мечеть, и из доступных им мест увидеть главные культурные достопримечательности древнего собора просто невозможно. Хоры с ценнейшими мозаичными изображениями закрыты для прохода», — написал Балашов в Facebook.

По-видимому, турецкое руководство готово и далее последовательно игнорировать чуждую его пониманию мировую ценность наследия покоренной Византии, демонстрировать человечеству презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям, подчеркнул представитель РПЦ, это негативно скажется на межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Преобразование Монастыря Хора в мечеть вслед за Святой Софией отчасти подтверждает опасения Балашова, так как статус церкви меняется без всяких вопросов. При этом Эрдоган продолжает утверждать, что Турция защищает объекты культурного наследия христианства. В пример турецкий лидер приводит монастырь Панагия Сумела в провинции Трабазон. Однако этот аргумент блекнет на фоне текущего положения дел вокруг Святой Софии, что, скорее всего, ожидает и Церковь Христа Спасителя в Полях.

Властные причины

Почему турецкие власти активизировались в этом направлении, неизвестно. Безусловно, вопрос статуса того или иного объекта на их территории — это внутренние дело республики, но зачем этот вопрос поднимается именно сейчас, дискутируется в экспертном сообществе.

Если рассматривать текущую ситуацию, то вариантов может быть несколько. Во-первых,

популярной является теория о намеренном курсе Анкары на ухудшение отношений с Западом.

Ситуация с христианскими церквями так или иначе бьет по Европе, в особенности по Греции. Учитывая, что Анкара и Афины в настоящее время активно противостоят друг другу из-за спорных разработок турецкой стороны на континентальном шельфе в Средиземном море — преобразование важных для греков объектов в мечеть может быть дополнительным уколом в сторону Греции.

Как писали СМИ, дело может быть в некой мести за задержку переговоров об интеграции Анкары в Евросоюз, но в последнее время турки сами не слишком активно продвигают эту тему.

Второй момент касается непосредственно Эрдогана и его приверженности так называемому неоосманизму.

Желание президента Турции оказывать влияние на государства, ранее входившие в Османскую империю, прослеживается во внешней политике страны.

В частности, это видно через серьезное вмешательство турецкой стороны в ливийский конфликт и продолжение оккупации греческого Кипра.

В данном случае курс на преобразование христианских храмов-музеев в мечети вполне оправдан, так как в этом статусе они находились в Османской империи. То есть изменения можно рассматривать как возвращение к истокам не только в территориальном плане, но и в духовном.

Последняя теория отчасти связана с предыдущей, она нередко всплывает в турецких СМИ и звучит следующим образом:

преобразование православных христианских объектов помогает президенту и его партии поднимать свой рейтинг.

Тут работает фактор сплочения населения через национальные настроения, учитывая, что имперские амбиции достаточно популярны среди турок. Да и сам Стамбул люди воспринимают в качестве символа превосходства Османской империи над Европой.

Рейтинги у Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана действительно не лучшие. По июльскому исследованию MAK Consulting, ПСР набирает 30% рейтинга, что на 12% меньше их показателя на парламентских выборах 2018 года. При этом деятельность президента в стране поддерживают только 38% респондентов, что также не добавляет оптимизма.

Однако все это лишь возможные причины, официально власти Турции называют первоначальное преобразование Святой Софии и Монастыря Хора в музеи незаконным. То есть, вернув им статус мечетей, они лишь «исправляют несправедливость».