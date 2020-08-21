«Призываем Запад»: как Тихановскую пытаются сделать президентом

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе пресс-конференции не исключил венесуэльского сценария в республике, отметив, что ведет серьезную работу с западными странами по признанию Светланы Тихановской законным президентом страны. Он добавил, что действует в этом направлении, несмотря на то что кандидат от объединенных штабов оппозиции еще не решилась на этот шаг.

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«Мы призываем западные европейские страны признать ее в качестве законного президента. Потому что в такой архитектуре будет понятно, каким образом осуществлять транзит власти. Станет понятно для государственных чиновников и силовиков, кому приносить присягу — на чью сторону переходить.

Ситуация в Венесуэле, где появилось двоевластие, для Беларуси, скорее всего, будет разворачиваться по другому сценарию. Но такой прецедент был создан и сделать это в принципе возможно»,

— считает Цепкало.

По сути, оппозиционер пытается добиться признания Тихановской со стороны Запада по примеру лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Политик объявил себя временным президентом республики после очередной победы главы государства Николаса Мадуро на выборах. Его поддержали США и ряд европейских стран, однако революции или смены власти так и не случилось. За полтора года Гуайдо несколько раз пытался свергнуть Мадуро.

Цепкало уверен, что Белоруссию, вероятно, ждет другой сценарий. С его точки зрения, формирование двоевластия станет выходом из кризиса.

«Мы провели революцию сознания, показали, что Лукашенко просто человек — не царь, не бог и не герой. Он постепенно выходит из ума, у него идут серьезные сдвижки по здоровью. В Беларуси он видит не народ. Король голый, и уже даже не король, а очень пожилой мужчина, который любит только себя и рассматривает в стране только источник своего благосостояния», — считает политик.

Цепкало вместе со своими помощниками придерживается весьма простой стратегии, главная задача которой — уход Лукашенко. Оппозиционер в большей степени работает с западными дипломатами по этому вопросу и уверен, что уже добился определенных успехов.

В особенности Цепкало отмечал создание фондов поддержки белорусских активистов или участников забастовок, а также указывал на признание Лукашенко персоной нон-грата со стороны Европейского парламента.

Ключевые задачи, — в частности, признание Тихановской — все же реализовать не удалось, хотя оппозиционер не оставляет попыток.

Оппозиционный фронт

Если говорить о видении Цепкало будущего Белоруссии, то оно во многом совпадет с другими представителями оппозиции.

С его точки зрения, республике необходимо сохранить хорошие отношения с Россией, но также наладить взаимодействие с Западом — как источником инвестиций и знаний.

Возможность интеграции Белоруссии в Евросоюз оппозиционер отвергает, считая, что на данном этапе это принесет лишь убытки для экономики государства. По его словам, лучшим выходом будет нейтралитет республики без иностранных сил на ее территории, то есть без военных НАТО или России.

«Мы не должны позволить, чтобы войска НАТО хоть каким-то образом могли присутствовать на территории Беларуси, чтобы мы могли создавать угрозу для России или какой-либо другой страны <…> Мы также против того, чтобы войска России были на территории Беларуси — именно войска для того, чтобы потенциально создать угрозу для Украины», — пояснил Цепкало.

При этом оппозиционный политик уверен, что Белоруссия не должна идти по украинскому сценарию в попытке сместить Лукашенко со своего поста.

«На Украине произошла революция, и эта революция произошла вне рамок электорального цикла <…> Мы хотим найти юридический способ выхода из этой ситуации. Все сценарии, которые будут вне этого, нежелательны для нашей страны. Никто не хочет крови», — подчеркнул Цепкало.

В этом вопросе в рядах оппозиции есть некоторые расхождения, поскольку определенные призывы к укреплению сотрудничества с Западом звучали со стороны той же Тихановской. Знаковым можно считать то, что экс-кандидат попросила о помощи именно европейские страны, хотя и не делала критических заявлений в адрес России.

Сам Цепкало какой-либо раскол в оппозиции отрицает, уточняя, что в настоящее время все движутся в одном направлении и настроены на уход Лукашенко с поста президента.

Говоря о Координационном совете по трансферу власти, в который его не пригласили, он отметил, что их цели совпадают — проведение новых выборов и освобождение всех политических заключенных.

«Нам не очень понятно, что будут они координировать — массовые акции, протесты, стачечное движение? Непонятно, каким образом они будут это делать, находясь в Белоруссии. И непонятны принципы формирования совета. Не только нас, но и многих других, кто находится за пределами Белоруссии, не включили в его состав», — добавил Цепкало.

Впрочем, с его точки зрения, в оппозиции есть понимание, что в настоящее время необходимо добиться главного, а уже потом разбираться с последствиями. В частности, решать кто должен возглавить государство и так далее. По последнему пункту он отдельно указал, что доступ к выборам должен быть у всех, кто готов что-то предложить белорусскому народу.

Как сопротивляться Лукашенко

Говоря о президенте Белоруссии, Цепкало во время пресс-конференции не скупился на эпитеты. Он называл Лукашенко «голым королем», который якобы пытается держаться за свой трон. По его словам, президент давно забыл о народе и использует его ради собственной выгоды.

«Очень важно, что лидеров оппозиции нет. Лукашенко действует как латиноамериканские лидеры, изолируя тех, кто способен собрать вокруг себя людей. Этот метод работает лишь какое-то время, но не всегда. За три месяца, которые прошли с начала президентской кампании, мы стали свидетелями рождения белорусской нации. Люди оказались способны к самоорганизации, поэтому результатом всей кампании является то, что белорусы ощутили себя народом», — уверен Цепкало.

При этом оппозиционер считает, что никаких компромиссов с Лукашенко быть не может, несмотря на обещания президента отдать часть своих полномочий в рамках конституционной реформы, да и в целом провести новые выборы после утверждения новой редакции основного закона страны.

«Он обещает конституционную реформу последние 10 лет. Заканчивается это все тем, что он отвергает предложения или отправляет их на доработку. Мы не знаем сути этих конституционных предложений или изменений. Это попытка затянуть время, успокоить общественное мнение и вернуть все на круги своя», — заявил Цепкало.

Лукашенко будет находиться у власти еще очень недолго, подчеркнул оппозиционер, в сознании белорусов произошла «революция», она коснулась всех. Теперь даже государственные чиновники и силовики якобы будут бойкотировать приказы Лукашенко.

Победа протеста?

Сейчас сложно прогнозировать, насколько оправдаются ожидания оппозиции. Народные протесты действительно демонстрируют несогласие людей с результатом президентских выборов, а забастовки создают дополнительный рычаг давления на власти. Вот только этот рычаг давления Лукашенко уже немного сместил, лишив зарплат бастующих работников.

В подобных условиях теперь все зависит от времени. Цепкало говорил, что осенью Лукашенко точно не будет руководить государством и будет решаться вопрос, куда он уйдет и что с ним будет дальше. Тем не менее явных предпосылок к уходу президента не прослеживается, да и сам он вполне четко говорит, что оставлять страну не собирается.

Лукашенко старается переключить внимание жителей республики на другие вопросы, обещая провести все необходимые изменения. В ходе посещения одного из бастующих заводов он прямо сказал, что люди должны добиться его ухода законным путем, а не на улицах и площадях — опять-таки имея ввиду конституционную реформу.

Глава государства указывал, что изменения зависят непосредственно от народа и могут занять от года до двух лет. Если как минимум рабочие согласятся с этой моделью, протест потеряет свой основной козырь и, скорее всего, сойдет на нет. При этом громкие слова оппозиционеров о западной поддержке вряд ли окажут сильное влияние на ситуацию. Лукашенко грозят санкциями или ограничением поставок нефти, вот только республика уже находилась под санкциями с 2004 по 2016 год.

Станет ли Запад продолжать свою риторику, если добиться никаких изменений не получится, вопрос открытый. Белоруссия — важный объект для Европы, так как через нее идет значительная часть китайских товаров — потеря этого коридора станет серьезным ударом для ЕС.