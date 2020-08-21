Выплат от России не будет: Байден пообещал защищать военных США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в своей программной речи на съезде демократов заявил, что не намерен терпеть российских наград за головы американских военных.

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По словам Байдена, если он займет пост главы государства, то ясно даст понять всем противникам Соединенных Штатов, что дни заигрывания с диктаторами прошли.

Политик заверил, что при его президентстве США больше не будут закрывать глаза на назначенные Россией награды за убийство американских военнослужащих.

Кроме того, кандидат на высший государственный пост пообещал, что не допустит «никакого иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие — голосование».

Накануне стало известно, что Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. «С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение», — заявил он на партийном съезде в Милуоки, штат Висконсин.

Байден заверил, что в его президентство США преодолеют «эпоху тьмы». «Дайте людям свет — и они найдут свой путь. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы. Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», — сказал кандидат от демократов.

Говоря о российских наградах за головы американских военных, он имел в виду статью газеты The New York Times от 26 июня, в которой говорилось, что некое подразделение российской военной разведки якобы предлагало боевикам радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) вознаграждение за нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Как подчеркнули в издании, такие выводы американских спецслужб представили президенту США Дональду Трампу за несколько месяцев до публикации. Журналисты утверждают, что совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

При этом сам Трамп позже писал в Twitter, что американская разведка признала информацию, предоставленную газетой, недостоверной.

Глава государства допустил, что это могла быть очередная «сфабрикованная мистификация по теме России» от The New York Times, призванная очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал упомянутые утверждения ложью и «абсолютной уткой». Российский МИД также оценил статью как содержащую заведомо ложную информацию.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью еженедельнику «Аргументы и факты» назвал «нелепыми» утверждения о готовности Москвы выплачивать боевикам в Афганистане денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. По его мнению, такие идеи могут высказывать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе. «Публикуя подобные материалы, The New York Times, по сути, скатывается до уровня бульварной прессы», — констатировал Патрушев.

О недостоверности публикации говорят и в самих Соединенных Штатах. Как отметил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, статья в The New York Times не имеет под собой оснований.

«По моему мнению, если бы мои коллеги-демократы больше времени уделяли чтению докладов разведки, а не статьям The New York Times, то, скорее всего, они бы относились к этой ситуации надлежащим образом», — подчеркнул Медоуз.

По его словам, если бы президент получил достоверную развединфомрацию и необходимые доказательства, он бы принял необходимые меры.

От подобной сделки с россиянами открестились и в самом «Талибане». Официальный представитель политического офиса «Талибана» в Катаре Сухель Шахин сообщил РИА «Новости», что движение ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ и называет эти обвинения безосновательными. Как считает Шахин, такие заявления нацелены на нанесение урона мирному процессу.