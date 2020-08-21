Дело Царнаева: власти США требуют смертной казни

Власти США намерены повторно добиваться смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщил в интервью агентству The Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

Он заверил, что власти сделают все необходимое и доведут дело до Верховного суда.

Президент США Дональд Трамп в начале августа заявил о необходимости повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву. По его словам, отменить его было нелепо. Глава государства назвал Царнаева «зверем», убившим во время марафона «очень много людей».

Реклама

«Я вижу, что происходит в Бостоне, где у вас находится это животное, которое убило много людей во время Бостонского марафона. Они только что отправили на пересмотр смертный приговор обратно в нижестоящие суды. Это нелепо», — возмутился Трамп.

15 апреля 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона прогремели два взрыва с интервалом 12 секунд. При теракте погибли три человека, более 260 получили ранения. Многие из пострадавших лишились конечностей. Взрывные устройства были изготовлены из стальных кастрюль-скороварок, которые были наполнены гвоздями и шарикоподшипниками. Как установило следствие, организаторами теракта были братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. После теракта, когда полиция уже разыскивала их, они убили 27-летнего сотрудника службы безопасности Массачусетского технологического института. Старший из них, Тамерлан, был ликвидирован при попытке задержания. Джохара ранили и арестовали.

8 апреля 2015 года суд признал его виновным по всем 30 пунктам обвинения, после чего федеральный судья огласил смертный приговор. Кроме того, позже суд обязал Царнаева выплатить более $101 млн пострадавшим и родственникам погибших при взрывах, передавало Boston Globe со ссылкой на материалы суда.

Согласно постановлению суда, он должен выплатить компенсации 49 пострадавшим и специальному фонду.

Суд также отказал Царнаеву в повторном разбирательстве и отверг претензии осужденного о том, что по решению Верховного суда США ряд преступлений, виновным в которых его признали, должны быть переквалифицированы.

Некоторое время спустя апелляционный суд в Бостоне, штат Массачусетс, принял решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, который был вынесен в июне 2015 года. Как отметил суд, защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаева приговорили к пожизненному тюремному заключению.

В ответ на такое решение суда американская спортсменка Адриана Хастел, выжившая после теракта на Бостонском марафоне весной 2013 года, заявила, что в отношении Царнаева должна была быть применена смертная казнь.

«Этот террорист признал вину в преступлениях, совершенных против нашей страны. Он признался человеку, который давал в суде показания, что он вместе с братом планировал поехать в Нью-Йорк и устроить там теракты», — написала Хастел в Instagram.

Она подчеркнула, что Царнаев представляет угрозу для людей и должен умереть.

Суд рассматривал ходатайство защиты Царнаева о пересмотре его дела с 2016 года. Адвокаты утверждают, что процесс по его делу не был беспристрастным, поскольку проводился в городе, где был совершен теракт. «Досудебная огласка была ужасна: чем больше потенциальный присяжный видел, тем больше была вероятность, что он поверит в то, что Царнаев виновен и заслуживает смертной казни», — констатировала защита.

При этом адвокаты признали, что их подзащитный и его старший брат Тамерлан Царнаев совершили нападение, но уверяли, что Джохар не собирался убивать «невинных людей».

В ноябре 2018 года NBC со ссылкой на судебные документы сообщал, что Царнаев предлагал следствию сотрудничество в обмен на пожизненное заключение, но ему отказали. Согласно документам, американское правительство «последовательно отвергало» предложения Царнаева.