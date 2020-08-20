Повторные выборы: оппозиция разрешила Лукашенко стать кандидатом

Оппоненты президента Белоруссии Александра Лукашенко будут в ближайшее время добиваться проведения повторных выборов главы государства, заявила представитель Координационного совета по трансферу власти Мария Колесникова.

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«Полномочия действующего президента истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей», — приводит ее слова interfax.by.

Оппозиция выдвигает свои требования. Одно из них — проведение перевыборов при полном обновлении состава Центризбиркома страны. Если это условие будет выполнено, то не будет никаких препятствия для участия Лукашенко в этих выборах, говорят представители оппозиционного штаба.

«Даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — обозначила Колесникова мнение оппозиции.

В то же время представитель КС отметила, что не верит в то, что «Лукашенко на это пойдет».

В интервью РБК Колесникова подчеркнула, что проведения новых выборов требует «белорусский народ». «Президент, так же, как и 26 лет он отказывался, отказывается слушать свой народ, и это, конечно, возмутительно. Мы будем делать все возможное, чтобы нас услышали», — заверила она.

Но у Лукашенко, по всей видимости, другие планы. Ранее он заявил, что если повторные выборы и состоятся, то после принятия новой конституции. «Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже «альтернативщики» не были против», — сказал он на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

По словам президента Белоруссии, замена главного закона страны произойдет путем референдума, так как и ранее этот процесс происходил подобным образом. «И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — пообещал он.

Незадолго до этого Лукашенко заявил, что не собирается проводить повторные выборы, так как то голосование, которое прошло 9 августа ЦИК признала действительным. Кроме того, он заверил своих сторонников, что на выборах не было подтасовки голосов.

«Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%. Я стою здесь, как перед богом», — сказал он. По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,1% голосов.

«Они [оппозиция] кричат мне «Уходи!» Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят. <...> И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?» — задался вопросом глава Белоруссии.

Однако он пообещал, что не позволит кому бы то ни было отдавать страну, даже если умрет. А пока, подчеркнул Лукашенко, он живой и будет жить.

В Белоруссии вечером 9 августа начались массовые акции протеста. Главное требование митингующих — пересчитать голоса или провести повторные выборы, а это голосование признать недействительным. Таким образом белорусы выражали свой протест против победы Лукашенко.

Первые выступления манифестантов были жестоко подавлены правоохранителями. Против митингующих применяли слезоточивый газ, резиновые пули, водометы. Более 6 тыс. человек выли задержаны. Многие заявляли, что их били и угрожали насилием. Жертвами протестов уже стали четыре человека.

В защиту протестующих выступают и европейские политики. Так, на экстренном саммите ЕС 19 августа объединение решило ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие над протестующими.