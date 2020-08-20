Россия — партнер: белорусская оппозиция ответила Лукашенко

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет готов контактировать с Россией, заявил член его президиума, бывший министр культуры республики Павел Латушко. Он подчеркнул, что КС готов представить в той или иной форме свое видение ситуации.

В КС 20 августа впервые заявили, что Россия остается для Белоруссии стратегическим партнером, ранее его представители говорили про хорошие, добрые и прагматичные отношения.

Глава штаба экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова, которая стала членом президиума КС, сообщила РИА «Новости», что оппозиции важно сохранять партнерские отношения с Москвой.

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Накануне Павел Латушко отверг все обвинения о том, что среди оппозиционеров существует программа разрыва или ограничения российско-белорусских отношений. Он обратил внимание, что совет выступает за максимально добрые и глубокие отношения с соседним государством. «Последний политик в Белоруссии будет тот, который предложит построить стену между Белоруссией и Россией. Россия — это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50%», — констатировал Латушко.

Вместе с тем оппозиция настаивает на том, что Минск — часть европейской цивилизации, поэтому члены совета заинтересованы в хороших отношениях и с ЕС. «Это второй рынок, это новые технологии», — утверждает экс-министр.

Создание координационного совета по трансферу власти 14 августа анонсировала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

После оглашения результатов выборов она выразила готовность к диалогу с властями и попросила международное сообщество помочь организовать переговоры.

Пять дней спустя издание «Подъем» в своем Telegram-канале опубликовало состав президиума Координационного совета оппозиции. Из числа лидеров оппозиции, которые уже принимали участие в выборах президента Белоруссии, в руководство КС вошли Мария Колесникова и доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Кроме того, в президиум были включены два деятеля культуры: нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, которая неоднократно выражала свои оппозиционные взгляды, и уволенный за участие в протестах и поддержку забастовки директор Купаловского театра в Минске Павел Латушко.

Руководить советом также будут глава стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак и юрист Лилия Власова.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание КС попыткой захвата власти в стране. «Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил глава государства на совещании с членами Совета безопасности.

Белорусский президент обвинил оппозицию в попытках «убаюкать» власть и силовые структуры. «Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — сказал он.

По словам Лукашенко, в состав совета вошли бывшие «прикорытники», «обиженные» и «откровенно отвязанные нацисты», но у власти достаточно мер, «чтобы остудить некоторые горячие головы». «Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по конституции и закону», — заверил президент.

Глава государства также приписал КС политическую программу, в которой якобы предлагается выйти из Союзного государства, Евразийского союза и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), установить контроль на границе с Россией и подать заявку на членство в ЕС и НАТО.

Но сама оппозиция открестилась от планов выйти из союзных структур с Россией.

«У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана», — подчеркнула член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.