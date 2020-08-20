«Мир станет безопаснее»: США вернут санкции против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

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По словам руководителя внешнеполитического ведомства США, американская администрация собирается уведомить Совет Безопасности ООН о своем решении восстановить соответствующие ограничительные меры, в том числе оружейное эмбарго.

Как утверждает Помпео, «все санкции [против Ирана] будут восстановлены» и «мир станет безопаснее».

«У иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке», — констатировал госсекретарь США.

Президент США Дональд Трамп ранее на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что дал указание госсекретарю уведомить Совбез ООН о таком намерении США. Глава государства в очередной раз выступил с критикой Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как подчеркнул официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, решение о законности запроса США о возвращении санкций, несмотря на выход Вашингтона из иранской ядерной сделки, примут сами страны-члены ООН.

Согласно заявлению Госдепа, Помпео отправится в Нью-Йорк 20–21 августа и тогда передаст соответствующее уведомление Совбезу ООН. Планируется, что ограничения восстановят в течение 30 дней после этого. Они будут включать запрет на обогащение урана и на 13 лет продлят оружейное эмбарго в отношении Тегерана. Помпео планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудить с ним Иран и другие вопросы.

Госсекретарь предупредил участников сделки о недопустимости игнорирования ограничительных мер.

В интервью Fox News его спросили, могут ли США ввести санкции против России и Китая, если они откажутся от ограничений в отношении Ирана. «Абсолютно», — ответил глава Госдепа.

Механизм восстановления санкций был включен в положения СВПД, заключенного в 2015 году. По условиям этой ядерной сделки, отдельный ее участник может восстановить санкции ООН против Ирана в полном объеме, если сочтет, что условия договора были нарушены. США вышли из сделки в 2018 году, но, как они утверждают, сохраняют за собой право участвующего члена сделки в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН, которая ее утвердила, передает Fox News.

В конце прошлой недели Совбез ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, передавало Reuters. Срок действия нынешнего эмбарго истекает 18 октября. Его продление поддержали только сами США и Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, среди которых Франция, Великобритания и Германия, воздержались.

Таким образом, проект резолюции отклонили.

Чтобы принять его, нужно девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов — Великобритании, Китая, России, США и Франции.

«Совет Безопасности ООН несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня он не смог выполнить свою основную миссию», — указано в заявлении госсекретаря США, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Он утверждает, что, отклонив проект резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, Совбез ООН «проложил дорогу для мирового спонсора терроризма к покупке и продаже обычных вооружений без ограничений ООН». Глава американского внешнеполитического ведомства назвал действия СБ ООН «непростительными».

«Совет Безопасности отклонил прямые призывы многих стран Ближнего Востока продлить эмбарго. Арабские страны и Израиль решительно поддержали продление эмбарго», — констатировал Помпео. Он заверил, что США «продолжат работу», чтобы Иран «не мог свободно покупать и продавать оружие, угрожающее Европе, Ближнему Востоку и другим».