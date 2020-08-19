«Вмешательство Запада»: Литва запрещает въезд Лукашенко

Предложение о запрете президенту Белоруссии Александру Лукашенко на въезд в Литву является вмешательством в суверенную политику республики – заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Ранее МИД Литвы внес Лукашенко и еще 31 белорусского госслужащего в список невъездных. Как указал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в «черном списке» фигурируют бойцы ОМОН, сотрудники КГБ и избирательной комиссии. Документ должно утвердить МВД Литвы.

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что Евросоюз официально отказался признавать результаты президентских выборов в Белоруссии и победу Лукашенко.

Лидеры ЕС в рамках экстренного саммита 19 августа пришли к выводу, что Минск обязан организовать новые выборы, а также найти мирный выход из нынешнего кризиса — уже более недели по всей Белоруссии проходят акции протеста несогласных с итогами голосования вместе с точечными забастовками на ключевых предприятиях республики.

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Брюссель выступает за национальный инклюзивный диалог в Белоруссии и поддерживает участников мирных демонстраций, а также требует от Минска прекратить насилие в отношении активистов.

«Нам совершенно ясно, что Белоруссия должна только сама для себя найти путь, который должен пролегать через диалог внутри страны.

Не должно быть вмешательства извне. Жители Белоруссии знают, чего хотят. Поэтому мы хотим видеть для Белоруссии независимый путь, о котором будет приниматься решение внутри страны», — добавила глава немецкого правительства.

Меркель подчеркнула, что любое возможное вмешательство в события в Белоруссии извне очень сильно осложнило бы ситуацию в стране. Да и возможности для посредничества пока нет, так как Лукашенко отказался уже от нескольких телефонных разговоров с ней.

ЕС вскоре введет санкции против значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии — следует также из сообщения по результатам совещания Евросовета.

Члены Евросовета по итогам совещания выразили солидарность с народом Белоруссии «в его стремлении реализовать свои основные демократические права». Также участники осудили непропорциональное и неприемлемое насилие со стороны властей против мирных демонстрантов.

Страны ЕС также готовы выделить Белоруссии 53 млн евро, заявила на последовавшей за совещанием пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Из них 2 млн евро будут направлены на поддержку жертв репрессий и насилия, 1 млн евро выделяется на развитие гражданского общества и поддержку СМИ, оставшиеся 50 млн евро — для сектора здравоохранения и пострадавшим от пандемии коронавируса предприятиям.

Евросоюз также предупредил, что дальнейшее ухудшение ситуации в стране может повлиять на ее отношения с Евросоюзом и «иметь негативные последствия».

Лондон также уже принял решение оставить в силе санкции Евросоюза, действующие против Белоруссии, когда завершится переходный период Британии после Brexit в конце 2020 года.

Москва же призвала Запад также отказаться от давления на Минск. Белорусский народ сам должен решить свои возникшие проблемы в рамках правового поля и диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, международные наблюдатели присутствовали на президентских выборах в Белоруссии, однако многие организации, такие как ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ отказались от миссии по наблюдению за этими выборами.

«Те же международные наблюдатели, которые были, они зафиксировали состоявшиеся выборы. Эта ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей», — сказал представитель Кремля, ответив на вопрос журналистов, признают ли в Москве выборы в республике.

Он подчеркнул, что российская сторона выступает за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога.