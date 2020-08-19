Шпионский скандал: Россия выразила Норвегии протест

Посольство России в Норвегии выразило прост в связи с задержанием и объявлением персоной нон грата заместителя торгового представителя РФ, которого Осло обвинил в шпионаже.

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МИД Норвегии утверждает, что дипломат из РФ встречался с 50-летним норвежским служащим сертификационной компании DNV GL, которая сотрудничала российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты.

Как указал начальник отдела коммуникаций МИДа Трюде Маасейде, российский посол был вызван в МИД по данному инциденту и проинформирован о том, что обвиняемый дипломат «совершил действия, несовместимые с его ролью и статусом». У российского дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну, передает РИА «Новости».

«Полицейской службой безопасности (PST) необоснованно задержан заместитель торгового представителя. Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата», — заявили в МИД РФ.

Ведомство также пообещало, что произошедшее не останется без внимания Москвы.

«Свои выводы в России, конечно, сделают», — говорится в сообщении МИД РФ, добавив, что российско-норвежская кооперация никогда не вызывала вопросов у Осло.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подтвердил, что Россия зеркально ответит на инцидент, который, как указал сенатор, в Осло создали по указке Вашингтона.

Накануне сообщалось, что в служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен «жучок» — в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.

Москва выразила представителю Нидерландов решительный протест в связи с произошедшим и указала на безусловное недопущение подобной практики в будущем.

«Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — говорится в сообщении МИД РФ.

Неделей ранее три российских дипломата покинули Словакию после того, как власти страны объявили их персонами нон грата. Поводом для этого стало то, что дипломаты якобы совершили действия, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В местных СМИ представителей посольства России называют «шпионами» и связывают их с российскими спецслужбами.

Как пояснил премьер-министр Словакии Игор Матович, власти республики решили выслать российских дипломатов из-за дела об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили — бывшего чеченского боевика, разыскиваемого Россией по делу о теракте.

«Бывают случаи, когда и для своих друзей нужно провести ограничительную черту. Да, русские — наши братья-славяне, а Россия — наш торговый партнер. Однако это не меняет того, что Словакия является суверенным государством, а не банановой республикой, где можно высмеивать дипломатические правила», — объявил Матович.

По его словам, спецслужбы получили информацию о злоупотреблениях со стороны российских дипломатов со словацкими визами, что якобы связано с убийством Хангошвили.

Российское посольство в Словакии указало на то, что высылка дипломатов противоречит духу плодотворного сотрудничества двух стран.

«Рассматриваем как неконструктивный и достойный сожаления шаг местных властей, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между нашими странами. Российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные меры», — добавили в дипмиссии.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у Москвы и Братиславы никогда не возникало политических проблем, вероятно, за высылкой российских дипломатов может стоять третья сторона.

В беседе с «Коммерсантом» министр обратил внимание на реакцию США на инцидент — Госдеп позитивно оценил действия Словакии.

В тот же день суд Видземского предместья Риги приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего сотрудника МИД Латвии Олега Бурака по обвинению в шпионаже в пользу России, передавал ТАСС со ссылкой на его адвоката Имму Янсоне.