«Цена слишком высока»: демократы выдвинули Байдена против Трампа

Демократическая партия на общенациональном съезде в Милуоки официально выдвинула Джо Байдена — бывшего вице-президента США в администрации Барака Обамы — своим кандидатом на пост главы государства. Съезд демократов, как и голосование за Байдена, проходит в виртуальном формате.

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Делегаты от американских штатов и заморских территорий США поочередно высказывались в поддержку бывшего вице-президент или его соперника сенатора от Вермонта Берни Сандерса, несмотря на то что он снялся с выборов в пользу своего оппонента еще в апреле.

Чтобы стать кандидатом в президенты, Байден должен был получить голоса как минимум 2374 делегатов, в итоге в общей сложности бывший вице-президент получил 3550 голосов, Сандерсу же удалось набрать более 1150.

Таким образом, демократы преодолели последний барьер в преддверии выборов, в последний день съезда Байден лишь должен дать свое официальное согласие на выдвижение в президенты.

Пока же политик ограничился коротким заявлением, высказав слова благодарности в адрес своих соперников по предвыборной гонке. По словам Байдена, для него было честью соревноваться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которую когда-либо выставляла Демпартия.

«Я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти всеобщие выборы как единая партия. Благодарю вас всех от всего сердца. Это очень важно для меня и моей семьи», — подчеркнул бывший вице-президент.

Дебют кандидата

Второй день четырехдневного съезда Демократической партии стал наиболее знаковым для Байдена, несмотря на предстоящее выступление бывшего вице-президента. Политик впервые смог добиться выдвижения кандидатом в президенты за свою почти 50-летнюю карьеру, до этого он дважды потерпел неудачу на этом направлении.

В конце ноября Байдену исполнится 78 лет, так что в случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом в истории США. По опросам, у бывшего вице-президента есть шанс на успех. Согласно исследованию Morning Consult, на общенациональном уровне Байден набирает 51% поддержки избирателей, когда его будущий оппонент в лице действующего президента Дональда Трампа получает только 43%.

Однако все не так однозначно, в начале месяца опрос Ipsos зафиксировал разрыв между кандидатами в 12%, следовательно, к концу августа Трамп смог нагнать своего оппонента на целых 4 процентных пункта. Возможно, до ноября президенту удастся еще больше сократить разрыв.

Впрочем, пока Байден все же опережает Трампа, ощущая поддержку со стороны своих сопартийцев и рядовых избирателей в лояльных демократам штатах. Одобрение кандидат получил вполне серьезное: лишь несколько политиков высказались в пользу его экс-конкурента Сандерса на съезде. В частности, конгрессмен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес заявила, что миллионы людей в США рассчитывают на глубокие системные преобразования, в том числе по решению проблем безработицы и доступа к медицинским услугам — поэтому она поддерживает сенатора от штата Вермонт.

Учитывая, что Окасио-Кортес вместе с Сандерсом относится к левому крылу Демпартии, в ее словах не было ничего удивительного, а выход сенатора из гонки до съезда придал заявлению конгрессмена чисто символическое значение.

Тем не менее, она в очередной раз указала на серьезную проблему в Демократической партии, а именно — раскол между левыми и умеренными, который Байдену предстоит урегулировать, если он не хочет повторения выборов 2016 года, когда сторонники Сандерса отказались голосовать за избранного партией кандидата экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Демократическая неделя

За время работы съезда делегаты обсудили ряд ключевых вопросов и заслушали выступления нескольких видных представителей партии. Так, помимо выдвижения Байдена, Демпартия представила проект своей предвыборной программы, с которой она пойдет на выборы в конгресс.

Документ содержит такие разделы, как «Создание прочной и более справедливой экономики», «Стремление к всеобщему доступному и качественному здравоохранению», «Защита населения и укрепление доверия для реформы судебной системы», а также «Борьба с последствиями климатических изменений».

Особенно в программе демократов выделяется раздел под названием «Восстановление американского лидерства» — он посвящен внешней политике и содержит положения, которые отчасти противоположны действиям нынешнего руководства Белого дома.

К примеру, Демпартия поддерживает продление срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и выступает за работу с Россией над договором о нераспространении ядерного оружия.

Если же говорить о выступлениях, то за два дня к делегатам обратились бывшие президенты США Билл Клинтон и Джимми Картер, экс-первая леди Мишель Обама, бывший госсекретарь Джон Керри, Сандерс и многие другие. Все выступления, в целом, связывала критика демократов в отношении Трампа.

В частности, Клинтон назвал Белый дом при Трампе эпицентром хаоса. По его мнению, американский лидер не смог наладить последовательное управление государством.

«Трамп заявляет, что мы [США] занимаем лидирующее положение в мире. Однако мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился. В такое время Овальный кабинет должен становиться командным центром. Вместо этого он является эпицентром урагана»,

— отметил экс-президент США.

В случае переизбрания Трампа президентом на второй срок США ждут «еще четыре года обвинений, гнобления и унижений», подчеркнул Клинтон, поэтому стране нужен Байден — «прагматичный, выполняющий порученную работу парень».

Мишель Обама выразила уверенность, что бывший вице-президент сможет объединить страну и вывести ее из кризиса, в том числе спасти экономику и победить пандемию.

«Дональд Трамп — плохой президент для нашей страны. У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может справлять с этой работой, но, очевидно, ему это не по зубам. Президентство не меняет человека — оно показывает, какой он на самом деле», — резюмировала бывшая первая леди.

95-летний Джимми Картер в своем выступлении отметил, что считает Байдена наиболее подходящим кандидатом на высший государственный пост в США. По его словам, бывший вице-президент был первым и самым активным из его сторонников в сенате во время предвыборной кампании 1976 года.

«Джо обладает опытом, репутацией и порядочностью, необходимыми для того, чтобы сплотить нас и восстановить величие Америки. Он должен быть нашим следующим президентом», — заключил Картер.

При этом Берни Сандерс в ходе своей речи сделал особый упор на единство партии в преддверии выборов. Сенатор заявил, что на кону стоит будущее планеты и демократии США.

«Мы должны объединиться, разгромить Дональда Трампа и избрать Джо Байдена и Камалу Харрис следующими президентом и вице-президентом. Цена провала слишком велика, чтобы ее вообразить <…> наш президент (Трамп) не только не способен урегулировать кризисы, но и ведет нас по пути авторитаризма. Нерон играл на волынке, пока горел Рим. А Трамп играет в гольф», — утверждал Сандерс.

В следующие два дня на съезде демократов должны выступить еще больше высокопоставленных политиков, в частности, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Параллельно с этим на мероприятии делегаты обсуждают основные проблемы повестки дня — пандемия коронавируса, положение дел в экономике, массовая безработица и ситуация вокруг расового неравенства.

«Венесуэла на стероидах»

При этом к съезду демократов приковано пристальное внимание их соперников из Республиканской партии и в особенного действующего президента. Трамп комментирует ключевые события для Демпартии в своей излюбленной манере, атакуя конкурентов в окружении журналистов или с помощью Twitter.

Так, президент также называет предстоящие выборы самыми важными в истории, но уже из-за угрозы со стороны демократов. По его словам, радикальные левые из Демпартии собираются превратить США в «Венесуэлу на стероидах».

«На этих выборах на кону стоит выживание нашей страны. Нам нужен каждый голос, который мы можем получить, потому что эти [президентские выборы], вероятно, будут с почти равными шансами», — отмечал Трамп.

С его точки зрения, радикальные левые во главе с Сандерсом якобы управляют Байденом, они собираются сделать «много плохого» США. В качестве подтверждения своей теории Трамп указал на план бывшего вице-президента по миграции — «наиболее радикальный, безумный и опасный».

«Джо сам не понимает, где он вообще находится. Но если бы даже он и понимал, его увели настолько сильно влево, что (в случае его победы) наша страна уже не будет той страной, которую мы знаем», — резюмировал Трамп.