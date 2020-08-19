«Как гестапо»: Лукашенко возмутился протестами на заводах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совбеза республики с участием по видеосвязи руководителей регионов 19 августа поблагодарил рабочих, которые не присоединились к протестным акциям.

Он пообещал «разобраться» с митингующими, которые встречают их на проходных агрессивной толпой.

«Угрозы и атаки — это тоже нас беспокоит, — на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — заверил президент.

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По его словам, в стране сохраняется сложная общественно-политическая ситуация. «Несмотря на то что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хочет нас убаюкать, — не получится», — пообещал глава государства.

По главы республики, если кто-то думает, что власть «наклонилась и зашаталась», то это мнение ошибочно. «И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует», — заявил Лукашенко.

Он также рассказал об угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ. По его информации, предпринимаются атаки даже на членов правительства. «Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», — привел пример белорусский лидер. Он назвал эти явления основными угрозами, которые вызывают беспокойство.

Речь идет об инциденте, который произошел 17 августа, когда и.о. министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам, требовавшим допустить их к задержанным.

Он ответил на вопросы собравшихся, но, когда попытался покинуть митинг, участники акции не давали ему уехать.

Сейчас внимание белорусских властей обращено, в частности, на волнения среди рабочих на предприятиях, которые вышли на акции протеста. Так поступили в том числе работники Минского тракторного завода. На собрании с руководством они объявили о начале забастовки с восьми утра 17 августа.

При этом, по словам премьер-министра республики Романа Головченко, предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.

Силовики 19 августа уже разогнали участников акции протеста у проходной МТЗ. Двух митингующих задержали. Как рассказала РИА «Новости» сотрудница пресс-службы завода, руководство не вызывало милицию. Она уточнила, что некоторые работники ушли в отпуск за свой счет: 167 человек — по семейно-бытовым обстоятельствам, пять — по политическим мотивам и в связи с забастовками. Всего в штате МТЗ числятся более 15 тыс. человек.

Рабочие крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны «Нафтан» также присоединились к забастовкам 17 августа. Они требуют отставки Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, освобождения из-под стражи задержанных во время протестов, расследования всех случаев насилия над мирными жителями и перевыборов президента.

Несмотря на протесты, «Нафтан» работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

По сообщению пресс-службы, 17 августа с коллективом завода встретились уполномоченный представитель президента Белоруссии в Витебской области Иван Тертель и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. На встрече они обсудили обеспокоенность работников безопасностью в городе и стране, а также итоги президентских выборов.

«Трудовой коллектив осознает и понимает, что за «Нафтаном» безопасность Новополоцка и региона. Заводчане обещали оставаться в рамках правового поля. По итогам встречи достигнута договоренность о том, что первичная профсоюзная организация «Белхимпрофсоюза» ОАО «Нафтан» станет площадкой по изучению и обработке выдвинутых требований», — указано в сообщении.