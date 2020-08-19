«Уважайте суверенитет»: Тихановская обратилась к Евросоюзу

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги «сфальсифицированных» президентских выборов в ее стране, которые прошли 9 августа.

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«Чтобы способствовать мирной передаче власти в моей стране, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, который возглавит процесс мирной передачи власти через диалог», — сказала она в видеообращении, опубликованном на YouTube. Обращение было записано на английском языке.

Тихановская подчеркнула, что совет незамедлительно инициирует проведение новых честных и демократических президентских выборов под наблюдением представителей международного сообщества.

Она призвала лидеров стран Евросоюза «уважать принципы международного права, суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа».

Тихановская на данный момент находится в Литве. Она уехала туда в ночь с 10 на 11 августа — после того, как подала жалобу в ЦИК. Ее обращение опубликовано в преддверии намеченного на 19 августа экстренного саммита Евросоюза по ситуации в Белоруссии. Он пройдет в формате видеоконференции.

Национальный координационный совет сформировали 18 августа. В основной состав входят 70 оппозиционных деятелей. Его цель — содействие мирной передаче власти в республике.

Действующий президент страны Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета оппозиции попыткой захвата власти в Белоруссии. По его словам, в отношении инициаторов этой идеи примут адекватные меры в соответствии с законами страны.

«Они (оппозиция — «Газета.Ru») нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лукашенко на встрече с членами Совбеза страны.

Глава государства подчеркнул, что у власти достаточно мер, соответствующих конституции и закону, чтобы остудить некоторые горячие головы.

По мнению белорусского президента, в состав оппозиционного совета вошли люди «из бывших «прикорытников», как они их называют». «Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что планы оппозиции в части религии могут привести к межконфессиональной и межнациональной войне. Он имел в виду предложение восстановить Белорусскую автокефальную православную церковь в противовес Белорусскому экзархату Московского патриархата.

«Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено», — предупредил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что предложения оппозиции фактически предполагают «ползучий запрет русского языка». Президент подчеркнул, что, согласно этому инициативам совета, необходимо ввести понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. «Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — констатировал он.

Помимо этого, глава государства раскритиковал предложение перевести на белорусский язык армию и ввести до 2030 года образование на белорусском языке от детских садов до университетов.

«Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. <...> Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!» — возмутился Лукашенко. Президент напомнил, что в некоторых странах действует несколько государственных языков.