Поздно обратился: Горбачев рассказал об ошибке Лукашенко

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко то, что он слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий страны. Политик рассказал, что в конце существования Советского Союза он тоже обращался к трудящимся.

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«Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих — это я не склонен», — сказал Горбачев порталу kp.ru.

По словам экс-президента, он оставил пост главы СССР, чтобы «избежать раскола и внутренней войны».

Бывший советский лидер считает, что на события в Белоруссии оказывают влияние внешние силы.

Лукашенко два дня назад встречался с рабочими белорусских предприятий, чтобы обсудить с ними сложившуюся ситуацию. На Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) президент прибыл на вертолете. В ходе своего выступления перед рабочими он заявил, что перевыборов в стране не будет. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [перевыборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа (Минского автомобильного завода. — «Газета.Ru»), ни БЕЛАЗа (Белорусского автомобильного завода. — «Газета.Ru»), за полгода мы уничтожим все», — предупредил он.

Глава государства заверил, что других выборов не будет, «пока вы меня не убьете». Президент обратил внимание, что перераспределение властных полномочий должно происходить через конституционный процесс, а не через уличные акции. «Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — отметил Лукашенко.

Как передает БелТА, он выразил готовность «поделиться полномочиями». «Но не под давлением и не через улицу», — уточнил президент. Глава государства напомнил, что сейчас ведется работа над внесением изменений в конституцию страны. Они предусматривают перераспределение властных полномочий.

Позже Лукашенко встретился с рабочими МАЗа. Он призвал их думать не iPhone, а мозгами, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране. Президент обратил внимание, что в СМИ в последнее время появляется большое количество фейков, в частности о наличии у него недвижимости и денежных средств. Глава государства пообещал, что те, кто найдет его деньги или дома, могут забрать их себе.

Он призвал рабочих принимать взвешенные решения, особенно в нынешней ситуации.

«Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — предупредил Лукашенко.

В тот день рабочие устроили акцию протеста на заводе. Как передавал корреспондент ТАСС, десятки сотрудников предприятия покидали свои рабочие места и перепрыгивали через турникеты.

Работники этого завода еще 14 августа потребовали отъезда Александра Лукашенко из страны, передавало РИА «Новости». «Должны быть все отпущены! Правильно? Правильно! Мы требуем не экономических каких-то благ, не дополнительных 100 рублей на карточки, а требуем одного — чтобы господин Лукашенко в лучшем случае сел на свой самолет и покинул страну», — цитировало агентство одного из протестующих.

Митинг на МАЗ, на котором собравшие общались с руководителями предприятия, собрал тысячи людей. Один из сотрудников рассказал Onliner, что генеральный директор пообещал по возможности помочь освободить задержанных сотрудников завода и их родственников.

На акции протеста рабочие требовали позволить прессе попасть на территорию предприятия, но журналистов и фотографов не пропустили через проходную.

Отмечается, что, несмотря на протесты, производство не останавливается. Впрочем, оно остановилось на «Беларуськалии» (БКК) в Солигорске, где все шахты полностью прекратили работу, передавало TUT.by со ссылкой на заявления сотрудников предприятия.

Шахтеры присоединились к стачкам, которые проходят по всей стране.

По словам протестующих шахтеров, руководство обсуждает с сотрудниками безопасную остановку предприятия, чтобы потом можно было без проблем запустить его обратно. Бастующие предупредили, что вскоре устроят акцию протеста у ворот предприятия, если их требования не будут выполнены, сообщает издание.