Сняли с гонки

Так, например, избирком отказал в регистрации четырем кандидатам, которые выдвигались в думу Нижнего Новгорода от партии «Коммунисты России». Окружная избирательная комиссия Новосибирска аннулировала регистрацию кандидата на выборы в горсовет от партии «Гражданская платформа». В Костромской области партии «Народ против коррупции» отказали в регистрации партийного списка.

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«Яблоку» и вовсе отказали в участии в выборах в региональные парламенты во всех регионах, где партия собирала подписи, это – Ямало-Ненецкий автономный округ, Рязанская, Челябинская и Курганская области. В Воронеже отказали в регистрации партии «Коммунисты России» в связи с непредставлением подписных листов, а также партии «Новые люди», причем причин отказа избирком новичкам не назвал.

«В США двухпартийная политическая система, в России — формально многопартийная, но при наличии более чем полусотни зарегистрированных партий не более десяти принимаются как «серьёзные» на региональном, не говоря уже о федеральном уровне, - комментирует ситуацию политолог Станислав Бышок, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO. - Впрочем, даже такие старожилы политического пространства страны, как КПРФ или ЛДПР, порой сталкиваются со сложностями в регистрации списков. Что уж и говорить о новых партиях — будь то несистемная оппозиция или, например, «Новые люди». Порой дело в каких-то технических деталях, вполне исправимых, но есть и ощущение и недобросовестной конкуренции со стороны укоренившихся политических элит».

Политолог Сергей Жаворонков считает, что такой сход с дистанции политических партий во многом можно объяснить боязнью конкуренции.

«Появление партии «Новые люди» на либеральном фланге вызвало опасение появления конкурента, обладающего серьезными финансовыми ресурсами и имеющего благоприятный имидж в целом», - считает старший эксперт института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

В свою очередь сторонники партии «Новые люди» в поддержку кандидатов, которым отказали в участии в выборах устроили одиночные пикеты. Так, в центре Белгорода, в знак несогласия с решением местного избиркома отказать партии в регистрации на выборах прошло сразу несколько одиночных пикетов. Активисты стояли вокруг здания правительства Белгородской области с плакатами: «Требуем регистрации партии «Новые люди».

«Новые люди» собрали свыше 60 тысяч подписей в поддержку своих кандидатов и списка партии. Но местная избирательная комиссия не зарегистрировала ни одного кандидата и список. Официальный орган предъявил один аргумент.

По их данным, у партии в подписных листах насчитывается больше разрешенного количества «брака».

В партии «Новые люди» считают вывод местного избиркома предвзятым и «политически мотивированным». Отказ в регистрации, как считают в региональном штабе – это нежелание властей допускать к выборам новую и популярную партию.

Станислав Бышок отмечает, что такая позиция лишает людей свободы выбора, а крючкотворство в этоху цифровых технологий просто неуместно: «Вы ещё молодые, научитесь правильно заполнять документы, поработайте несколько лет, а потом уж и приходите» — такой патерналистский тон в отношении политических партий в эпоху побеждающей цифровизации не годится».

«Нет оснований считать, что фактический допуск до выборов малых партий приведёт к политическому кризису, небо упадёт на землю или будет «как на Украине». Свобода выбора — это то, к чему люди уже привыкли. Избиратели сами решат, кто достоин их выбора. А если выбор не оправдает себя, в следующий раз выберут других. Так работает демократия. Не все российские чиновники это понимают, - резюмировал политолог.

Между тем в Липецке, снятая с предвыборной гонки кандидат Юлия Соловьёва, намерена идти до конца.

Она обжаловала решение местной комиссии и также намерена подать апелляцию на решение городского суда. Липецкий дворец правосудия в своем решении отверг претензии избиркома к месту работы Юлии Соловьёвой, который утверждал, что кандидат, прописанная в Липецкой области, не может работать в благотворительном фонде, который находится в Москве. Однако решение об отказе в регистрации оставил в силе.

Как отмечают сами партийцы, в случае с Соловьевой ситуация для членов местного избиркома осложнялась тем, что кандидат буквально к каждой подписи предоставила нотариально заверенный документ, подтверждающий достоверность подписи гражданина в подписном листе.

В итоге Соловьёвой официально не хватило одной подписи для регистрации кандидатом, хотя люди, поставившие за нее подписи, готовы подтвердить, что делали это лично, как отмечают в партии.

«Мы будем подавать апелляцию на решение суда. Опровержение идеи о признании всех подписей недействительными – первый шаг в борьбе кандидата от «Новых людей» за правое дело», - отметили в партии.

«Совершенно адекватно поведение партии «Новые люди», которая стремится отстоять права своих кандидатов в судах и в ЦИК», - прокомментировал решение партии Станислав Бышок.

Позиция региональных избиркомов напоминает пословицу: обжегшись на молоке – дуют на воду. Только вот похоже, что этот принцип устарел. И сейчас такая перестраховка создает для политической системы России совсем ненужные риски, которых можно было бы легко избежать.