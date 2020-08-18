«Дать нечто большее»: Польша предложила Белоруссии сотрудничество

Польша выступила за налаживание диалога с Белоруссией на фоне введения санкций против определенных лиц. По мнению замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, ограничительные меры подтолкнут Минск к еще более тесному сотрудничеству с Россией.

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«Ограничение санкциями без предоставления перспективы [сотрудничества] еще глубже втянет Белоруссию в сферу российского влияния. Белорусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить», — сказал Яблоньский в интервью Польскому агентству печати.

Дипломат заявил, что польская сторона «не хочет, чтобы реакция ЕС ограничилась только идеей санкций и принятием общего заявления, что, конечно, необходимо». «Но дело заключается в том, чтобы дать белорусам нечто большее», — отметил представитель Польши.

По его мнению, предложение Белоруссии сотрудничать с Европой является «единственным способом убедить белорусов и, может быть, самого [белорусского президента] Александра Лукашенко, чтобы он сел за стол [переговоров] и начал разговаривать с обществом». Яблоньский уверен, что «и оппозиция, и он» должны увидеть «альтернативу, а не только сотрудничество с Россией».

На прошлой неделе глава МИД Словакии Иван Корчок сообщил, что он и его коллеги из стран-участниц Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии. По его словам, это будут индивидуальные ограничения, которые коснутся тех, кто несет ответственность за «насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов».

Глава внешнеполитического ведомства Польши Марчин Пшидач отметил, что санкции ЕС направлены на проведение новых выборов. Такое же требование, по сути, выдвигает и белорусская оппозиция, которая с вечера 9 августа выходит на митинги.

«Санкционный процесс продолжается, но он не является целью сам по себе. Для нас главное — стабилизация ситуации в Белоруссии и проведение новых выборов», — сказал он 17 августа.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что европейские власти продолжают работу над санкциями.

«В соответствии с договоренностью глав МИД ЕС в ходе последней видеоконференции, ЕС готовит новый санкционный список против ответственных за насилие, репрессии мирных протестов, фальсификацию результатов выборов… Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, главы государств и правительств обсудят ситуацию в Белоруссии в среду, я проинформирую их о прогрессе по этой инициативе», — отметил он.

В Белоруссии уже на протяжении почти 10 дней проводятся митинги оппозиции. Недовольные результатами голосования на выборах президента республики устраивают демонстрации с вечера 9 августа, когда стали известны предварительные итоги. По данным ЦИК, подсчеты всех голосов показали, что победил Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1%.

Оппозиция считает, что результаты были сфальсифицированы. Часть митингующих требует пересчета голосов, а часть — новых выборов. Ранее Лукашенко выступил перед своими сторонниками и заявил, что «выборы состоялись». По его мнению, невозможно подтасовать голоса с таким большим отрывом от соперников (у Светланы Тихановской, главной соперницы Лукашенко, всего 10,12% голосов).

Тогда же глава республики заявил, что не намерен проводить перевыборы. Спустя сутки он заявил, что повторное голосование возможно, но только после принятия новой конституции страны.

В первые дни митинги жестоко подавлялись правоохранителями. Против участников акций использовались слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным Следственного комитета Белоруссии, около 600 митингующих заявили об избиениях со стороны силовиков. Ранее в минздраве республики сообщили о 158 митингующих, которые находятся в больницах с различными травмами, двое погибли. 18 августа МВД РБ сообщили о еще одном погибшем — он попал под колеса автомобиля ночью 16 августа, когда шел по проезжей части на Партизанском проспекте. В последние дни представители правоохранительных органов действуют мягче.