«За безупречную службу»: Лукашенко наградил силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех ступеней. Указ главы государства опубликовали 18 августа, хотя подписан он был еще 13-го числа.

В документе говорится, что силовики получили медали за «образцовое исполнение служебных обязанностей».

Указ президента подписан на четвертый день после начала массовых протестов в белорусских городах, вспыхнувших после президентских выборов 9 августа, по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко с результатом более 80%.

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В период с 9 по 12 августа только по официальным данным на акциях протеста были задержаны почти 7 тыс. человек. При этом первые три дня демонстраций отличаются жесткой реакцией силовиков на народные волнения — точечными задержаниями, применением слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль.

Как писали независимые СМИ, активистов избивали во время задержания, при перевозке в РУВД, непосредственно в самом здании, а затем после доставки в СИЗО. Власти это отрицают, хотя сам Лукашенко недавно признал, что силу применяли к тем, кто непосредственно совершал нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В день подписания указа, 13 августа, в Белоруссии, можно сказать, началась «оттепель» в отношениях силовиков и активистов. С каждым днем задержаний становилось все меньше, а открытые столкновения постепенно сошли на нет. Впоследствии вечерние демонстрации изменили свой вектор и по большей части стали проходить днем, не переходя в ночные противостояния, как это было в первые дни демонстраций.

Ответом людей на множественные сообщения о насилии со стороны силовиков и даже пытках в местах временного заключения стали акции солидарности и марши против жестокости. Тысячи активистов выстраивались в «живые цепи», чтобы привлечь внимание к проблеме, и требовали освобождения всех задержанных.

Неожиданно это привело к небольшой уступке со стороны властей, задержанных активистов действительно начали отпускать из изоляторов, правда, параллельно заводя уголовные дела на тех или иных протестующих. Вероятно, на их решение повлияла гибель одного из демонстрантов во время протеста — официально он скончался из-за разрыва неустановленного взрывного устройства в своей руке, которое якобы собирался бросить в силовиков.

Однако более очевидным фактором выглядит жесткая реакция Запада на действия властей против протестующих. В США и ЕС начали активно критиковать Лукашенко и усомнились в справедливости результатов президентских выборов. За насилие в отношении демонстрантов западные страны собираются ввести санкции против тех, кто несет ответственность за это.

Как минимум со стороны Евросоюза Минск может столкнуться с возобновлением ограничительных мер, которые частично были сняты всего пять лет назад. Если же рассматривать реакцию США, то пока активно обсуждается вопрос об отказе от назначения посла в Минск — хотя представителя американской дипмиссии не было в Белоруссии более 10 лет и только недавно стороны сделали шаг к полноценному восстановлению дипломатических отношений.

При этом белорусские власти до сих пор не отпустили всех задержанных в ходе протестов, по данным МВД республики, в изоляторах остаются 122 человека. В объединенном штабе оппозиции с этой информацией не согласны, по их мнению, в местах временного заключения содержатся около 4 тыс. человек.

Впрочем, власти собираются продолжить освобождать людей, а Лукашенко обещает не применять жестких мер к участникам мирных демонстраций, хотя и призывает людей перестать выходить на улицы. С его точки зрения, за демонстрациями стоять «кукловоды и провокаторы», а на самом деле большинство людей его поддерживает.