Протесты в Белоруссии: в Минздраве сообщили о двух погибших

Перед зданием министерства здравоохранения собрались более ста человек, большинство из них — врачи. И.о. главы ведомства Владимир Караник, вышедший к ним под крики: «В отставку!», сообщил, что во время протестов погибли два человека.

Он также рассказал, что в больницах находятся 158 участников митингов, трое из них в тяжелом состоянии.

Состояние остальных покалеченных манифестантов, по его словам, стабильное. Помимо этого, Караник отметил, что у него нет данных о пропаже 83 человек.

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Медики и неравнодушные белорусы, которые собрались у здания ведомства, потребовали отставки Караника. На это и.о. министра здравоохранения республики ответил, что это требование неактуально, так как в отставке находится все правительство.

Одним из требований медиков стал допуск к задержанным в центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания, передает Tut.by. Они призывают власти допустить их к задержанным, чтобы была возможность осмотреть пострадавших участников акций протеста и решить вопрос об их госпитализации. Но, по словам Караника, власти не ограничивают задержанных в их правах. Якобы медицинские работники допущены к манифестантам, содержащимся в минском изоляторе. Он подчеркнул, что медики осматривают шестерых задержанных с травмами.

Что касается погибших, то ими стали 34-летний Александр Тарайковский и житель Гомеля, которого привезли в больницу после содержания в ИВС. У второго погибшего резко ухудшилось самочувствие, из-за чего он умер. Ранее его арестовали на десять суток.

Тарайковский стал первой жертвой мирных акций протестов. В частности, именно так называет митинги основная соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская. Трагедия произошла на второй день манифестаций — 10 августа, в Минске. Первоначально в МВД республики утверждали, что мужчина погиб из-за взрывного устройства. Якобы он хотел кинуть его в сторону силовиков, но оно взорвалось у него в руках. Это привело к травмам, несовместимым с жизнью.

Но очевидцы утверждают, что в руках Тарайковского ничего не взрывалось, а родственники не верят в эту версию. Они считают, что его могли застрелить. Гражданская жена погибшего позднее рассказала изданию tut.by, что супруг не собирался участвовать в митингах. По ее словам, вечером того дня он ходил в гости к отцу, чтобы помочь ему с ремонтом. Был одет просто: майка и шорты. С собой взял только телефон, пачку сигарет, деньги, пластиковые карты. Ушел примерно в восемь часов вечера.

Спустя два с половиной часа женщина позвонила супругу. Он сказал, что идет домой через станцию метро Пушкинская, где «ужас что творится».

«Я уточнила: «Ты один?», он сказал, что один. Я набирала его потом в два часа ночи, гудки шли, но ответа не было», — рассказала она. Жена Тарайковского о произошедшем узнала от отца супруга, с которым спустя два дня связался следователь. Все это время она пыталась найти мужа.

Спустя несколько дней в СМИ опубликовали видео, на котором четко было видно, что мужчина стоял на проезжей части один против силовиков. Он двинулся в их сторону и поднял руки вверх. После этого среди правоохранителей была заметна вспышка, а мужчина, пошатываясь, упал на асфальт. На его белой майке было заметно огромное пятно крови. По данным медиков, Тарайковский умер от потери крови, которая произошла в результате ранения грудной клетки, отмечает tut.by.

Впоследствии в МВД Белоруссии предположили, что мужчину действительно могли застрелить, но из нелетального оружия — силовики, по данным ведомства, не использовали огнестрельное оружие при подавлении протестов.

Белорусы стали выходить на улицы республики после оглашения предварительных результатов выборов президента — вечером 9 августа. Оппозиция недовольна тем, что победил Александр Лукашенко. С 9 по 13 августа в ходе протестов в Белоруссии правоохранители задержали около 7 тыс. человек. Акции 11 и 12 августа привели к аресту на 7-25 суток более тысячи человек.

Следственный комитет республики сообщал, что 600 граждан пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания, еще 100 человек сообщили, что получили травмы в местах временного содержания. Но ведомство отмечает, что насилие было и в отношении силовиков — следователи получили 124 таких сообщения.