«По новой Конституции»: Лукашенко допустил еще одни выборы

Лукашенко считает возможным повторные выборы после принятия новой Конституции

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что еще одни выборы возможны, если народ этого хочет. Но только по новой Конституции. Документ планируется принять на референдуме. Еще накануне Лукашенко заявлял, что выборы состоялись и никакой фальсификации результатов голосования не было. Кроме того, он заявил, что никому не «отдаст» страну даже в случае смерти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение новых выборов. Но после принятия новой Конституции путем проведения референдума.

«Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже «альтернативщики» не были против», — заверил он.

Лукашенко добавил, что принятие Конституции пройдет на референдуме.

«Потому что мы прежде Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал глава страны на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей.

При этом ЦИК Белоруссии заявила, что в настоящее время нет никаких оснований для признания итогов выборов президента республики недействительными. «В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно», — отметили в ЦИК на жалобы и требования белорусов провести повторный подсчет голосов.

В комиссии добавили, что доводы заявителей «носят по существу предположительный характер». «При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что к ним поступают протоколы только от областных и Минской городской избирательной комиссии. При этом копии протоколов по каждому участку должны быть вывешены на информационных стендах участков. С ними могут ознакомиться все желающие.

«Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке», — отмечается в ответе оппозиции.

Накануне сам Лукашенко заявил, выступая перед своими сторонниками на площади независимости, что выборы состоялись, опровергнув мнение о том, что результаты голосования были сфальсифицированы.

«Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%. Я стою здесь, как перед богом», — заверил президент республики. Ранее ЦИК обнародовал итоги выборов, по которым за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

«Они [оппозиция] кричат мне «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят. <...> И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?» — задался вопросом глава Белоруссии. В то же время он пообещал, что никому не «отдаст» страну даже в случае смерти.

«Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам», — заверил он. А пока, подчеркнул Лукашенко, он живой и будет жить.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. Вечером того же дня стали известны предварительные результаты голосования. По ним победил Лукашенко. Эти данные привели к массовым протестам и забастовкам, которые продолжаются до сих пор. Сначала белорусы просто выходили на улицы городов, устраивая акции протеста. В первые дни они были жестоко подавлены правоохранителями. Это вызвало негативную реакцию со стороны мирового сообщества — ЕС решил ввести санкции против лиц, ответственных за насилие над гражданами.

За несколько дней были задержаны порядка 7 тыс. человек, из них около 70 журналистов. Белорусы рассказывали, как их жестоко избивали и требовали подписать признательные показания по обвинениям.

Ситуация в Белоруссии вызвала общественный резонанс, после которого власти стали действовать аккуратнее. Последующие многотысячные митинги проходили в спокойной обстановке. Манифестанты требуют проведения перевыборов или пересчета голосов. Кроме того, они намерены добиться наказания тех, кто несет ответственность за избиение протестующих.

На некоторых предприятиях страны прошли забастовки. В ответ на это Лукашенко призвал руководство компаний поговорить с недовольными и донести до них возможность увольнения, если они продолжат тормозить работу заводов.