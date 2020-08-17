Виртуальный выбор: американские демократы открывают съезд

17 августа стартует 49-й съезд Демократической партии, где делегатам предстоит утвердить бывшего вице-президента Джо Байдена кандидатом на пост главы государства от партии.

Помимо этого, на повестке дня проект предвыборной программы партии и ключевые вопросы — такие как пандемия коронавируса, положение дел в экономике, массовая безработица и ситуация вокруг расового неравенства.

COVID-19 сильно ударил по планам партии, первоначально съезд должен был пройти в середине июля, но из-за распространения коронавируса по США пришлось внести коррективы — мероприятие практически полностью перевели в виртуальный формат, а дату события сдвинуть на середину августа.

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Четырехдневный съезд демократов пройдет в городе Милуоки на берегу озера Мичиган, первоначально мероприятие должно было состояться в конференц-центре Fiserv Forum, но в итоге было решено собраться в Wisconsin Center, который гораздо меньше. В нем соберется 300 человек, они будут обеспечить работу съезда — для всех присутствующих будут обязательны средства индивидуальной защиты, также ежедневно будут проводиться тесты на коронавирус.

Как пишет The Guardian, мероприятие, которое обычно собирает тысячи приверженцев партии в одном городе, пройдет удаленно. Не будет никакой ревущей толпы, сделанной на заказ атрибутики партии или огромных воздушных шаров.

Чего ждать от съезда

В первый день съезда ожидается выступление видных представителей партии. В частности, к делегатам должен обратиться экс-соперник Байдена — сенатор от Вермонта Берни Сандерс, губернатор от штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и бывшая первая леди Мишель Обама.

Параллельно с выступлениями делегатам предстоит утвердить предвыборную программу партии, до выборов в конгресс осталось менее трех месяцев и избирательная кампания постепенно набирает обороты, так как отчасти перекликается с президентской.

Главным событием второго дня мероприятия станет выдвижение Байдена в качестве кандидата на пост президента от Демпартии. Каких-либо проблем с этим возникнуть не должно, поскольку все соперники бывшего вице-президента уже отказались от борьбы, да и выступили в его пользу.

Вместе с выдвижением Байдена, также ожидается выступление экс-президента Билла Клинтона и бывшего госсекретаря США Джона Керри. Кроме того, должны появиться неформальные обращения от представителей малого и среднего бизнеса, активистов партии и представителей различных общественных движений.

Третий день обещает стать самым богатым на предмет высокопоставленных гостей, к делегатам обратятся экс-президент Барак Обама, лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Помимо выступлений ожидается утверждения сенатора от Калифорнии Камалы Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента. К слову, будущая напарница Байдена обратится к делегатам ровно через 100 лет и один день после ратификации 19-й поправки, которая гарантировала американским женщинам право голоса.

Последний день съезда станет главным для Байдена: не считая его формального утверждения кандидатом, бывший вице-президент должен выступить с речью и согласиться представлять Демпартию на выборах главы государства. Как пишет The New York Times, кандидат должен будет рассказать делегатам, как он собирается вытащить США «из состояния постоянного хаоса и кризиса».

Впрочем, основной его задачей будет попытка устранить раскол внутри партии, который ее преследует в течении длительного времени. Байден должен сплотить так называемых умеренных демократов, на стороне которых верхушка партии, с левым крылом — его неформально возглавляет Сандерс.

Прогрессисты не слишком одобрительно относятся выходу их кандидата из гонки в пользу Байдена, так как видят повторение сценария 2016 года, когда Сандерса якобы выдавили из борьбы ради Хиллари Клинтон. Если бывший вице-президент не сможет урегулировать внутренние противоречия демократов, он может потерять голоса левых, так же, как это было с Клинтон.

Расклад сил

Съезд Демократической партии — событие знаковое, по его завершению Байден вступит в финальную стадию избирательной кампании, через некоторое время похожее мероприятие пройдет у республиканцев и к нему присоединится действующий президент США Дональд Трамп.

Пока опросы находятся на стороне бывшего вице-президента, согласно исследованию YouGov от 14 августа, Байден обгоняет Трампа на 10% на общенациональном уровне — демократ набирает 52% против 42% у действующего президента.

При этом опрос CNN/SSRS от 15 августа, фиксирует несколько другие показатели: 50% за Байдена и 46% за Трампа. Однако в целом разрыв между кандидатами последнее время составляет от 9% до 11%.

Позиции действующего президента оказались уязвимы из-за пандемии коронавируса COVID-19, которая серьезно ударила по США и разрушила один из главных козырей Трампа — экономический успех. Полностью устранить вирус никак не удается, количество заболевших в сутки постепенно снижается, но прирост все равно идет на десятки тысяч зараженных в день. Это обстоятельство мешает приступить к восстановлению экономики и полноценному открытию страны, на чем длительное время настаивает президент.

Кроме того, еще одним серьезным ударом стали протесты афроамериканцев по всей стране, вызванные гибелью темнокожего мужчины от рук полиции. Эту тему активно использует Байден, который строит свою кампанию с особым уклоном в сторону нацменьшинств. Что тут говорить, если в напарники он себе взял Харрис — темнокожую женщину с ямайско-индийскими корнями.

Тем не менее, рейтинг Трампа среди населения не слишком сильно меняется, да и в минус он все же не уходит.

Ошибочно было бы утверждать, что у кандидата от демократа есть все шансы стать президентом и действующий глава государства уже заведомо проиграл. Напротив, Трамп всегда призывал не верить различным опросам, поскольку он с такими же показателями победил в прошлый раз.

Вскоре кандидаты смогут встретится на первых дебатах, они назначены на 29 сентября. Еще два этапа прений состоятся 15 и 22 октября. Правда, пока нельзя точно сказать, в каком именно формате они будут организованы — опять-таки из-за пандемии COVID-19.

Почтовые проблемы

Впрочем, пандемия может ударить не только по предвыборным дебатам, но и по самому голосованию. Демократы и республиканцы активно спорят, как проводить выборы в условиях пандемии, так как традиционное голосование может быть попросту небезопасным для американцев.

Демпартия в данном случае продвигает почтовое голосование, чему пытается противостоять Трамп. С точки зрения президента, такой тип выборов может привести к массовым фальсификациям, поэтому проводить его не стоит. Трамп делает уклон в сторону голосования по открепительным удостоверениям, что, в свою очередь, не вызывает доверия у демократов.

При этом особо негативных моментов не наблюдалось в отношении обоих способов дистанционного проведения выборов, да и выборы по почте частично проходили в 2016 году, когда Трамп стал президентом, поэтому зачастую подозрения главы государства называют безосновательными.

Как пишет The Wasington Post, одной из основных причин нелюбви американского лидера к голосованию по почте может быть то, что сам процесс выборов затягивается на длительное время. Подобная ситуация возникла в 2000 году, исход голосования — победу Джорджа Буша-младшего — определили несколько сотен голосов в штате Флорида, но бюллетени изучали и отвергали в течении нескольких недель.

Трамп же рассчитывает получить ясный результат в кратчайшие сроки вместо спорных данных, которые легко могут быть оспорены в суде.

Учитывая, что демократы построили всю свою предвыборную кампанию вокруг идеи свержения президента и даже пытались провести импичмент главы государства — они вполне могут отказаться признавать результат выборов, если он будет в пользу Трампа.

Однако кампания президента против почты становится достаточно ожесточенной, что открывает путь для спекуляций со стороны его оппонентов. Дело в том, что Трамп блокирует выделение дополнительных бюджетных средств для почтовой службы, которые могут помочь ей в проведении удаленного голосования — почтовая служба США уже предупредила штаты, что не гарантирует своевременную доставку бюллетеней в таких условиях.

Действия президента уже подвергают критике видные представители Демпартии. Сам Байден называл давление на почту посягательством на демократию. Предшественник Трампа Обама и вовсе обвинил главу государств в «стрельбе по ногам почтовой службы». Демократы пытаются противостоять президенту в конгрессе, но пока существенных изменений им добиться не удалось.