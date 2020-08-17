«Мужской разговор»: Лукашенко выступил перед рабочими МАЗа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал бастующих рабочих думать не iPhone, а мозгами, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране, передает БелТА.

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Во время встречи с рабочими Минского автомобильного завода (МАЗ) Лукашенко обратил внимание, что в СМИ в последнее время появляются многочисленные фейки, в частности о наличии у него недвижимости и денежных средств. Белорусский президент пообещал, что те, кто найдет его деньги или дома, могут забрать их себе.

Он обратился к рабочим с призывом принимать взвешенные решения, особенно в нынешней ситуации.

«Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — предупредил глава государства.

К территории МАЗ, тем временем, прибыла колонна бастующих рабочих. По информации корреспондента ТАСС, к собравшимся присоединяются десятки сотрудников предприятия. Они покидают рабочие места и перепрыгивают через турникеты. Люди направляются в сторону Партизанского проспекта. Как уточняют участники, планируется, что колонна направится к Дому правительства.

Ранее Лукашенко уже выступил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), на которой заявил, что перевыборов в стране проводиться не будет. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [перевыборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа (Белорусского автомобильного завода. — «Газета.Ru»), за полгода мы уничтожим все», — подчеркнул Лукашенко.

Он заверил, что других выборов не будет, «пока вы меня не убьете».

По словам президента, перераспределение властных полномочий должно происходить через конституционный процесс, а не через уличные акции. «Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — предупредил Лукашенко.

Как отмечает БелТА, президент выразил готовность «поделиться полномочиями». «Но не под давлением и не через улицу», — уточнил глава государства. Он напомнил, что сейчас ведется работа над внесением изменений в конституцию страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

На МЗКТ Лукашенко прибыл на вертолете. Он пообщался с коллективом предприятия на фоне забастовок по всей стране. В то же время, несколько десятков человек собрались рядом с проходной завода, чтобы выразить солидарность с рабочими. К территории предприятия также подошли сотни рабочих с электротехнического и тракторного заводов.

Работники МАЗ еще 14 августа потребовали отъезда Александра Лукашенко из страны, передает РИА «Новости». «Должны быть все отпущены! Правильно? Правильно! Мы требуем не экономических каких-то благ, не дополнительных 100 рублей на карточки, а требуем одного — чтобы господин Лукашенко в лучшем случае сел на свой самолет и покинул страну», — цитирует агентство одного из собеседников.

Митинг на МАЗ, в ходе которого произошло общение собравшихся с руководителями предприятия, собрал тысячи людей. Как рассказал Onliner один из сотрудников, генеральный директор пообещал по возможности помочь освободить задержанных сотрудников завода и их родственников.

В ходе митинга рабочие требовали позволить прессе попасть на территорию предприятия, но журналистов и фотографов все же не пропустили через проходную.

В тот день митинги и встречи рабочих с руководством прошли на ряде крупных предприятий Белоруссии, сообщало белорусское издание Onliner. По его данным, участники акций протеста выдвигали лозунги за честные выборы и против насилия.

Один из многолюдных митингов проходил на Белорусском металлургическом заводе, но производство не было остановлено, завод продолжил работать.

На Минском тракторном заводе (МТЗ) к митингующим вышли генеральный директор предприятия, его заместитель и председатель профсоюзного комитета. Митинг и встреча рабочих с дирекцией прошли также на МЗКТ. Как отметил один из работников, встреча проходила не только по инициативе работников, но и руководства, писал ТАСС.

Другой митинг прошел на предприятии «Гродно Азот». По данным Onliner, в нем приняли участие несколько сотен людей. Для беседы к участникам акции вышло все руководство завода.

Видео митингов с различных белорусских предприятий появились в сети еще 13 августа. Люди требовали прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. Из опрошенных РИА «Новости» представителей производств только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку. Все остальные отрицали проведение акций. Зато 14 августа собеседники агентства стали охотнее подтверждать факты собраний.

Лукашенко назвал забастовки на промпредприятиях страны «ножом в спину».

В эфире телеканала СТВ он заявил, что в ответ на поддержку предприятий и их работников государство не получает должной поддержки.

«Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?» — возмутился президент.