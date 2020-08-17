Лукашенко — персона нон грата: ЕС не признал выборы в Белоруссии

Партии Европарламента выпустили совместное заявление, в котором говорится о победе на выборах президента Белоруссии оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Результаты в пользу Александра Лукашенко евродепутаты назвали сфальсицифированными.

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Как указывается в распространенном в понедельник, 17 августа, документе, евродепутаты считают Лукашенко персоной нон грата для Евросоюза, передает ТАСС.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — подчеркивается в коммюнике.

Также депутаты Европарламента выразили поддержку белорусам, участвующим в многодневных акциях протеста на улицах городов республики с требованием отмены результатов голосования.

«Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей», — поясняется в тексте.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что 19 августа пройдет встреча членов Совета Европы, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.

«Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо», — написал он в Twitter.

При этом сам Лукашенко 17 августа посетил Минский завод колесных тягачей, часть сотрудников которого объявили забастовку. Президент выразил готовность оставить свой пост только в случае, если на референдуме будет принята новая конституция.

По его словам, ему уже были представлены два варианта обновленной конституции, однако он их отклонил, поскольку эти варианты мало чем отличались от действующей редакции документа. Сейчас, заявил Лукашенко, ведется работа над третьим вариантом текста.

«Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», — подчеркнул глава республики.

Он также сразу предупредил: перевыборов в стране проводиться не будет.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов. — «Газета.Ru») не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — сказал политик.

Издание Tut.by также привело следующий диалог между президентом и рабочими: Лукашенко спросил у людей, считают ли они выборами несправедливыми и хотят ли провести новые, на что получил синхронный крик «Да».

«Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — цитирует слова президента портал.

В Евросоюзе неоднократно и ранее ставили под сомнение результаты выборов президента Белоруссии, опубликованные ЦИК республики. Еще 14 августа главы МИД стран ЕС провели заседание для согласования конкретных санкций против властей РБ. По итогам заседания, как сообщается, была достигнута договоренность о введении новых санкций.

«Важное обсуждение министров иностранных дел ЕС по Белоруссии. [Нами достигнут] консенсус в том, что выборы были сфальсифицированы. ЕС начинает работу над индивидуальными адресными мерами против лиц, ответственных за насилие над мирными демонстрантами и фальсификацию выборов», — написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей также настаивал на необходимости провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.

Как отметил дипломат, Соединенные Штаты испытывают схожую с Евросоюзом тревогу из-за ситуации в Белоруссии. Вашингтон надеется, что будет выработан общий подход к ситуации в республике.

Москва тоже обеспокоена протестами в Белоруссии после президентских выборов, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — сообщила дипломат.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС «мобилизироваться» вместе с белорусскими демонстрантами. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета», — написал Макрон.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.