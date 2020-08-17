«Пока вы меня не убьете»: Лукашенко отказался от новых выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 августа посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), часть сотрудников которого объявили забастовку в знак протеста против итогов выборов главы государства.

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Лукашенко заявил, что перевыборов в стране проводиться не будет.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их [перевыборов] не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», — сказал Лукашенко.

Как передает БелТА, во время посещения завода главе государства доложили, что в целом заводы работают, несмотря на множественные свидетельства о забастовках на ключевых предприятиях страны.

«150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — отметил Лукашенко.

«Других выборов не будет»

Сам визит президента на МЗКТ проходил не в лучшей атмосфере. По данным независимых СМИ, руководство отобрало часть работников, с которыми, собственно, встретился президент, а основная масса бастующих осталась за пределами территории предприятия.

При этом, узнав о визите главы государства, к зданию завода начали подтягиваться участники забастовки с других минских предприятий, в том числе с Минского тракторного завода (МТЗ). Точное число желающих задать вопросы президенту неизвестно, но по предварительным оценкам к территории завода подошли как минимум несколько сотен человек.

Однако встреча Лукашенко даже с маленькой группой рабочих, вероятно, прошла совсем не по плану. Президент прилетел на территорию завода на вертолете и вначале посетил один из цехов МЗКТ, после чего вышел непосредственно к людям, которые встретили его криками «Уходи» вместо слов поддержки.

Издание Tut.by приводит следующий диалог между президентом и рабочими: Лукашенко спросил у людей, считают ли они выборами несправедливыми и хотят ли провести новые, на что получил синхронный крик «Да».

«Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — цитирует слова президента портал.

«БелТА» указывает, что Лукашенко также призвал людей осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. В настоящее время власти работают над вариантами изменения основного закона республики, которые предусматривают такой вариант.

«Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — заявил президент, добавив, что готов поделиться своим полномочиями.

В то же время белорусский Telegram-канал «Мотолько» пишет, что, выступая перед рабочими, Лукашенко прокомментировал информацию о пытках и избиениях задержанных участников протестов в местах временного заключения. По его данным, президент якобы признал этот факт, но сказал, что били только тех, кто бросался на сотрудников правоохранительных органов.

Если верить небольшому количеству видеозаписей, которые постепенно появляются в социальных сетях, практически все выступление президента сопровождалось свистом и криками «Уходи». С учетом имеющейся информации создается впечатление, что президент ответил лишь на несколько вопросов рабочих, а затем улетел на вертолете обратно в свою резиденцию.

«Спасибо, я сказал все, можете кричать: Уходи!» — говорит Лукашенко на одном из видео, а затем покидает сцену.

На фоне протеста

Впрочем, президент все же провел встречу с рабочими, опять-таки выразив уверенность, что бастует лишь небольшая часть сотрудников завода, вероятно, отчасти проигнорировав толпу людей за территорией предприятия.

Пока Лукашенко общался с сотрудниками МЗКТ, в разных частях страны забастовки продолжились, к этой волне уже присоединились и журналисты государственных телеканалов.

Бастовать начали сотрудники ОНТ, СТВ и Белтелерадиокомпании. Из предприятий к забастовкам подключился «Белмедпрепараты» и ряд других заводов.

При этом внимание не только президента и рабочих разных предприятий было сконцентрировано вокруг МЗКТ. Как пишет Tut.by, во время выступления Лукашенко к заводу приехала соратница оппозиционного кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова и заявила, что директор завода якобы поддержал своих работников и выразил солидарность с ними.

После завершения речи президента, эффект от которой, можно сказать, совсем не тот, на который мог рассчитывать сам Лукашенко, в стране начали наблюдаться массовые перебои в работе сотовой связи и интернета. По сообщениям местных СМИ, в Минске на какое-то время отключился даже домашний интернет, а доступ к белорусским сайтам из-за рубежа был частично заблокирован.

Национальный лидер

Еще одним ударом для Лукашенко стало утреннее обращение его бывшей соперницы на выборах Светланы Тихановской — именно ее большинство протестующих считает победителем голосования. Она заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», — сказал Тихановская.

В ходе видеообращения она также повторила свои главные предвыборные обещания — освободить всех политзаключенных и создать условия для организации новых президентских выборов, результаты которых сможет принять мировое сообщество.

«Белорусы проявляют чудеса героизма, солидарности, порядочности. Раз за разом мы демонстрируем миру свою преданность идеям ненасильственного сопротивления, и этим мы доказываем, что правда не на стороне силы и оружия — правда на стороне силы духа, честности, порядочности и отваги», — отметила Тихановская.

В завершение обращения она указала, что на первом месте стоит независимость Белоруссии, которую нельзя потерять ни при каких обстоятельствах. При этом Тихановская подчеркнула, что призывает сотрудников силовых ведомств перестать исполнять «преступные приказы» власти и перейти на сторону народа.

Что именно подразумевается под «национальным лидером», экс-кандидат не пояснила, но президентом себя она все же объявлять не стала. С учетом всех событий только первой половины сегодняшнего дня достаточно сложно предугадать, как будет развиваться ситуация далее.

Пока можно утверждать лишь одно — посещение завода было важным для Лукашенко, так как он зачастую ориентируется на рабочих. Однако в ходе мероприятия вместо ожидаемой поддержки он получил лишь очередное сопротивление.