Обращение в ООН: ФРГ борется с США за «Северный поток — 2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении «Северного потока — 2», заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.

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Он назвал недопустимой ситуацию, в которой одна страна, к примеру США, предписывала другой суверенной стране — ФРГ — или суверенному Европейскому союзу, каким образом решать вопрос собственного энергообеспечения.

Эрнст подчеркнул, что это «противоречит любым разумным отношениям».

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике также высказался по поводу заявлений Европейской комиссии о том, что введение Вашингтоном санкций будет нарушением международного права.

«Это нарушение — так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза», — подчеркнул он.

В ЕС такое давление считают противоречащим международному праву, отметил Эрнст. «Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды. А там посмотрим, что они решат», — предупредил он.

Несколькими днями ранее представители 24 из 27 стран Евросоюза направили в Госдеп США «ноту протеста» из-за санкций, которыми Вашингтон пытается помешать завершению строительства трубопровода, сообщало немецкое издание Die Welt.

В ЕС подчеркнули, что такие санкции нарушают международное право.

Die Welt уточнило, что пока неизвестно, какие три государства выступили против американских санкций.

По информации издания, содержание ноты протеста связано с заявлением представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля, который назвал экстерриториальное применение санкций нарушением международного права. В ЕС уверены, что «третьи страны» не должны использовать ограничительные меры против европейских компаний, которые ведут законный бизнес. «Европейская политика должна определяться в Европе», — констатировали представители стран Евросоюза.

Жозеп Боррель в июле отмечал, что Европейский союз выступает против односторонних санкций со стороны Соединенных Штатов, в том числе против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». «Я сильно обеспокоен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов. Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а недавно в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», — отметил дипломат.

Похожее заявление прозвучало в декабре прошлого года от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. От лица ЕК она высказалась «категорически против» санкций Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2». «Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», — цитировало ее Der Spiegel.

«Северный поток — 2» — это проект, в рамках которого на дне Балтийского моря ведется строительство двух нитей газопровода. Топливо планируют поставлять по ним в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. По последним данным, трубопровод закончен более чем на 90%.

Вашингтон выступает против этого строительства, поскольку заинтересован в продвижении на европейский рынок своего сжиженного природного газа.

Впервые Соединенные Штаты ввели санкции из-за строительства трубопровода в прошлом году. Ограничительные меры были включены в оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год.

Теперь обе палаты конгресса хотят повторить этот опыт и в оборонном бюджете на 2021 финансовый год. Сенат и палата представителей намерены ввести санкции против компаний, которые занимаются укладкой труб «Северного потока — 2», а также оказывают услуги страхования и дооборудования судов.