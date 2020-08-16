Протесты в Белоруссии: посол республики поддержал митингующих

Белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня поддержал соотечественников, которые выходили на акции протеста в Минске и других городах после выборов президента республики. «Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Наша Нива».

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Издание отметило, что это первый посол Белоруссии, который поддержал манифестантов. Лещеня отметил, что он «в шоке от историй о пытках и избиениях граждан» его страны. «Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — заметил посол.

Он также рассказал, как «в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков» опознал одноклассника своей дочери, «который точно никогда не был смутьяном». Снимок был опубликован в одном из белорусских СМИ.

В своем обращении Лещеня также подчеркнул, что государство может быть сплоченным, сильным и не подверженным внешним влияниям только когда уважаются «воля народа, его язык, история и культура». Дипломат выразил надежду, что в будущем власти республики будут учитывать позиции всех слоев населения и представителей разных политических партий.

Неделей ранее, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы президента республики. В тот же день были опубликованы предварительные результаты, по которым победил Александр Лукашенко. Вечером 9 августа по всей стране начались массовые митинги и акции протеста против итогов голосования.

В первые дни местные правоохранители жестоко подавляли митинги. Было задержано порядка 7 тыс. человек, в том числе примерно 70 журналистов.

После того, как задержанных стали отпускать, в сети появились их фотографии с телесными повреждениями и истории об избиениях и угрозах со стороны белорусских силовиков. Пострадавшие были как со стороны демонстрантов и случайных прохожих, так и со стороны правоохранителей.

Белорусы продолжают выходить на улицы. Помимо этого, они начали устраивать забастовки на заводах и крупных предприятиях. Так, 14 августа забастовку устроили рабочие Минского тракторного завода (МТЗ). Они выразили желание пообщаться с премьер-министром страны, но тот отказался вести диалог в присутствии прессы. Тогда работники предприятия двинулись в центр Минска — на площадь Независимости. Митингующие скандировали: «Уходи!» Основные их требования — отставка Лукашенко, проведение нового голосования. Помимо этого, они призывали власти страны «убрать из города военных и освободить всех политзаключенных со снятием всех обвинений».

Дойдя до площади Независимости, участники акции протеста установили на ней плакат с надписью: «Тихановская — президент и главнокомандующий Республики Беларусь».

Лукашенко в ответ на забастовки рабочих призвал их руководство провести профилактические беседы. По его словам, бастующим не место на заводе, если они тормозят работу предприятий.

Что касается работы правоохранителей, президент республики ранее заявил, что не имеет к ним претензий. Только он призвал их включить «определенный тормоз» и не избивать упавших. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, в свою очередь, извинился перед всеми пострадавшими, которые пострадали случайно, «попав под раздачу».

Если белорусские власти практически не комментируют происходившее, то представители Европейского Союза намерены принять санкции против официальных лиц, которые несут ответственность за насилие во время протестов в Белоруссии, сообщает Reuters. К такому выводу пришли 27 глав министерств иностранных дел ЕС. «Мы считаем, что ограничения в отношении страны, правительственных чиновников не могут причинить вред обществу», — сказал польский министр Яцек Чапутович.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в свою очередь отметил, что необходимо пересмотреть итоги выборов в Белоруссии.

Минск ответил, что хочет сохранить диалог с ЕС, несмотря на возможное введение санкций. «Во внешней политике Белоруссии Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога», — приводит Tut.by слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза.