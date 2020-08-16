«Дорогой брат»: в Нью-Йорке умер Роберт Трамп

В США в возрасте 71 года скончался Роберт Трамп — брат главы Белого дома Дональда Трампа, пишет Town And Country Mag.

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«С тяжелым сердцем я сообщаю: сегодня вечером скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы еще встретимся. Его память навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с «тяжелым заболеванием», сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир.

Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление. В июне сообщалось, что Роберт был госпитализирован в отделение интенсивной терапии на несколько дней, при этом не приводилось подробностей и причин ухудшение здоровья.

Соболезнования выразили многие ведущие политики США, при этом, жестко раскритиковав заголовок The Washington Post: «Младший брат президента Трампа, подавший иск против племянницы, скончался в возрасте 71 года».

История касается изданной в начале лета книги 55-летней Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире», в которой она нелестно отзывается о Дональде, а также о его родителях.

Президент США тогда назвал мемуары «лживыми», а Роберт Трамп подал иск с жалобой на клевету и распространение конфиденциальных данных.

«Ее попытка сделать сенсацию и исказить память о наших семейных отношениях после всех этих лет ради собственной финансовой выгоды — это одновременно и пародия, и несправедливость по отношению к памяти моего покойного брата Фреда и наших любимых родителей», — сказал он.

«Я и вся моя семья очень гордимся моим замечательным братом, президентом, и считаем, что действия Мэри — это действительно позор», — добавил Роберт.

Однако, окружной суд Квинса, а затем и Верховный суд штата Нью-Йорк отклонили заявление, и книга увидела свет, став одним из бестселлеров этого лета.

Роберт Трамп начал свою карьеру на Уолл-стрит, работая в сфере корпоративных финансов, однако высшей точкой его карьеры был пост топ-менеджера в Trump Organization. В последние годы он был на пенсии, живя в городке Миллбрук штата Нью-Йорк.

По словам местных жителей, Роберт вел сдержанный образ жизни, но был приветлив с жителями города, проявляя финансовую щедрость для поддержки ряда местных проектов и помощи предприятиям малого бизнеса.

Также он является доверенным лицом благотворительной некоммерческой организации Angels of Light, и, помимо прочего, очень много жертвовал на кампании по спасению поголовья лошадей в этом районе.

В меню местного ресторана Monte's Local Kitchen & Tap Room есть блюдо, названное в честь Роберта Трампа: RST All American Burger (сыр, салат, домашние соленые огурцы, картофель фри с пармезаном и трюфелем, а также соус айоли), который стоит $17,5.

«Мальчики Трампа обожают свои гамбургеры», — рассказывают повара ресторана.

Когда Дональд баллотировался в президенты в 2016 году, Роберт сказал, что поддерживает его «на тысячу процентов».

Роберт был женат на светской львице Блейн Трамп 25 лет, они подали на развод в октябре 2007 года. С тех пор он по большей части вел закрытую от внимания общественности жизнь.

Во время бракоразводного процесса журнал New York Magazine сообщал, что Роберт последние два года жил с любовницей — его бывшей секретаршей Энн Мари Паллан. Трамп-младший купил ей особняк на Лонг-Айленде, но при этом пара не заключала брачный договор.

Семья Паллан на протяжении нескольких десятилетий владела и управляла знаменитым курортом и СПА-центром Gurney's в нью-йоркском городе Монток.

Вместе с тем, семья Трампов оставалась в хороших отношениях Блейн, которая присутствовала на инаугурации Трампа в январе 2017 года, сообщает Vogue.

По признанию общих знакомых, у Роберта и Дональда были совершенно разные характеры. Дональд Трамп однажды охарактеризовал своего младшего брата как «намного более спокойного и покладистого».

«Это единственный парень в моей жизни, которого я когда-либо называл «дорогим», — добавлял Дональд Трамп.