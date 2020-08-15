Дело о взятке: Цепкало объявили в розыск в России

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ.

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«Разыскивается по статье уголовного кодекса», — указано в карточке на розыск Цепкало на территории страны.

В штабе политика на данный момент проверяют информацию о возбуждении против него в Белоруссии уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

За нарушение этой статьи следует наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

«Пока официального сообщения нет, мы не обладаем достоверной информацией — правда это или нет», — сообщил РИА «Новости» юрист штаба Сергей Гасоян. Он уточнил, что на фоне ситуации с кандидатами в президенты страны «было бы неудивительно такое развитие событий».

МВД Белоруссии ранее сообщило о проведении доследственной проверки на предмет совершения Цепкало противоправной деятельности. Проверка была организована по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

Между экс-кандидатом в президенты Белоруссии и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи в 2014-2015 годах шло судебное разбирательство, связанное со спором о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика. Процесс завершился мировым соглашением.

Впоследствии бизнесмен заявил, что ему известно о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, во главе администрации которого тогда стоял Цепкало.

Штаб политика и он сам не раз опровергали сведения, которые распространял бизнесмен.

В июле текущего года во время стрима Цепкало назвал обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, инсинуациями. По словам политика, он сам пострадал от действий Игдеджи и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.

Самому Цепкало ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты. Это объяснили тем, что политик не смог собрать нужное для выдвижения количество подписей. Верховный суд Белоруссии отклонил его жалобу на отказ ЦИК в регистрации.

Цепкало в интервью «Ленте.ру» отметил, что отказ регистрировать оппозиционных кандидатов будет означать отмену выборов в стране. «Как в этом случае действовать — мне трудно сказать. Все будет зависеть от активности гражданского общества», — подчеркнул он.

После этого он покинул страну, опасаясь преследований. Как сообщил политик, к нему поступила информация о готовящемся аресте. Во избежание преследований он вместе с двумя детьми бежал из республики. В конце июля сообщалось, что он находится в России. Супруга Цепкало Вероника осталась в Белоруссии, чтобы участвовать в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, но вызвали недовольство среди белорусов.

Это было связано с сообщениями ЦИК о том, что действующий президент страны Александр Лукашенко получил около 80% голосов против 10% у его ближайшей соперницы — Светланы Тихановской.

Сразу после закрытия избирательных участков начались протестные акции против итогов голосования. Они очень быстро переросли в столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов. Для разгона демонстраций силовики применяли насилие, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Протесты продолжаются по сей день. Митингующие убеждены, что результаты голосования были фальсифицированы. Того же мнения придерживаются и в штабе Тихановской. По его данным, на самом деле она получила 70-80% голосов избирателей.

К ситуации в Белоруссии сейчас приковано внимание многих государств. Госсекретарь США Майк Помпео уже предложил провести перевыборы в стране. При этом в Москве заявляют о признаках внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.