Лукашенко победил: ЦИК Белоруссии подвел итоги выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии обнародовала окончательные результаты выборов главы республики. Произошло это спустя пять дней после голосования, которое состоялось 9 августа. Об этом сообщает Tut.by.

ЦИК утверждает, что за нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Иными словами, по официальным данным, среди белорусов более 4,5 млн сторонников действующей власти.

При этом 10,1%, или 588 622 человека, отдали свой голос за Светлану Тихановскую. Против всех проголосовали 4,59% (267 360 граждан страны).

Реклама

К 12 августа все противники Лукашенко подали жалобы на ход голосования. Ни одна из них не была одобрена. ЦИК республики отклонил заявления Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской.

Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень отказался лично являться в ЦИК. Он объяснил это опасениями за свою безопасность. Черечень попытался передать жалобу через своих представителей. В итоге она была отправлена по почте, но не поступила в ЦИК в установленные сроки.

Наибольшую поддержку, согласно официальным данным, Тихановская получила в Минске. В столице Белоруссии она набрала 15%, Лукашенко — 64,49%. Кроме того, в Гродненской области основная соперница президента добилась 14% голосов. Показатель Лукашенко — 78,72%.

Тихановская в свою очередь уверена, что «сторонников перемен большинство». «Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов.

Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью.

В его [Лукашенко] победу большинство не верит», — заявила она в видеообращении, опубликованном в YouTube-канале мужа.

В штабе Тихановской выразили свое отношение к официальным итогам выборов. «То, что это официальные данные, не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей. Они [власть] до сих пор не могут понять, что ситуация изменилась кардинально», — сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в беседе с ТАСС.

Она заверила, что дальнейшие действия оппозиционеров «не зависят от объявленных официальных итогов». В то же время штаб «не обращает серьезного внимания на заявления главы ЦИК Лидии Ермошиной».

В комментарии РИА «Новости» Красулина назвала официальные итоги заезженной пластинкой. Она также выразила мнение, что эти данные «не имеют никакого отношения к реальности». По мнению представителя Тихановской, «это очевидно всем».

Голосование на выборах президента Белоруссии прошло 9 августа. Предварительные итоги, согласно которым победителем значился Лукашенко, привели к массовым акциям протеста. Белорусы продолжают выходить на мирные митинги и забастовки по сей день. Так, в пятницу, 14 августа, несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) выступили за перевыборы. Для встречи с рабочими на завод прибыл премьер-министр Роман Головченко. Но политик отказался разговаривать с ними в присутствии прессы.

Тогда колонна манифестантов направилась в центр Минска. Рабочие скандировали «Уходи!» Когда же они приблизились к Минскому заводу шестерен, то начали выкрикивать: «Присоединяйся!»

Работники МТЗ потребовали отставки президента Александра Лукашенко. Кроме того, они призвали власти «убрать из города военных и освободить всех политзаключенных со снятием всех обвинений».

За время акций, которые начались вечером 9 августа, белорусские правоохранители задержали порядка 7 тыс. граждан. Из них порядка 70 журналистов. Задержанные белорусы сообщают в СМИ и Telegram-каналы об избиениях. Некоторые из них рассказывают, как манифестантов заставляют соглашаться с обвинениями.

Ранее в своем обращении Тихановская подчеркнула, что власти станы сделали из мирных акций «кровавую бойню». Она призвала чиновников остановить «насилие на улицах белорусских городов» и «пойти на диалог».

«На улицах наших городов появляется много мирных акций — цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно невоинственные, они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые, честные люди и мы против насилия», — заверила она.