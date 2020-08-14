«Нет свободных выборов»: Литва не признает Лукашенко

Президент Литвы Гитанас Науседа отказался признавать Александра Лукашенко легитимным лидером Белоруссии.

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«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным [главой государства], поскольку в Белоруссии нет свободных демократических выборов», — сказал глава литовского государства в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он также предупредил, что против Минска могут ввести санкции, если сложившуюся в стране после президентских выборов кризисную ситуацию не удастся разрешить мирным путем.

Науседа считает, что Россия заинтересована в том, чтобы у нее было государство-сателлит. «Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством», — подчеркнул литовский лидер.

Накануне президенты Прибалтийских стран и Польши выпустили совместное обращение, в котором отметили, что «изоляция — это не путь к процветанию и развитию». «Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», — указали в документе.

Главы четырех стран призвали белорусские власти созвать национальный «круглый стол» примирения, в котором будут участвовать представители гражданского общества. Они также потребовали от Минска немедленно прекратить применять силу против своих граждан, а также отпустить всех задержанных.

Как сообщал ранее Науседа, Латвия, Литва и Польша уже разработали план помощи Белоруссии по выходу из политического кризиса.

Он отметил, что в плане деэскалации содержатся три пункта, но какие именно — президент не уточнил.

По его словам, страны выразили готовность быть посредниками между противоборствующими сторонами. «Литва готова посредничать в этом процессе — к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции», — подчеркнул он.

Литовский президент уже обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем идею направить в Минск спецпредставителя Евросоюза, чтобы провести переговоры с белорусскими властями. Науседа также указал на необходимость созвать чрезвычайный саммит ЕС.

Кроме того, в своем Twitter он обозначил три требования к властям Минска, назвав их «мои предложения». Предполагается, что общий план трех стран был построен на их основе. От властей Белоруссии требуется, в первую очередь, срочно прекратить применять силу против протестующих. Во-вторых, они должны отпустить всех задержанных, и в-третьих, создать Национальный совет по диалогу с обществом.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа — в день выборов президента страны. Первые волнения начались сразу после закрытия избирательных участков. Вскоре демонстрации переросли в столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов. Силовики применяют против протестующих светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

Это вызвало обеспокоенность правозащитной организации Human Rights Watch, представители которой призвали спецдокладчика ООН по Белоруссии расследовать факты насилия в ходе протестов.

«Спецдокладчик ООН по Белоруссии должен незамедлительно расследовать насилие после выборов и предоставить срочную обновленную информацию для общественности, а также рекомендации к действиям по части защиты и ответственности в ответ на усиливающиеся жесткие меры правительства и серьезные нарушения прав человека», — говорится в заявлении организации.

Протестующие выражают свое недовольство результатами выборов, которые огласил ЦИК Белоруссии. По его данным, действующий глава государства получил около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская примерно 10%. Но в штабе Тихановской убеждены, что в действительности это она получила 70-80% голосов.