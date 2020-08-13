Четыре посредника: Прибалтика и Польша обратились к Минску

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Керсти Кальюлайд предложили стать посредниками между белорусскими властями и протестующими для достижения консенсуса.

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Как указывается в коммюнике на сайте латвийского лидера, основой этого обращение стали добрососедские отношения с Минском, а целью — чтобы они и дальше оставались такими.

«Мы, члены НАТО и Евросоюз, хотим, чтобы Белоруссия была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной. Поэтому мы призываем президента страны к деэскалации ситуации и немедленному прекращению применения силы против вашего народа», — говорится в сообщении.

Политики призвали президента Белоруссии Александр Лукашенко уважать главные свободы, права человека и гражданина, включая свободу слова, СМИ, собраний, а также гарантировать безопасность журналистов и начать диалог с протестующими.

«Слушайте своих граждан и позвольте им говорить свободно. Мы настоятельно призываем вас организовать круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества», — подчеркнули главы государств.

Госсекретарь США Майкл Помпео со своей стороны призвал провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей. Такое заявление американский политик сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

Как отметил Помпео, Соединенные Штаты испытывают схожую с Евросоюзом тревогу из-за ситуации в Белоруссии. Вашингтон надеется, что будет выработан общий подход к ситуации в республике.

Предложение Помпео о проведении повторных выборов поддержал и сам премьер-министр Словении.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — сказал Янша.

Особенно тревожно ситуацию в Белоруссии воспринимает Евросоюз, который не считает выборы в Белоруссии свободными и справедливыми.

Об этом говорится в распространенном 11 августа заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами внешнеполитических ведомств всех 27 стран Евросоюза.

В документе отмечается, что ЕС изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за «полицейское насилие».

«Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию, которое привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям многих других. Тысячи людей были задержаны, и усилились нарушения свободы собраний и прессы. Мы призываем белорусские власти немедленно и без условий освободить всех задержанных», — подчеркнули в заявлении.

Москва тоже обеспокоена протестами в Белоруссии после президентских выборов, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — сказала дипломат.

Волна протестов захлестнула Белоруссию 9 августа после выборов главы государства. Эти демонстрации вскоре переросли в столкновения с силовиками.

Для разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Были и случаи стрельбы на поражение.

Работники различных предприятий Белоруссии также вышли на акции протеста в четверг, 13 августа, пишет «Sputnik Белоруссия».

Люди призывали к аннулированию итогов президентских выборов, остановке насилия на улицах и уходу силовиков. К мирной акции солидарности присоединились сотрудники завода «Керамин» в Минске, БелАЗ, «Минского автомобильного завода», «Терразит» и других.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

Представители правозащитной организации Human Rights Watch призвали спецдокладчика ООН по Белоруссии расследовать факты насилия в ходе протестов.

Причина недовольства — результаты выборов, которые огласил ЦИК Белоруссии. Согласно его данным, действующий глава государства получил около 80% поддержки избирателей, а его ближайшая конкурентка — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — примерно 10%.

При этом в штабе Тихановской убеждены, что на самом деле это она получила 70-80% голосов.