«Хуже холодной войны»: почему США тяжело бороться с Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Китай более серьезный противник для Вашингтона, чем СССР во времена «холодной войны». По его словам, сопротивление угрозе, исходящей от китайской Коммунистической партии (КПК), более тяжелый вызов для США.

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«То, что происходит сейчас, — это не «холодная война 2». Противодействовать угрозе со стороны КПК в некоторых отношениях намного сложнее. КПК уже вплетена в нашу экономику, в нашу политику, в наши общества так глубоко, как Советский Союз никогда не был», — уверен Помпео.

Пекин преследует только собственные интересы и боится свободного общества, считает глава Госдепа, однако доминирование Китая — это «не что-то неизбежное».

Выступая перед членами верхней палаты парламента Чехии, Помпео обратил особое внимание на усилия республики по противодействию китайской компании Huawei, в том числе по развертыванию сетей 5G — хотя пока страна не приняла никакого прямого запрета на технологии компании и лишь разрабатывает стандарты безопасности для 5G.

К слову, отсылкой к «холодной войне» госсекретарь не ограничился, посетовав на десятилетии господства коммунистической партии в Чехии, а также указав на попытки уже России «подорвать» чешскую демократию за счет кибератак и дезинформации.

«Ваша нация и другие страны, пострадавшие за «железным занавесом», лучше всех знают о том, как коммунисты ввергают государства в разруху и репрессии. США радовались свободе чехов, когда пал железный занавес», — подчеркнул Помпео, вероятно, опять намекая на «китайскую угрозу».

В завершении своего выступления госсекретарь вновь обратился к истории правления чешской коммунистической партии, выразив уверенность в том, что жители республики этому активно сопротивлялись — поэтому Помпео призвал чешских сенаторов и дальше отстаивать «суверенитет и свободы» своей страны.

Китайская угроза

Чехия стала первой остановкой в турне американского госсекретаря по Европе, которое имеет явную антикитайскую направленность. До встречи с сенаторами Помпео провел переговоры с премьер-министром республики Андреем Бабишем, по итогам которых также сосредоточился на критике Китая.

Заявление главы Госдепа не особо сенсационны, поскольку антикитайская кампания США продолжается уже длительное время, а новых болевых точек у Пекина не возникает. То есть Помпео посетовал на подавление протестов в Гонгонге, указал на «репрессии» в отношении уйгурских мусульман и опять-таки отметил опасность 5G от компании Huawei из-за ее предполагаемой связи с китайскими спецслужбами.

США уверяют, что фирма по факту шпионит за своими клиентами по заданию КНР.

Однако особой отдачи со стороны Бабиша в рамках пресс-конференции госсекретарь не получил. Премьер вполне прямо заявил о том, что Чехия хотела бы получить больше инвестиций со стороны Китая, а также не стал комментировать предложение Помпео о строительстве в стране сетей 5G американскими компаниями.

Кроме того, в преддверии встречи с главой Госдепа премьер высказался против размещения военных США на территории республики, которые должны в скором времени покинуть Германию. По его словам, чешская сторона в этом не заинтересована.

«Мы союзники в НАТО, в этом ничего не меняется. Еще неизвестно, куда эти военные (из ФРГ) направятся, но точно не к нам, вопрос об этом никогда не стоял. Меня больше интересуют наши торговые отношения и бизнес для наших фирм», — подчеркнул Бабиш.

Впрочем, если премьер в ряде моментов и не поддерживал Помпео, этого нельзя сказать о чешских сенаторах, потому что отчасти их встреча с госсекретарем США была связана с подготовкой официального визита парламентариев на Тайвань — что поддерживает Вашингтон, но вряд ли позитивно оценит Пекин.

Эта инициатива исходит от протайваньского чешского политика, мэра Праги Зденека Гржиба из оппозиционной «Пиратской партии» Чехии.

В прошлом году он уже вызвал гнев КНР, когда пригласил представителя Тайваня на прием дипломатов в чешской столице, что в итоге привело к отмене концертного тура Пражского филармонического оркестра в Китае.

Тайваньский фактор является одной из болевых точек Пекина, поскольку китайские власти считают остров частью своей территории и всячески пытаются склонить его руководство к сотрудничеству, предлагая им независимость по модели Гонконга «одна страна — две системы». Однако Тайвань де-факто и так независимое государство, поэтому Тайбэй не собирается идти на поводу у КНР.

Госдеповское турне

Вероятно, в ходе своего турне по Европе Помпео продолжит продвигать антикитайскую политику США, в том числе в отношении китайских компаний. Следующей остановкой для главы Госдепа стала Словения. Одна из главных целей визита в эту республику — как раз подписание декларации о безопасности создания сетей 5G. В документе отдельно указывается важность при выборе поставщиков, что опять-таки является шпилькой в сторону Huawei.

После этого Помпео отправится в Австрию, где обсуждения преимущественно будут сосредоточены вокруг стратегического партнерства двух стран.

Учитывая, что США всячески пытаются создать целую коалицию по противодействию «китайской угрозе», заявлений на счет Пекина вряд ли удастся избежать и в этот раз.

Хотя возможно, акцент будет смещен в пользу противостояния с Ираном, потому что в Австрии госсекретарь должен встретится с генеральным директором находящегося в Вене Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Вашингтон продолжает утверждать, что Иран пытается создать ядерное оружие, таким образом объясняя выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и возобновление санкций против Тегерана. Проверкой ядерных объектов по сделке как раз занимается МАГАТЭ.

Последней точкой турне станет Польша, где Помпео вполне сможет найти поддержку своей антикитайской риторике. Варшава — одна из немногих стран НАТО, которые призвали Китай начать консультации с США и Россией по процессу контроля над стратегическими вооружениями.

Кроме того, одной из главных тем визита госсекретаря станет подписание соглашения о военном сотрудничестве, что приведет к переброске как минимум тысячи американских солдат в Польшу. Варшава добивается этого уже в течение двух лет, поэтому скорее всего будет поддерживать любые инициативы США, в том числе по Китаю.