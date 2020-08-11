Стрельба у Белого дома: почему спецслужбы спрятали Трампа

Президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию с журналистами из-за стрельбы у Белого дома. Инцидент произошел во время брифинга главы государства 11 августа, американский лидер вышел из зала в сопровождении охраны через пять минут после начала мероприятия.

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Через какое-то время Трамп вернулся в зал и заявил журналистам, что около Белого дома действительно произошла стрельба. По его словам, сотрудники Секретной службы взяли ситуацию под контроль.

«Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека. Посмотрим, что будет. Деталей нет, мы выясняем. Это было за пределами Белого дома»,

— указал президент США, а также добавил, что госпитализированный был ранен сотрудником Секретной службы.

На вопрос журналистов, увели ли его в бункер под администрацией президента, Трамп ответил отрицательно — его доставили в Овальный кабинет.

«Я был удивлен, вы были удивлены. Это весьма необычно, но [Секретная служба] — очень профессиональные люди, которые проделали фантастическую работу. Очень жаль, что это произошло, но мир всегда был опасным местом», — подчеркнул американский лидер.

На брифинге Трамп не смог привести каких-либо подробностей относительно инцидента, но впоследствии пробелы заполнили сотрудники Секретной службы. В ведомстве объявили, что

стрельба произошло в одном квартале от Белого дома — офицер Секретной службы выстрелил в мужчину, который вел себя агрессивно и попытался на него напасть.

По данным ведомства, в результате стрельбы пострадал 51-летний американец — его личность все еще не установлена. Пока неизвестно, было ли у него оружие, но сотрудник Секретной службы расценил действия мужчины как потенциально опасные и выстрелил в него.

При этом также нет информации относительно мотивов нападавшего. Как отметил Трамп, он не знает, собирался ли этот человек идти именно в Белый дом. «Возможно, этот инцидент не имеет никакого отношения ко мне», — указал президент США.

Точно можно утверждать лишь одно: мужчина был ранен и доставлен в больницу. Официальных данных о его состоянии нет, хотя Associated Press утверждает, что на момент поступления в госпиталь оно было критическим. В настоящее время власти выясняют личность мужчины, а также пытаются понять, нет ли у него психических заболеваний.

Стоит отметить, что различные инциденты вокруг Белого дома во время правления Трампа — отнюдь не редкость.

В прошлом году сообщалось как минимум о трех случаях, в апреле и мае два разных человека попытались поджечь себя около администрации президента США, а в январе мужчину арестовали за попытку проникнуть в Белый дом — он объяснял свои действия, желанием «подарить подарок» президенту.

Если же говорить о том, когда Секретная служба укрывала президента, то последний раз об этом сообщалось в июне. Как писали западные СМИ, на фоне протестов против расизма и жестокости полиции у Белого дома, охрана решила увести Трампа в бункер. Сам президент впоследствии опроверг эти сообщения.

«Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было... И это было очень-очень ненадолго», — подчеркивал президент США.

Впрочем, если уйти от стрельбы у Белого дома, сам факт ухода Трампа с брифингов становится в некотором роде традицией.

Американские СМИ отмечают, что президент часто покидает мероприятия из-за неудобных вопросов со стороны журналистов.

Как писала Politico, неоднозначные высказывания главы государства сильно бьют по его репутации.

В целом вполне очевидно, почему журналисты критикуют президента, учитывая, что в разгар пандемии коронавируса Трамп резко прервал ежедневные брифинги в Белом доме по ситуации, перекинув всю ответственность на штаб во главе с вице-президентом Майком Пенсом.

Крупный перерыв был сделан не ради безопасности, а из-за в основном негативной реакции СМИ на те или иные выступления президента. К примеру, на одном из брифингов Трамп сделал достаточно странное заявление, предложив сделать вакцину от коронавируса из отбеливателя, что крайне негативно восприняли различные эксперты и специалисты.

Возвращение же президента к брифингам ситуацию практически не поменяло, хотя теперь это классическое общение Трампа с прессой без привязки к пандемии. Согласно опросу YouGov от 10 августа, рейтинг одобрения главы государства находится на отметке в 43%, не поддерживают работу Трампа 55% американцев.