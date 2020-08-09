Очереди и столкновения: в Белоруссии завершилось голосование

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что на некоторых избирательных участках в Минске пришлось продлить голосование из-за того, что не все желающие смогли заполнить бюллетень. Причиной стали огромные очереди. Она убеждена, что они возникли из-за провокации, устроенной оппозицией.

Ермошина рассказала, что в очередях до сих пор стоят сотни человек и участки не закроют, пока все они не реализуют свое избирательное право.

«Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы», — цитирует ее БелТА.

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По ее словам, некоторые участники голосования на долгое время занимают кабинки, портят бюллетени и долго добиваются выдачи новых. «Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди», — пояснила Ермошина. Она назвала тех, кто действует таким образом, провокаторами, участниками митингов протеста.

«Это полная безответственность, которая по сути дела ведет к тому, что избиратели не смогут проголосовать», — подчеркнула председатель ЦИК.

Днем 9 августа на избирательных участках в Минске выстроились очереди, которые сохранились и с наступлением вечера. Оппозиция ранее призывала голосующих прийти на выборы вечером, чтобы к окончанию голосования у участков могло собраться много людей.

Избирательные участки работали до 20:00 мск. По информации РИА «Новости», желающие проголосовать не смогли реализовать свое право и в Москве, они не расходятся. Аналогичная ситуация с очередями сложилась также в Киеве и Варшаве: там начались протесты с требованием продлить голосование, как в Минске.

В эфире телеканала «Беларусь-1» Ермошина рассказала, что центризбирком получает много жалоб со стороны наблюдателей, причем эти жалобы однотипные.

По ее словам, их рассмотрение осложняется поступающим большим потоком телефонных обращений.

«Жалоб много, единственное, что они типовые. То есть разработанный кем-то образец скачивается и 10-20 наблюдателей высылают нам эти жалобы. Проблема даже не в рассмотрении, там нечего рассматривать. Но при минимуме нашего штата все это предполагает большую техническую работу — зарегистрировать, расписать, разобрать, составить ответ», — уточнила Ермошина.

Глава ЦИК констатировала, что в комиссии «разрываются три телефона, которые работают на обращения», сотрудники сталкиваются с оскорблениями. По ее словам, вместе с ней в комиссии работают 11 человек, которые не могут выполнять свои обязанности из-за постоянных звонков.

Тем временем белорусские СМИ сообщают, что на проспекте Победителей в Минске начались жесткие задержания.

По сообщениям очевидцев, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Люди кричат: «Уходи!», «Наш дом — Беларусь!»

Как передают журналисты, в центре Минска ОМОН применяет светошумовые гранаты против протестующих.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Они отличаются рекордной явкой — уже к полудню ЦИК признал их состоявшимися, поскольку средний показатель по стране достиг необходимых по закону 50%.

Согласно первым данным официальных экзит-полов, действующий президент Александр Лукашенко получил 79,7% голосов. У главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской — 6,8% голосов. За ними идут экс-депутат Анна Канопацкая с результатом в 2,3%, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев с 1,1% и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень, за которого проголосовали 0,9% избирателей. Против всех кандидатов высказались 9,2% участников голосования.

При этом на зарубежных избирательных участках Светлана Тихановская набрала 79,69% голосов, сообщило белорусское отделение «Радио свобода» со ссылкой на экзит-пол.

За действующего президента, по информации СМИ, проголосовали 6,25%. Почти 11% избирателей отказались отвечать, за кого отдали свой голос, а 1,96% проголосовали против всех. 0,5% голосов распределились между остальными кандидатами. Данные были собраны на 19 избирательных участках. Всего в опросе участвовали 6572 человека.

Кроме того, соратники Тихановской утверждают, что по данным их экзит-полов у нее более 80%.