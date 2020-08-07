«Найти виновных»: о чем Лукашенко договорился с Путиным

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию вокруг задержания 33 россиян в Белоруссии. Как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран.

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Белорусские правоохранительные органы задержали россиян еще в конце июля, заподозрив их в причастности к так называемому ЧВК «Вагнер» (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством) и обвинив в прибытии в Белоруссию для дестабилизации обстановки в государстве во время президентских выборов. В свою очередь в Москве опровергли все подозрения Минска. В частности, в МИД России отдельно указывали на то, что россияне направлялись в Стамбул, имея при себе все необходимые документы.

«Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — отметили в Кремле по итогам переговоров Путина и Лукашенко.

При этом в пресс-службе президента Белоруссии также уточнили, что лидеры решили самым серьезным образом разобраться в истории с задержанными россиянами — они договорились изучить все факты, установить истинные причины и найти виновных.

Кроме того, Путин и Лукашенко затронули актуальные вопросы дальнейшего развития отношений двух стран, значительная часть беседы была посвящена пандемии коронавируса и вопросам создания вакцины против COVID-19.

Лидеры впервые пообщались после их встречи на открытии Ржевского мемориала в Тверской области в конце июня. В целом, если судить по официальным сообщениям, диалог можно назвать позитивным, при учете последних неоднозначных выпадов Минска в адрес Москвы на фоне задержания россиян.

Лукашенко активно раскручивал эту историю в контексте поимки именно «российских боевиков», что не слишком положительно воспринимается в Москве, в особенности при отсутствии явных доказательств для выдвижения таких обвинений. Кроме того, напряженности добавляет то, что белорусский лидер не исключает выдачи части россиян Украине, если Киев сможет доказать их вину — украинские власти подозревают задержанных в участии в вооруженном конфликте в Донбассе.

Подобные угрозы от союзного государства вряд ли можно назвать дружественным шагом, хотя в данном случае нельзя забывать о факторе избирательной кампании, которая проходит не слишком удачно для Лукашенко.

В начале лета действующий президент столкнулся с народными протестами из-за недопуска ряда оппозиционных политиков к выборам и их последующему задержанию сотрудниками правоохранительных органов.

Еще одним ударом по позициям главы государства стало появление кандидата от объединенных сил оппозиции в лице Светланы Тихановской, которая смогла привлечь на свою сторону лояльных не допущенным к выборам политикам белорусов — о чем свидетельствуют многотысячные акции в ее поддержку по всей стране.

В ситуации с россиянами постепенно появляется все больше новых переменных. К примеру, «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в российских спецслужбах отмечала, что за отправкой россиян в Белоруссию и наводкой на их «преступные намерения» могла стоять Украина.

Однако нельзя отрицать, что Минск перешел как минимум несколько «красных линий» при освещении ситуации с «российскими боевиками». При этом в Москве сохраняли дружественный настрой по отношению к Минску, несмотря на действия белорусской стороны.

Как заявил «Газете.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, президент Белоруссии действительно пересек множество «красных линий» в отношениях с Москвой из-за чего теперь он чувствует себя не лучшим образом — в основном за счет данных о причастности Украины к задержанию россиян.

«Украинцы провели неплохую операцию, после которой президент Белоруссии явно потерял теплые чувства к Украине и в особенности к СБУ. Теперь у Лукашенко появилось чувство вины по отношению к России, так что все закончилось достаточно мирно — собственно стало понятно, почему Путин долгое время выдерживал паузу по этому вопросу», — считает эксперт.

При этом самое главное, что эта история вышла боком Лукашенко не только в отношениях с Россией, но и в избирательной кампании, подчеркивает Жарихин, из-за нее президент Белоруссии затруднил себе ситуацию с поддержкой избирателей, поскольку вся эта история отнюдь не красит его в глазах народа.

Впрочем, если опустить аспект предвыборной кампании белорусского лидера, острый этап ситуации вокруг задержания россиян можно считать завершенным, резюмировал эксперт, тем не менее это лишь одни из спорных вопросов на повестке дня двух стран, в частности, нерешенной остается тема Союзного государства и подвижек тут не наблюдается.