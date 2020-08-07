«Ищем по всей Беларуси»: Киев предупредил Минск о «российских боевиках»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о получении сигнала о проникновении еще одной группы «российских боевиков» на белорусскую территорию. По его словам, речь идет о 30 людях, которые якобы пересекли границу на юге республики.

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В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский лидер отметил, что эту информацию Минск получил от спецслужб Украины, но ее достоверность вызывает определенные сомнения.

«Мы сейчас ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу — мы бы уже их обнаружили. Если, конечно они не ушли в Россию или обратно не вернулись», — добавил Лукашенко.

Тему «российских боевиков» белорусский лидер активно раскручивает уже более недели после показательного задержания 33 граждан России в конце июля.

По версии Минска, россияне якобы состояли в ЧВК и прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки во время выборов, однако подтверждения этому нет. В Москве официально заявили, что граждане России направлялись в Турцию через белорусскую территорию, имея при себе все необходимые документы, в том числе билеты на самолет. по мнению российского МИД, обвинения со стороны Белоруссии в отношении россиян не выдерживают никакой критики.

При этом как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах, за задержанием граждан России на белорусской территории может стоять Украина. По информации издания, украинские спецслужбы спровоцировали инцидент, собрав экс-сотрудников частной военной компании под предлогом охраны нефтяных объектов в Венесуэле и разбив их на несколько групп.

Первая группа «боевиков» была составлена из бывших граждан Украины, воевавших в Донбассе, и должна была вылететь в Стамбул из Минска, чтобы впоследствии попасть в Каракас. При себе они имели авиабилеты, купленные на Украине, но незадолго до вылета они были аннулированы — о чем не подозревали участники группы.

«КП» отдельно указывает на то, что билеты могли стать важной уликой, которая могла привести к Украине, но они были уничтожены по приказу организатора набора с позывным Шаман.

Само задержание «боевиков» в Белоруссии издание связывает с наводкой украинских спецслужб: они якобы слили Минску информацию о группе «диверсантов», которых по факту сами же и направили.

Официального подтверждения этим данным нет, хотя источники газеты утверждают, что Киев собирался набрать около 180 человек для подставного задания по отправке в Венесуэлу. Эта цифра отчасти совпадает с количеством «боевиков», которых белорусские правоохранительные органы активно ищут в данный момент. При этом с момента задержания 33 россиян о новых случаях не сообщается, хотя Минск прямо говорил о том, что на территории страны находится еще около 170 «боевиков».

Впрочем, если версия о том, что задержание россиян в Белоруссии фактически является провокацией украинских спецслужб, подтвердится, это может создать опасный прецедент, да и вряд ли позитивно отразится на отношениях России с Украиной и Белоруссией. Ситуация уже оставляет желать лучшего, так как Лукашенко не исключает возможной выдачи части россиян Киеву, хотя и делает оговорку — если украинская сторона сможет доказать непосредственную вину задержанных.

Как говорил «Газете.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, реализация этой угрозы все же является маловероятной, поскольку президент Белоруссии осознает безвозвратность такого действия.

«Это очередной шантаж в отношении Москвы, задержанных граждан и даже Запада. То есть Лукашенко как бы говорит западным странам, что он настолько серьезно борется с «российским империализмом», что готов отдать граждан России украинцам — когда они там критикуют его за подсчет голосов избирателей», — указал эксперт.

Вероятно, белорусский лидер отчасти использует эту угрозу как рычаг давления на «российских боевиков», чтобы задержанные начали говорить то, что нужно Лукашенко, подчеркнул Жарихин, в целом президент Белоруссии ведет достаточно низкопробную игру.