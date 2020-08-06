«Полная немощность»: зачем глава МИД Германии собрался в Россию

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас собирается посетить Россию с рабочим визитом для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В рамках встречи министры обсудят ключевые вопросы российско-германской повестки дня, сверят графики предстоящих до конца года контрактов в политической, экономической и культурных сферах.

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Как заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, визит Мааса состоит 11 августа, в канун 50-летия подписания московского договора между Советским союзом и ФРГ — по факту соглашение является мирным договором сторон.

В соответствии с одним из его положений немецкая сторона отказалась от претензий на территорию бывшей Восточной Пруссии — в первую очередь это касается нынешней Калининградской области.

«В первой половине дня запланированы переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Хайко Маасом. Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение на Украине, в Сирии и Ливии; ситуацию вокруг совместного плана действий в отношении иранской ядерной программы», — отметил Зайцев.

Кроме того, стороны рассчитывают обсудить состояние отношений России и Евросоюза, с учетом председательства ФРГ в Совете ЕС, и затронуть вопросы глобальной стабильности и стратегической безопасности.

Во второй половине дня Маас должен отправиться в Санкт-Петербург, часть программы рабочего визита главы МИД ФРГ будет посвящена памяти жертв германской блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. В анонсе немецкого внешнеполитического ведомства отдельно отмечается, что в прошлом году Маас и Лавров договорились о помощи правительства Германии ныне здравствующим блокадникам — его положения уже реализуются.

Донбасско-европейский вопрос

С точки зрения немецкого политолога, научного директора Российско-германского форума Александра Рара, ситуация на Украине станет одной из главных тем встречи глав МИД России и Германии.

«Немецкое правительство, которому осталось поработать еще год, желает достичь прогресса в минских соглашениях — хотя бы сдвинуть дело с мертвой точки и начать какую-либо миротворческую деятельность.

Германия подписывается под полной немощностью в вопросах европейской безопасности, если здесь ничего не будет достигнуто», — считает эксперт.

По теме Донбасса в последнее время намечается серьезный прорыв: полномасштабное соглашение участников конфликта в лице Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о прекращении огня дает шанс на переход к мирному урегулированию конфликта. Пока режим тишины сохраняется, хотя стороны поочередно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Для Москвы вопрос мира на юго-востоке Украины увязывается со снятием экономических санкций Евросоюза, но разрешение конфликта зависит от Киева и республик Донбасса, а не России. Германия, как и российская сторона, видит возможность урегулирования противостояния только за счет минских соглашений, однако пока украинская сторона не спешит переходить к реализации политической части договоренностей — что, собственно, и создает тупик в данном вопросе.

Что именно по этой теме могут обсудить Лавров и Маас — вопрос достаточно сложный. Вероятно, речь будет идти о продвижении мирного процесса на Украине и скорее всего будет поднят вопрос об организации саммита «нормандской четверки» — на этом активно настаивает Киев, но Москва не видит смысла проводить встречу без продвижения по минским соглашениям.

Вторым важным вопросом в диалоге Мааса и Лаврова скорее всего станут двусторонние отношения и непосредственное взаимодействие между Россией и Европой, уверен Александр Рар.

«ФРГ одна из тех европейских стран, которая видит изменения в отношениях Европы и США. Немцы понимают, что стороны все больше расходятся во мнениях, поэтому нельзя дальше европейцам иметь постоянные и нарастающие конфликты с Россией. Вероятно, одна из задач Хайко Мааса будет касаться именно этого, вряд ли у него есть какие-либо новые предложения, однако он попытается нащупать шаги для нормализации отношений с Москвой», — отметил эксперт.

Если рассматривать ситуацию вокруг отношений Москвы с ЕС, то вряд ли их можно назвать хорошими — основным негативным моментом тут выступают санкции и нежелание западных стран признать Крым российской территорией, несмотря на то что полуостров вошел в состав государства путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами.

Дополнительную напряженность создает негативное отношения ряда европейских государств к России. К примеру, в странах Прибалтики или Польше российскую сторону не раз называли главной угрозой для Европы, всячески поддерживая санкционное давление на Москву. Кроме того, в данных государства активно выступают за усиление контингента НАТО, в особенности войск США, что является нарушением основополагающего акта Россия — НАТО и крайне негативно воспринимается в Москве.

Касательно отношений России непосредственно с Германией, если отбросить следование немецкого правительства общему тренду на антироссийские ограничительные меры, их можно назвать вполне позитивными.

Стороны последовательно движутся к реализации крупного проекта — газопровода «Северный поток — 2» — Берлин привержен доведению строительства до конца и его защите, несмотря на угрозу санкционного давления со стороны США.

Мигранты и выборы

В отношении Сирии и Ливии Маасу также есть, что обсудить с Лавровым. По мнению Александра Рара, Германия обеспокоена возможностью появления нового потока беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

«Правительство Германии считает вопрос мигрантов одним из главных вызовов для себя, поэтому проблема неконтролируемой миграции скорее всего станет одной из тем переговоров. Главный вопрос в том, что глава МИД ФРГ может предложить интересного и нового, что могло бы как-то заинтересовать Лаврова, чтобы Россия и Германия начали искать общую стратегию», — добавил эксперт.

Политика Европы по Ливии полностью провалилась, что понимают в Германии, подчеркнул Рар, как раз в этом случае ФРГ подписалась под своей немощностью — в этом кризисе решают Россия, Турция и арабские страны, а не европейцы.

Если рассматривать ситуацию в Сирии и Ливии, то Европа пытается подключиться к урегулированию обоих вопросов — по сирийской линии это проявляется в инициативах по поставке гуманитарной помощи, а по ливийской — через организацию масштабной конференции в начале года для снижения напряженности в регионе. Особого успеха пока европейцам достичь не удалось, хотя в Ливии по факту полностью урегулировать ситуацию пока не смог никто.

При этом эксперт отдельно отметил, что нельзя забывать про выборы президента в Белоруссии, о которых также могут поговорить Лавров и Маас, в особенности если «произойдет что-то необычное».

Действующий глава государства Александр Лукашенко сталкивается с достаточно сильным противником от объединенной оппозиции Светланой Тихановской, которую активно поддерживает народ, что проявляется на многотысячных митингах.

Впрочем, успех соперницы лидера Белоруссии не гарантирует ей победу на выборах, которые по мнению местных СМИ, пройдут с большими нарушениями и скорее всего завершаться победой Лукашенко. Это может спровоцировать народные волнения из-за несогласия людей с итогами голосования, что отчасти привлечет внимание Лаврова и Мааса.