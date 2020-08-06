«Предательство и оскорбление»: отдаст ли Лукашенко россиян Киеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать встречу генпрокуроров России и Украины с их белорусским коллегой для разбирательства по делу о задержанных «российских боевиках». По его словам, представители трех стран должны будут принять решение в отношении задержанных в соответствии с международно-правовыми актами и белорусскими законами.

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«Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. Как примете втроем, так и будет», — добавил Лукашенко.

Он также отметил, что не стоит пугать Минск возможными последствиями из-за задержания российских граждан и политизировать данное дело — «нам не нужны спектакли ни политические, ни экономические».

«Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — указал Лукашенко.

В ситуации с гражданами России Минск будет руководствоваться исключительно законом, подчеркнул президент Белоруссии, хотя и не будет забывать про важный нюанс в виде человеческого фактора.

Поручения Лукашенко прозвучало на фоне появления достаточно неоднозначной информации о том, что белорусский лидер не исключает передачи ряда российских граждан Украине. Об этом после беседы с президентом Белоруссии рассказал украинский журналист Александр Гордон — он утверждает, что в интервью Лукашенко пообещал дать «зеленый свет» правоохранительным органам республики, которые сделают все необходимое.

Российских граждан, со слов журналиста, белорусский лидер готов выдать России и Украине, что отчасти перекликается с просьбой его коллеги Владимира Зеленского о передаче якобы воевавших в Донбассе россиян. При этом Минск уже предоставил украинскому МИД списки задержанных. По данным украинского внешнеполитического ведомства, среди 33 «российских боевиков» есть граждане Украины — но сколько их до сих пор неизвестно.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин,

в данном случае белорусские власти могут воспользоваться тем, что некоторые граждане России пользуются еще не закончившимися украинскими паспортами для передвижения по Европе — формально в глазах Минска это делает их гражданами Украины.

«Однако это все иезуитство, так как Белоруссия прекрасно знает, что они российские граждане. Сколько бы юридически Минск не обосновывал свои действия, политически они будут безобразными и антироссийскими. Безусловно Москва не сможет сделать вид, что ничего не случилось и это понимают в Белоруссии», — добавил эксперт.

Выдача россиян?

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в беседе с «Газетой.Ru» отдельно отметила, что возможная выдача «российских боевиков» Украине — достаточно тонкая тема, которая может разжечь настоящий пожар в отношения братских государств — России, Белоруссии и Украины.

«Они якобы могут быть переданы, но никаких официальных заявлений на этот счет нет. Будет официальная информация, тогда можно будет говорить об этом, а сейчас не стоит спекулировать на эту тему», — уверена депутат.

При этом прецедент по выдаче российского гражданина Минском третьей стране уже имел место в современной истории двух стран. Так, три года назад белорусские власти передали Азербайджану российско-израильского блогера Александра Лапшина, которого Баку объявил в международный розыск за призывы, направленные против руководства республики.

Однако в отношении 33 граждан России эта история повториться не должна, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это очень сильно осложнит отношения двух стран. В рамках Союзного государства даже разговор на эту тему мне кажется контрпродуктивным. Передача граждан братской страны третьей стороне может привести к полному разрыву дипломатических отношений. У этого будут далеко идущие последствия, поэтому не думаю, что такое может произойти», — сказал сенатор «Газете.Ru».

В истории вокруг задержания россиян в Белоруссии очень много эмоциональных, предвыборных и не всегда продуманных действий, уверен Клинцевич, что отчасти связано с участием Запада в данном вопросе.

«Присутствие некой четвертой стороны само по себе вызывает много вопросов. Но пока идут одни эмоции и разговоры, действий все еще нет — не думаю, что они состояться», — подчеркнул сенатор.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек сказал «Газете.Ru», что

передача россиян Украине станет одновременно предательством и оскорблением со стороны официального Минска.

«Зная, что сегодняшние правители Украины патологически ненавидят русский мир, отдать им на растерзание наших соотечественников — это будет неслыханная подлость. То, что сейчас делает Лукашенко — это мерзкий шантаж для набора предвыборных очков, но, видимо, он забыл, что вся экономика его страны держится на российских кредитах и преференциях», — резюмировал депутат.

Предвыборный акцент

С точки зрения России, Белоруссия безосновательно задержала россиян, что несколько не укладывается в параметры союзнических отношений. Подобное заявление вполне понятно, так как граждан России подозревают в принадлежность к так называемой частной военной компании «Вагнера», а деятельность ЧВК запрещена российским законодательством.

Кроме того, по данным МИД России, задержанные граждане собирались улететь из Минска в Турцию, когда белорусская сторона подозревает россиян в подготовке провокаций во время предвыборной кампании для дестабилизации обстановки в республике — чему нет никаких подтверждений.

По мнению Владимира Жарихина,

скорее всего Лукашенко мог бы использовать «готовность к выдаче» задержанных Украине, чтобы сделать россиян более сговорчивыми — дабы они сказали то, что ему нужно.

«Реализация этой угрозы все же является маловероятной, поскольку президент Белоруссии осознает безвозвратность такого действия. Это очередной шантаж в отношении Москвы, задержанных граждан и даже Запада. То есть Лукашенко как бы говорит западным странам, что он настолько серьезно борется с «российским империализмом», что готов отдать граждан России украинцам — когда они там критикуют его за подсчет голосов избирателей», — указывает эксперт.

Шантажируя Запад, белорусский лидер делает так, чтобы партнерам было труднее осудить его за вероятную фальсификацию голосов на предстоящих выборах, уверен Жарихин, также это поможет ему, если после голосования Минск пойдет на подавление народных протестов.

«Лукашенко ведет достаточно низкопробную игру, но вполне в духе «highly likely» — он далеко не первый устраивает повороты подобного рода. Он считает, что у него есть определенная безнаказанность, с его точки зрения, Москва готова простить ему все, чтобы не разрушать дружбу и договор о Союзном государстве. Однако результат оказался совсем другим», — резюмировал эксперт.