«Москва против меня»: Трамп рассказал о предстоящих выборах

Москва хочет, чтобы действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграл предстоящие в ноябре выборы президента США – заявил сам американский лидер в эфире телеканала Fox News.

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Он пояснил такую «позицию России» тем, что при Трампе НАТО повысило военные расходы на европейском плацдарме, а Москва желает ослабления альянса.

«Что касается России, поверьте, они хотят, чтобы я проиграл на выборах», — сказал Трамп.

Впрочем, поражения Трампа на выборах хотят и в Демократической партии – 5 августа стало известно о том, что в штабе экс-вице-президента США Джо Байдена выделили денежные средства на производство рекламы, в которой критикуются действия главы Белого дома, направленные на борьбу с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Байден является наиболее вероятным соперником Трампа в ноябрьской президентской гонке. Представитель штаба Джен О'Малли-Диллон уточнил, что всего было выделено $280 млн. Об этом сообщает CNN.

Он добавил, что реклама будет состоять из роликов, в которых Байден будет обращаться к зрителям, смотря прямо в камеру. В видео кандидат в президенты США будет в том числе называть те действия нынешнего главы Белого дома, которые являются «неудачными», по мнению политика.

О'Малли-Диллон отметил, что в роликах также будут подниматься вопросы здравоохранения и экономические темы в послекоронавирусный период. Рекламные ролики будут распространены по 15 штатам США.

Более того – двумя днями ранее стало известно: рэпер и продюсер Канье Уэст подтвердил серьезность своего намерения принять участие в президентских выборах в США в этом году, начав сбор подписей в свою поддержку в штате Огайо.

В Огайо расположены 16 американских избирательных округов, он считается седьмым штатом по этому показателю в стране.

Уэст заключил договор с компанией «Дайте решать избирателям» на сбор подписей в свою поддержку в Огайо, Западной Вирджинии и Арканзасе. Для того, чтобы быть зарегистрированным, ему необходимо к 5 августа набрать 5 тыс. подписей в Огайо. По данным СМИ, в штате работает около 90 сборщиков подписей.

Из трех штатов, где ведет сбор подписей Уэст, Огайо входит в четверку штатов, чьи предпочтения относительно того или иного кандидата могут измениться. Это может стать важным фактором на грядущих выборах, которые пройдут в ноябре. В 2016 году Трамп одержал победу в Огайо с отрывом всего лишь в 5 тыс. голосов.

Эксперты и аналитики подчеркивают, что Уэст не сможет одержать победу на выборах, однако сможет «оттянуть» на себя часть голосов. Однако пока неизвестно, кто из двух основных кандидатов пострадает в результате их потери — Трамп или Байден.

При этом чуть ранее в США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента, которые еще не состоялись. Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси сделала такое заявление, сославшись на якобы имеющиеся доказательства американских спецслужб.

«Мы знаем, что Россия вновь вмешивается в наши выборы. Разведывательное сообщество сказало нам, что они продолжают то же поведение, что и на прошлых выборах», — приводит ТАСС слова Пелоси.

При этом, она не указала на конкретные «доказательства», о которых шла речь.

Кроме того, она не пояснила, каким образом Россия вмешивается в нынешние выборы президента США.

Почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал дело о «вмешательстве России» в выборы 2016 года, по итогам которых победил Трамп. Команда специалистов под руководством спецпрокурора пыталась ответить на несколько вопросов.

Первое, что интересовало следствие, был ли сговор между Трампом и Москвой, второе — вмешивались ли российские власти в американские выборы и, наконец, третье — препятствовал ли избранный президент США правосудию.

В итоговом докладе Мюллер ответил лишь на два вопроса. Он признал, что между американским лидером и Россией не было сговора. Также он заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

На третий вопрос, препятствовал ли Трамп правосудию, Мюллер не смог дать однозначного ответа. Спецпрокурор лишь перечислил факты, которые смог установить во время расследования, но при этом он не делал юридических выводов.