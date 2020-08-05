«Сбежавший» король: как Хуан Карлос нанес удар по монархии

3 августа бывший король страны Хуан Карлоc объявил о своем решении покинуть страну. Об этом он сообщил в письме своему сыну и преемнику Филиппу VI.

«Год назад я выразил тебе свою волю и желание прекратить официальную деятельность, — говорится в письме, опубликованном на сайте испанской монархии. — Сейчас, руководствуясь стремлением всеми силами служить испанскому народу, его институтам и тебе как королю, я сообщаю о своем хорошо обдуманном решении переехать за пределы Испании».

Испанская La Vanguardia сообщила, что Хуан Карлос переехал в Доминиканскую Республику.

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Этот шаг продиктован политическим скандалом, связанным с многочисленными обвинениями в адрес бывшего монарха — «публичными последствиями некоторых прошлых событий».

В ответ на письмо бывшего короля Филипп написал, что принял решение своего отца «с уважением и благодарностью». Однако, несмотря на переезд Хуана Карлоса, нынешнему монарху будет достаточно трудно отделаться от влияния своего отца на его собственную репутацию, репутацию его семьи и, в целом, всего института монархии.

Оффшоры, Саудовская Аравия и любовница

Десять лет назад Хуан Карлос был королем, который почти наверняка войдет в историю как правитель, благодаря которому Испания перешла от диктатуры к демократии после смерти генерала Франсиско Франко в 1975 году. Первый скандал случился в 2012 году — тогда Испания пыталась оправиться после мирового экономического кризиса. В местной прессе, однако, разгорелся скандал из-за дорогостоящей поездки короля в Африку для охоты на слонов.

И, возможно, поездка Хуана Карлоса не вызвала такой ажиотаж, если бы муж его младшей дочери Иньяки Урдангарин не был обвинен в мошенничестве и коррупции. Именно поэтому к королевской семье было приковано пристальное внимание журналистов, которые позже выяснили, что в Африку монарх отправился со своей любовницей, Коринной цу Сайн-Виттгенштейн. Более того, поездка была оплачена миллионером из Саудовской Аравии.

Спустя два года Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына «для преодоления и исправления ошибок прошлого» и ради «обновления и стремления к лучшему будущему». Однако впереди у короля маячили большие проблемы.

Через четыре года СМИ опубликовали расшифровку записей разговора любовницы Хуана Карлоса, в которых она рассказала о коррупционных схемах бывшего монарха. По ее словам, король спрятал за границей деньги, полученные за содействие в подписании контракта на строительство железной дороги в Саудовской Аравии.

Вскоре было начато расследование в Женеве и Верховном суде Испании. В 2008 году Хуан Карлос получил от короля Саудовской Аравии €90 млн. Швейцарская прокуратура пытается выяснить, связана ли эта сумма с контрактом на более €7 млрд, который один из консорциумов Испании получил на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой.

В марте этого года стало известно, что в 2012 году €65 млн были переведены на счета Коринны цу Сайн-Виттгенштейн.

В июне Верховный суд Испании объявил о начале расследования деятельности бывшего монарха — это стало первым в истории современной Испании подобным случаем. При этом Хуан Карлос по закону защищен от ответственности за деяния, совершенные во время исполнения им королевских полномочий.

Подобные новости испанский политический класс, преимущественно, встречает не только с осуждением. Есть и те, кто пытаются отделить деятельность бывшего короля от имени его сына и репутации короны.

Премьер-министр Педро Санчес во вторник попытался оградить нынешнего короля от критики, настаивая на том, что «судить стоит людей, а не институты». Он добавил, что приверженность его коалиционного правительства монархии остается твердой, и призвал к «стабильности и надежным институтам» в условиях пандемии коронавируса и ее экономических последствий.

Заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво также выступила в защиту бывшего короля, заявив, что он не сбегал со своей родины, так как ему не предъявляли обвинение по какому-либо делу. По словам Кальво, экс-монарх просто решил покинуть страну, но это не значит, что он не доступен для Испании. Вице-премьер также подчеркнула, что испанское правительство поддерживает «безупречные» и «необходимые» отношения с правящим королем Филиппом VI, несмотря на судебные расследования в отношении его отца.

Таких как Санчес, однако, единицы. Критике, к примеру, подверглось и само решение Хуана Карлоса покинуть страну.

Заместитель премьер-министра Пабло Иглесиас — лидер левой партии «Подемос» — заявил, что, «сбежав за границу», экс-король повел себя «неподходящим» для члена правящей династии образом и, в конечном итоге, оставил монархию в очень компрометирующей позиции.

Министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро раскритиковала королевский дом за переезд бывшего монарха. Она также заявила, о «невозможности отделить решения, принятые почетным королем, от его должности как короля или от его семьи».

Вскоре Иглесиас и Монтеро выпустили совместное заявление от группы депутатов, в котором открыто призвали Испанию перейти к «многонациональной республике, в которой социальные, гражданские и политические права гарантированы всем людям и где, по правде говоря, справедливость для всех одинакова».

Этот призыв нашел широкую поддержку в обществе и стал быстро распространяться в социальных сетях. И это, к слову, отражает общественное мнение относительно института монархии.

В прошлом году опросы показали, что 62,3% испанцев считают, что в Испании должен состояться референдум по вопросу формы государственного правления. Вместе с тем, 47,5% граждан поддерживают корону, 47% выступают против монархии.

Конституция Испании, между тем, делает любые угрозы монархии практически несущественными. Так, чтобы провести референдум, две трети членов испанского конгресса и сената должны проголосовать за соответствующее предложение, после чего парламент страны распускается. Затем две трети членов нового состава обеих палат также должны ратифицировать предложение о референдуме. Только после этого оно может быть представлено испанской публике, которая решит окончательно этот вопрос.