Украина негодует: консул осудил открытие границ Черногории для россиян

Украинский консул в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение открытием границ для российских граждан и внесением России в «зеленый список» стран с удовлетворительной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает ТАСС.

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов и <...> находится в ограниченных правах», — заявил дипломат.

По словам консула, в России индекс заболеваемости якобы выше, чем на Украине. «Деньги не пахнут — это старая аксиома, но вопрос и в элементарном уважении», — добавил он.

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Бывший почетный консул России в Черногории, политолог Боро Джукич заявил ранее агентству, что открытие границ страны для россиян — политический ход местных властей перед грядущими выборами в парламент. По его словам, сначала страна открыла границы для граждан стран Евросоюза, однако «оттуда никто не приехал». Более того, власти ЕС запретили своим гражданам ехать в Черногорию — эта страна является зоной повышенной опасности из-за эпидемии COVID-19, считают медицинские власти в Брюсселе.

Джукич добавил, что открытие границ с Россией должно показать черногорскому избирателю — решение властей увеличило доход от туризма.

Официально в Черногории умерло от коронавируса 53 человека. Однако уровни тестирования крайне низкие, поэтому реальной картины эпидемии у властей нет. Туристический сектор страны серьезно страдает из-за эпидемии — число туристов из других государств упало на 92%.

Вместе с РФ в список был внесен Азербайджан. Гражданам двух стран теперь можно свободно въезжать в Черногорию, без каких-либо дополнительных тестов и карантина в связи с коронавирусной пандемией.

Черногорские власти ввели специальные критерии въезда в страну с 1 июня — границы закрыты для граждан тех стран, где зафиксировано более 25 больных COVID-19 на 100 тыс. населения.

Впоследствии в «зеленый список» внесли большую часть стран Евросоюза и около 40 других государств. Жителям стран из «желтого списка» требуется для въезда результат ПЦР-теста на коронавирус не старше 71 часа. В этот перечень попали соседние Албания, Босния и Герцеговина и самопровозглашенная республика Косово, а также Израиль и Сингапур.

Отношения между Россией и Черногорией в последнее время были омрачены церковным скандалом. В декабре 2019 года Русская православная церковь назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории. По мнению синода, ситуация в балканской стране похожа на украинский церковный кризис. Закон в РПЦ назвали дискриминационным, закладывающим основание для изъятия у Сербской православной церкви храмов и земель.

Украинские власти регулярно выражают недовольство российским туризмом. Тем не менее, Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для отпуска наряду с Венгрией и Турцией, сообщило ранее РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

«На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом», — сказал Кулеба.

По словам министра, Венгрия находится на первом месте потому, что через страну можно поехать на Балканы. Украинцы также предпочитают Турцию из-за общей популярности среди туристов.

В Турции, популярной также и у россиян, недавно случился скандал — посол Украины Андрей Сибига назвал акцию ассоциации русской культуры в День Победы провокационной и пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов из-за исполнения коллективом песни «Катюша» для местных жителей. Российские артисты из Аланьи заявили послу, что исполнение песни «Катюша» во время праздничного концерта 9 мая было призвано объединить всех выходцев из бывшего СССР.