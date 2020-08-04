Заговор экстремистов: почему ультраправые ждут краха Германии

Германия столкнулась с угрозой проникновения членов ультраправых группировок в государственные институты. Как пишет The New York Times, масштаб проблемы с экстремистами гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Издание уделяет особое внимание группировке под названием «Северный крест» (Nordkreuz).

В прошлом году стало известно, что представители этой организации планировали совершить более 25 тыс. политических убийств в ФРГ.

Члены «Северного креста» собирали данные преимущественно представителей левого политического спектра, тех, кто поддерживал позитивную политику в отношении беженцев и соискателей убежища. В ряды организации входили военные, бывшие полицейские, адвокаты, рыбаки, то есть абсолютно разные представители общества.

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По информации NYT, организация готовилась к так называемому дню икс, что подтверждают собеседники издания среди представителей «Северного креста». Конкретной даты они не называют, но под этим днем по факту понимается момент падения немецкого государства или социального порядка в Германии, что якобы вынудит радикалов начать спасать нацию.

Учитывая, что первые предпосылки к появлению группировки датируются 2015 годом, одной из главных причин разрушения действующей системы власти для экстремистов являются последствия миграционного кризиса — сильно ударившего по Германии из-за лояльной политики Берлина.

«План был пугающе конкретным, группа собиралась захватить своих политических врагов, доставить их в секретное место на грузовиках, а затем убить.

Один из участников закупил 30 мешков для трупов, у него также имелись химикаты для разложения органических материалов», — пишет NYT.

Проблемное расследование

Дело «Северного креста» начал спецназовец Марко Гросс, который сейчас находится под следствием, правда не по делу о заговоре или подготовке террористической атаки, а из-за кражи боеприпасов из полицейских запасов. Из 30 известных членов группировки только четыре человека находятся под следствием по подозрению в подготовке террористического нападения.

«Результат типичен для действий властей по подобным делам, часто предъявляемые обвинения касаются только отдельных людей, но не затрагивают всю сеть целиком. Однако дополнительные препятствие для расследования в данном случае создает возможность проникновения лояльных группировке людей в полицию», — считает обозреватель The New York Times Катрин Беннхольд.

«Северный крест» по факту появился за счет секретных чатов для солдат и людей с крайне правыми взглядами, за созданием которых стояли офицеры Отряда специального назначения (KSK) бундесвера. Впоследствии члены группировки отделились от общей сети, но не потеряли связи с военной сетью.

При этом проблема с правоэкстремистскими настроениями в рядах местных военных вполне известна. Немецкие СМИ не раз писали о наличии людей, лояльных идеям нацистов в элитарных подразделениях армии по типу KSK. Очередным подтверждением стал роспуск второй роты отряда в начале июля как раз из-за участившихся случаев выявления у бойцов правоэкстремистских настроений.

Как говорила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, солдаты должны рассматривать это решение не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации. По ее мнению, специальным силам особенно важно иметь твердое доверие не только политического и военного руководства, но также парламента как его работодателя и общества в целом.

«В KSK возникли круги, в которых развилась атмосфера «токсичного лидерства», экстремистские тенденции и небрежного обращения с материалами и боеприпасами, что никаким образом не соответствует действующим правилам бундесвера. Вторая рота сил отряда расформирована. В ней в апреле 2017-го можно было наблюдать «торжество» правоэкстремистского поведения, которое частично и до сегодняшнего дня покрывалось из ложно понятой корпоративной солидарности», — подчеркивала Крамп-Карренбауэр.

Патовая ситуация

Однако немецкие власти несколько запаздывают в борьбе с сетями экстремистов, которые уже затронули как минимум ряд ключевых государственных институтов — армию и правоохранительные органы. По факту это подтверждает информация по адвокату, члену «Северного креста» Яну Хендрику Х., который собирался обеспечить своих соратников пропусками с печатью бундесвера — гарантирующий доступ бойцов группировки в «День икс» к целям из числа политиков.

Окончательное число политиков, входящих в список экстремистов, все еще неизвестно, но среди информации СМИ можно найти как минимум двух высокопоставленных чиновников — главу МИД ФРГ Хайко Мааса и экс-президента Германии Йоахима Гаука.

Формально представители «Северного креста» отрицают, что планировали совершить множество политических убийств, но не отрицают своих радикальных взглядов.

К примеру, Марко Гросс в беседе с NYT признается, что канцлеру Германии Ангеле Меркель предстоит «оказаться на скамье подсудимых», намекая на список организации. По его мнению, западные города государства, отличающиеся большим количеством мигрантов, стали своеобразным «халифатом» — «ползучей миграции» нет только в восточной части страны, в особенности в сельской местности.

Гросс, не стесняясь, говорит, что группа продолжает готовиться к мифическому дню икс, который может произойти из-за экономического кризиса или из-за закрытия угольных шахт по всей Германии. Он также отмечает, что на этот случай у «Северного креста» есть убежище для представителей группировки и их семей, хотя и не раскрывает его точное местоположение, делая расплывчатые намеки на восточную часть страны рядом с польской границей.

Это место до сих пор функционирует, а количество сторонников «Северного креста» насчитывает более 2 тыс. человек, подчеркивает Гросс, сеть все еще активна и лишь ждет своего часа.