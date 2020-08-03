«Не похоже на Huawei»: Лондон и Вашингтон могут поссориться из-за TikTok

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance — владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.

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Как сообщает британская The Sun, правительство Великобритании разрешило TikTok открыть штаб-квартиру в Лондоне. По информации издания, официально о решении будет объявлено на этой неделе. The Sun также отмечает, что решение перенести свой головной офис из Пекина в Лондон приведет к переезду основателей компании Чжана Имина и Алекса Чжоу в Лондон.

1 августа Трамп заявил о своем намерении запретить работу приложения TikTok на территории США. «Раз [мы] затронули [тему] TikTok, мы запрещаем их в США», — сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон. Американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Два дня спустя он и вовсе поставил компании ультиматум, заявив, что TikTok должен быть продан американской компании до 15 сентября.

По его словам, государство рассчитывает на получение от компании ByteDance доли с продажи китайской соцсети TikTok, так как оно сделало грядущую сделку возможной, передает Mediate.

«Весьма значительная часть должна поступить в Казначейство Соединенных Штатов, потому что мы делаем возможным, чтобы эта сделка состоялась вообще», — сказал Трамп. Он отметил, что настаивает на том, чтобы приложение было выкуплено полностью, а не частично.

По мнению Трампа, в противном случае, у Китая все так же сохранится возможность шпионить за американскими гражданами. Президент подчеркнул, что соцсеть должна выкупить именно «большая, безопасная и очень американская компания», и Microsoft удовлетворяет этим условиям.

Белый дом обвиняет сервис в тесных связях с Коммунистической партией Китая и шпионаже в ее пользу. Представители компании отрицают обвинения.

Сегодня советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что китайские коммунисты следят за американскими детьми с помощью приложения TikTok.

«Я знаю, что TikTok — это забавно. Но это и опасно. Вот в чем вопрос <...> Сейчас уже почти 10 часов утра (17.00 мск). Знает ли Коммунистическая партия Китая, где находятся ваши дети? Ответ может быть положительным», — сказал Наварро.

Параллельно с этим ведутся переговоры о покупке TikTok компанией Microsoft.

«Microsoft в скором времени начнет обсуждение с материнской компанией TikTok, ByteDance, это вопрос пары недель, и в любом случае завершит переговоры не позднее 15 сентября 2020 года. В ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством США, в том числе и с президентом», — говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, Наварро заявил, что скептически относится к возможной покупке компанией Microsoft социальной сети, которую власти страны намерены запретить при иных исходах ситуации. По его словам, Microsoft сама работает в КНР, и это может «вызвать вопросы».

Впрочем, новости о том, что Великобритания дала компании ByteDance «зеленый свет» могут изменить ситуацию — в таком случае она может отказаться от продажи своего приложения американскому Microsoft. Правда, при таком сценарии она потеряет американский рынок — США занимают пятое место по количеству загрузок TikTok после Индии, Бразилии, России и Мексики.

Впрочем, и эта ситуация станет не новой. В конце июня министерство информационных технологий Индии выпустило постановление о блокировке 59 китайских мобильных приложений, список возглавил именно TikTok. В ведомстве заявили, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности» страны, а также угрожает безопасности государства и общественному порядку. Между тем, этот шаг был также воспринят как ответ на индийско-китайское столкновение на границе, которое произошло 16 июня.

Так или иначе, если Великобритания действительно разрешит TikTok переехать в Лондон, то это смешает Трампу карты. The Sun сообщает, что британские министры считают отказ такой крупной компании «абсурдом».

«Это не похоже на Huawei, где есть проблемы с национальной безопасностью», — сказал один из членов кабмина изданию.

Представитель премьер-министра, отвечая на вопрос о подобных перспективах, заявил, что расположение штаб-квартиры TikTok — это коммерческое решение самой компании. «Это коммерческое решение, и я не знаю, было ли оно принято», — цитирует его слова Reuters.

Как сообщает ТАСС, ByteDance рассматривает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами Соединенных Штатов.

«ByteDance привержена принципу быть глобальной компанией. В свете текущей ситуации ByteDance оценивает возможность создания штаб-квартиры TikTok за пределами США, чтобы лучше обслуживать наших глобальных пользователей», — говорится в заявлении компании в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о намерении Tiktok открыть штаб-квартиру в Лондоне.

Впрочем, так или иначе, если информация издания подтвердится, то это станет для Белого дома неожиданностью.

Дональда Трампа и Бориса Джонсона, на первый взгляд, связывают достаточно тесные отношения. Президент США открыто поддерживал британского политика, когда он боролся за пост премьер-министра. Стремление Джонсона во что бы то ни было вывести Великобританию из состава Евросоюза глава Белого дома также хвалил. Наивысшей же формой проявления поддержки стали заверения Трампа о том, что стороны готовят «очень большую» и «превосходную» торговую сделку. В частности, из-за этого Лондон занял достаточно жесткую позицию в торговых переговорах с ЕС и требует от него полной независимости в вопросах торговых правил и стандартов.

Для Великобритании крайне важно оправдать ожидания своих граждан от масштабной сделки с США. Лондону в принципе необходимо заручиться удачными соглашениями с другими странами, чтобы реализовать обещания политиков-евроскептиков и подтвердить их заверения о том, что в случае свободы от Брюсселя Соединенное Королевство сможет заключать сделки на более выгодных условиях. Помимо этого, соглашения должны быть таких масштабов, чтобы максимально скрасить экономические последствия от выхода страны из Евросоюза.

Одним из авансов, данных Джонсоном президенту США, стало решение запретить китайской компании Huawei до 2027 года участвовать в развертывании британских сетей 5G.

Британский телеканал Sky News сообщал, что на решение Лондона повлияли санкции США против Huawei, введенные в мае, когда Белый дом попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. Вследствие этого возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании.

Как сообщала газета The Guardian со ссылкой на источник,

британское правительство в частном порядке сообщило представителям Huawei, что запрет, в частности, основан на «геополитических» причинах из-за огромного давления со стороны президента США Дональда Трампа.

Впрочем, и сам глава Белого дома взял на себя ответственность за решение Лондона, выставляя это как свою личную заслугу.

«Мы убедили многие страны — я это сделал сам — не использовать Huawei, потому что мы думаем, что это большой риск для безопасности, очень большой риск для безопасности», — заявил президент США на пресс-конференции, приветствуя решение Великобритании.

На этот раз американский лидер может остаться крайне недовольным — от своих союзников он требует полной поддержки по всем вопросам, и их непослушание, как правило, выливается в открытый конфликт.