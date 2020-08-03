Диктатор против «граций»: как Запад встречает выборы в Белоруссии

Начало конца «последнего диктатора Европы»? (The Guardian, Великобритания)

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сталкивается с серьезным давлением, которого никогда не испытывал ранее. За прошлую неделю страну потряс целый ряд громких событий: крупнейший со времен распада СССР митинг оппозиции, арест 33 «российских боевиков» якобы прибывших для дестабилизации ситуации и официальное признание главы государства в том, что он переболел коронавирусом — хотя до этого Лукашенко активно занижал опасность эпидемии.

Вероятно, президент заявит о своей победе на выборах 9 августа и продолжит руководить Белоруссией, но он явно переживает самый опасный момент в своей карьере.

Активно действующая оппозиция вместе со спорами с Россией и Западом ставит Лукашенко в не самое выгодное положение.

Президент уже направил протестующим четкий сигнал, что им следует взвесить все «за» и «против», прежде чем оспаривать итоги выборов. Однако скорее всего подобные акции обязательно состоятся, вероятно, к ним присоединится кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская, хотя сама она не собирается призывать к демонстрациям.

При этом предугадать итоги выборов наверняка достаточно сложно из-за отсутствия заслуживающих доверия опросов. Если прислушаться к оппозиции, то ее лидеры уверены в том, что Лукашенко лишился поддержки многих людей из-за своих скептических высказываний об эпидемии и потому, что «он уже не может» руководить страной.

Лукашенко против «трех граций» (ARD, Германия)

Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в стране после задержания «российских боевиков». Президент опасается за свое переизбрание, но не из-за якобы засланных военных, а из-за команды из трех женщин, объединивших оппозицию.

Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова — глоток свежего воздуха в белорусской предвыборной конке, им уже удалось собрать крупнейшую акцию оппозиции в Минске, чего не было в республике много лет.

В Белоруссии их называют «три грации» — успех трио дает надежду политзаключенным и не допущенным до выборов кандидатам на изменение ситуации в республики.

Главная цель «трех граций» заключается в проведении свободных и честных выборов. Как говорила Тихановская, она собирается стать президентом, дабы восстановить справедливость в Белоруссии. Интересно, что полгода назад кандидат даже не подозревала, что будет собирать многотысячные митинги и станет звездой белорусской оппозиции.

Однако ее противник является самым давним президентом в Европе, Лукашенко правит страной уже 26 лет. Пока оппозиция требует справедливости, президент обещает не допустить «майдана» в Белоруссии и связывает «российских боевиков» со своими политическими оппонентами.

Последний тиран Европы борется за выживание (The Times, Великобритания)

Александр Лукашенко делает все, чтобы обеспечить свое переизбрание. Оппозиционный кандидат Сергей Тихановский посажен в следственный изолятор, дабы он не смог зарегистрироваться кандидатом. Его место заняла разъяренная жена Светлана — главный противник президента в предвыборной кампании. Она вместе с супругой еще одного оппозиционера и главой штаба третьего доказали, что традиционная авторитарная стратегия по стравливанию противников друг с другом не сработала.

Лукашенко потерял контроль над выборами, несмотря на то что в его руках находится государственное телевидение.

Президент нервничает, пока наблюдатели прогнозируют появление махинаций на каждом этапе избирательной кампании. Скорее всего европейские эксперты не будут допущены к наблюдению за выборами, однако Тихановская пытается решить эту проблему, призывая избирателей вести прямые трансляции с участков для голосования.

План оппозиционного кандидата строится на том, что все желающие убрать Лукашенко с поста должны отдать голос в ее пользу, вне зависимости от их политических взглядов. Придя к власти Тихановская обещает провести честные и свободные выборы — задача потенциально знаковая. Но многое станет зависеть от того, пойдут ли навстречу новой власти полиция и армия Белоруссии, «подкормленные» Лукашенко. При этом бескровная смена режима выглядит маловероятной, но, если это произойдет — за этими событиями будет наблюдать все мировое сообщество.

Лукашенко не видит в президентах женщину, но среди его главных соперников их три (El País, Испания)

Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты Белоруссии по счастливой случайности на фоне попытки власти заглушить голоса всех критиков. Преподавательница английского языка вступила в предвыборную гонку, когда ее мужа не допустили до выборов и арестовали. Она объединила усилия с еще двумя женщинами, оказавшимися в похожих обстоятельствах, и поставила перед собой цель — победить Александра Лукашенко.

Акции в ее поддержку в разных городах страны собирают тысячи людей, митинги проходят в атмосфере праздника с распеванием белорусской версии каталонской песни «Столб» (L'Estaca), вдохновившей антисоветское движение в Польше в 80-х годах прошлого века.

Лукашенко впервые за многие годы сталкивается с реальными проблемами во время избирательной кампании, он попытался склонить чащу в свою пользу высмеяв трех дам и заявив, что белорусы еще не готовы «голосовать за женщину». Однако три женщины стали главными соперниками президента, привлекая внимание людей по всей Белоруссии.

Их союз становится сильнее с каждым днем, отчасти этому помогает общее недовольство белорусов ситуацией в стране, в особенности в контексте борьбы властей с пандемией коронавируса. В свою очередь, Лукашенко стремится в шестой раз занять пост главы государства с помощью выборов, которые наблюдатели не считают свободными или справедливыми.

При этом президент, преследовавший оппозиционеров в течение 26 лет, делает определенные поблажки Тихановской и ее сторонникам — жесткое подавление встретили лишь многочисленные протесты, но не митинги оппозиции. Однако «парад демократии» не исключает фальсификации во время голосования.